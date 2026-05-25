Temat zagrożeń epidemiologicznych wrócił po informacjach o nowych przypadkach wirusa Ebola w wybranych państwach Afryki. Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że chodzi o konkretne ogniska zakażeń, przede wszystkim w Demokratycznej Republice Konga, Sudanie oraz Ugandzie. To właśnie tam lokalne służby medyczne prowadzą intensywne działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Rzecznik GIS Marek Waszczewski zaznaczył podczas rozmowy na antenie RMF24, że polskie służby epidemiologiczne na bieżąco analizują napływające dane i współpracują z międzynarodowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne. Jak podkreślił, Polska nie planuje obecnie zaostrzania procedur granicznych ani uruchamiania dodatkowych działań prewencyjnych.

Kluczowe znaczenie ma charakter samego wirusa. Ebola nie przenosi się drogą powietrzną. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osoby chorej lub z zakażonym materiałem biologicznym. To istotnie ogranicza możliwość szybkiego, niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa na dużą skalę, zwłaszcza w krajach, w których funkcjonuje rozwinięty system nadzoru sanitarnego.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia śmiertelność w przypadku niektórych szczepów wirusa Ebola może sięgać nawet 50–90 proc., dlatego każde ognisko choroby traktowane jest z najwyższą powagą. Jednocześnie eksperci podkreślają, że skuteczna identyfikacja przypadków i izolacja zakażonych znacząco zmniejszają ryzyko międzynarodowej transmisji.

Hantawirus na statku MV Hondius pod nadzorem służb

Drugim wydarzeniem, które zwróciło uwagę epidemiologów, były przypadki zakażenia hantawirusem na pokładzie statku ekspedycyjnego MV Hondius. Jednostka płynęła z Argentyny do Holandii. Na jej pokładzie potwierdzono osiem zakażeń, a trzy osoby zmarły.

Polski GIS poinformował, że na terenie kraju nie odnotowano dotąd żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia wariantem wirusa wykrytym na statku. Cztery osoby zostały objęte wyłącznie nadzorem sanitarnym, co ma charakter profilaktyczny.

W centrum zainteresowania służb pozostaje polski kapitan jednostki, Jan Dobrogowski, który po zakończeniu rejsu ma wrócić do kraju i przejść obowiązkową kwarantannę. Z dotychczasowych informacji wynika, że mężczyzna nie wykazuje objawów choroby, a wykonywane regularnie testy pozostają negatywne.

Inspekcja sanitarna dopuszcza możliwość odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania, jeśli stan zdrowia kapitana nie ulegnie zmianie. To standardowa procedura stosowana wobec osób, które mogły mieć kontakt z potencjalnym źródłem zakażenia.

Polska gotowa na ewentualne działania kwarantannowe

Przedstawiciele GIS podkreślają, że krajowy system reagowania na zagrożenia epidemiologiczne pozostaje w pełnej gotowości. Obejmuje to sieć laboratoriów diagnostycznych, procedury izolacyjne oraz współpracę z oddziałami zakaźnymi w największych ośrodkach medycznych.

Służby przypominają, że nadzór epidemiologiczny może objąć również osoby, które miały nawet incydentalny kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Nie oznacza to jednak automatycznego zagrożenia, lecz element standardowej ostrożności.

Eksperci apelują przede wszystkim do osób planujących podróże do regionów objętych ogniskami chorób zakaźnych. Zalecają śledzenie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zachowanie szczególnej ostrożności po powrocie do kraju. W przypadku wystąpienia gorączki, osłabienia czy innych niepokojących objawów konieczny jest szybki kontakt z lekarzem lub oddziałem zakaźnym.

Brak powodów do paniki przed wakacyjnymi wyjazdami

GIS zapewnia, że obecna sytuacja nie wymaga od Polaków zmiany planów wakacyjnych ani obaw o wprowadzenie nowych sanitarnych restrykcji. Służby podkreślają, że system monitorowania działa sprawnie, a ryzyko transmisji zarówno wirusa Ebola, jak i hantawirusa na terenie Polski pozostaje bardzo niskie.