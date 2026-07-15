Gazeta Prawna
Kraj

Nowy pakt na prawicy. Kaczyński i Woch zapowiadają współpracę

Jarosław Kaczyński, Marek Woch
Jarosław Kaczyński i Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców ogłosili współpracę w wyborach do SenatuPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:03

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch poinformowali o nawiązaniu współpracy przed wyborami do Senatu. Jej celem ma być zjednoczenie ugrupowań prawicowych. – Musimy się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, utrudniający wprowadzanie zmian – powiedział Kaczyński.

Skrót artykułu

W środę Kaczyński oraz Woch wygłosili wspólnie oświadczenia w sprawie wyborów do Senatu.

Kaczyński wskazał, że przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi obecnie kluczowy problem jedności. Jak dodał, dezintegracja prawej strony stanowi bezpośrednie zagrożenie utrzymaniem władzy przez obecną koalicję rządzącą.

- Pierwszym punktem takiego programu, który dla nas jest niezmiernie ważny – programu tak czy inaczej rozumianej integracji – jest integracja najbardziej oczywista, bo bez niej z całą pewnością nie uda się uzyskać dobrego, zwycięskiego wyniku w Senacie. Porozumieliśmy się z panem prezesem Wochem, że będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie – oświadczył Kaczyński.

Jak dodał, formuła tego współdziałania nie została jeszcze ostatecznie przesądzona. Zaznaczył, że pod uwagę brane jest zarówno zawiązanie bezpośredniego sojuszu, jak i powołanie specjalnego komitetu społecznego, który zainicjowałby wspólny start.

Kaczyński zaznaczył, że PiS obecnie opowiadałoby się za komitetem. - Ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Musimy się zjednoczyć po to, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, utrudniający wprowadzanie koniecznych zmian – oznajmił.

Pakt senacki prawicy. Marek Woch o wspólnym starcie

Woch podziękował prezesowi PiS za deklarację i otwartość na współpracę przy „pakcie senackim”. Podkreślił, że z podobnej formy współpracy wyborach do Senatu skorzystały w ostatnich wyborach partie, które obecnie tworzą rząd. - W związku z tym logiczną jest ta decyzja, żeby na prawej stronie wszystkie środowiska, które zrozumieli to co się zadziało w dwudziestym trzecim roku, dochodziły do porozumień - mówił.

Lider Bezpartyjnych Samorządowców przypomniał o dotychczasowych działaniach zjednoczeniowych swojego ruchu, w tym o unii ze Stronnictwem Pracy, którego od 2025 roku jest prezesem. Dodał, że już w tej chwili Bezpartyjni Samorządowcy są przygotowani do samodzielnego startu w wyborach do Sejmu, a także, że jego ugrupowanie organizuje inicjatywę tzw. paktu senackiego „oddolnie”.

O prawicowym pakcie senackim Woch mówił już w październiku ubiegłego roku, na wspólnej konferencji z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem.

PiS liczy na zjednoczenie prawicy przed wyborami

Kaczyński o potrzebie zjednoczenia „obozu patriotycznego” w Polsce mówił kilkukrotnie m.in. w styczniu br. podczas spotkania w mieszkańcami Węgrowa. Podkreślał wówczas, że w tym obozie mieści się PiS i trzy „Konfederacje” (Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka oraz Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, a także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna).

Już w połowie 2025 r. źródła PAP związane z PiS przekazywały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym mogła zostać Konfederacja. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły wtedy o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtego czasu zarówno politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, jaki i posłowie Konfederacji, w tym lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, krytykowali się wzajemnie w mediach.

Pod koniec grudnia 2025 r. posłowie PiS i Konfederacji w rozmowie z PAP przyznali, że to w prezydencie Karolu Nawrockim widzą patrona prawicowego paktu senackiego, a być może też głównego rozgrywającego ewentualnej powyborczej koalicji. Ponadto, rozmówcy PAP z Konfederacji nie odrzucili współpracy z Konfederacją Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, ale - jak podkreślili - ponowne działanie z nim w jednym ugrupowaniu jest wykluczone. (PAP)

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Źródło: PAP
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SenatJarosław KaczyńskiMarek Woch

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