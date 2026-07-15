Leczenie uzdrowiskowe dorosłych finansowane przez NFZ w 2026 r. wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Z najnowszych danych wynika, że średni czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w Polsce to 6 miesięcy, choć w części województw turnus można rozpocząć już po 4 miesiącach, a w innych trzeba czekać znacznie dłużej. Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko terminy, ale też wysokość dopłat w zależności od standardu pokoju czy opcje wspólnego pobytu z bliską osobą.

Ile dziś czeka się na wyjazd do sanatorium?

Długość tzw. kolejki na wyjazd do sanatorium zależy od województwa. Według danych NFZ (stan na 14 lipca 2026 r.), średni czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi 6 miesięcy. Poniżej zestawienie średniego czasu oczekiwania w poszczególnych województwach (dane otrzymaliśmy od NFZ):

dolnośląskie - 6 miesięcy

kujawsko-pomorskie - 4 miesiące

lubelskie - 6 miesięcy

lubuskie - 6 miesięcy

łódzkie - 8 miesięcy

małopolskie - 7 miesięcy

mazowieckie - 7 miesięcy

opolskie - 7 miesięcy

podkarpackie - 6 miesięcy

podlaskie - 4 miesiące

pomorskie - 5 miesięcy

śląskie - 9 miesięcy

świętokrzyskie - 5 miesięcy

warmińsko-mazurskie - 4 miesiące

wielkopolskie - 6 miesięcy

zachodniopomorskie - 7 miesięcy

Najkrócej czeka się obecnie w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie średni czas oczekiwania wynosi 4 miesiące. Najdłuższe kolejki są natomiast w województwie śląskim, gdzie trzeba czekać 9 miesięcy.

Wyjazd do sanatorium 2026: Ile trzeba dopłacić do pobytu?

Pobyt w sanatorium jest finansowany przed NFZ tylko częściowo. Osoba dorosła pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania, natomiast same zabiegi lecznicze finansuje NFZ. Wysokość dopłat zależy od standardu pokoju oraz sezonu rozliczeniowego.

Obowiązują dwa sezony:

I sezon jesienno-zimowy - od października do kwietnia

II sezon wiosenno-letni - od maja do września

Ponieważ standardowy turnus trwa 21 dni, całkowity koszt pobytu oblicza się, mnożąc dzienną stawkę przez 21. Poniżej przedstawiamy dzienne stawki z rozróżnieniem na standard pokoju oraz z podziałem na sezony rozliczeniowe. Po pomnożeniu danej stawki przed 21 dni otrzymamy kwotę za pełny turnus.

Pokoje jednoosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym - 32,60 zł w I sezonie i 40,90 zł w II sezonie

W studiu - 26,10 zł w I sezonie i 37,40 zł w II sezonie

Bez pełnego węzła sanitarnego - 24,90 zł w I sezonie i 33,20 zł w II sezonie

Pokoje dwuosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym - 19,50 zł w I sezonie i 27,30 zł w II sezonie

W studiu - 16,30 zł w I sezonie i 24,90 zł w II sezonie

Bez pełnego węzła sanitarnego - 14,20 zł w I sezonie i 19,50 zł w II sezonie

Pokoje wieloosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym - 12,50 zł w I sezonie i 14,80 zł w II sezonie

W studiu - 11,90 zł w I sezonie i 13,60 zł w II sezonie

Bez pełnego węzła sanitarnego - 10,60 zł w I sezonie i 11,90 zł w II sezonie

Pełny węzeł sanitarny oznacza łazienkę z umywalką, WC oraz wanną albo prysznicem. Z kolei system studio polega na tym, że dwa pokoje korzystają ze wspólnej łazienki.

Jak skrócić czas oczekiwania na turnus?

Najskuteczniejszym sposobem na przyspieszenie wyjazdu są tzw. zwroty, czyli zwolnione terminy po rezygnacji innych pacjentów. Wolne miejsca trafiają do osób, które są już zarejestrowane w kolejce i są gotowe wyjechać wcześniej.

Aby zwiększyć szanse na szybszy wyjazd, należy:

skontaktować się ze swoim wojewódzkim oddziałem NFZ,

na bieżąco sprawdzać sytuację po zarejestrowaniu skierowania,

zachować gotowość do wyjazdu w krótkim terminie.

W przypadku zwrotów rozpoczęcie turnusu przypada zazwyczaj nie później niż 14 dni od momentu potwierdzenia skierowania. Zasady odpłatności się nie zmieniają: NFZ nadal finansuje zabiegi, a kuracjusz dopłaca za nocleg i wyżywienie według obowiązującego cennika.Przy takim wyjeździe nadal trzeba mieć komplet wymaganych dokumentów, w tym skierowanie, dowód osobisty, dokumentację medyczną oraz zapas stale przyjmowanych leków. To rozwiązanie może być szczególnie istotne dla osób z województw, w których kolejki są najdłuższe.

Czy do sanatorium można pojechać z bliską osobą?

Taki wyjazd jest możliwy, ale dużo zależy od sytuacji. Jeśli tylko jedna osoba ma skierowanie, pobyt drugiej może odbyć się wyłącznie na zasadach pełnej odpłatności i tylko wtedy, gdy sanatorium dysponuje wolnymi miejscami. W takiej sytuacji warunki oraz cenę trzeba ustalić bezpośrednio z wybranym ośrodkiem.

Jeżeli obie osoby mają skierowania, mogą starać się o wspólny termin turnusu. Tym bardziej jeśli mają podobne schorzenia. Pacjenci składają wtedy prośbę o wyznaczenie tego samego pobytu, uzasadniając ją potrzebą wzajemnego wsparcia lub opieki. Zdarza się, że NFZ rozpatruje takie wnioski pozytywnie.

Wyjazd do sanatorium 2026 [PODSUMOWANIE]

W 2026 r. średni czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi 6 miesięcy, ale w zależności od województwa może być krótszy albo dłuższy. Pacjenci korzystający z sanatorium w ramach NFZ nadal opłacają zakwaterowanie i wyżywienie, a wysokość dopłat zależy od sezonu i standardu pokoju. Szybszy wyjazd jest możliwy dzięki zwrotom, natomiast wspólny pobyt z bliską osobą zależy od kilku czynników. Między innymi od tego, czy druga osoba ma skierowanie i podobne schorzenia albo czy ośrodek oferuje miejsca dla osób towarzyszących.