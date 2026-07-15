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Jest finał sprawy Trump kontra E. Jean Carroll. Znana pisarka dostanie miliony dolarów

US President Donald Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi at the White House
Donald Trump musi zapłacić. Jest finał głośnej sprawyPAP/EPA / GRAEME SLOAN / POOL
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
49 minut temu

Donald Trump zapłaci ok. 5,625 mln dolarów pisarce E. Jean Carroll. To efekt ugody zawartej w sprawie molestowania i zniesławienia, jaką prezydentowi USA wytoczyła pisarka. Wypłata była opóźniana przez Trumpa latami, bo wnosił apelację - informuje publiczna rozgłośnia NPR.

Skrót artykułu

W wydanej w 2019 roku autobiografii Carroll oskarżyła Trumpa o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w 1996 roku w przymierzalni domu towarowego na Manhattanie. Po wysunięciu tego zarzutu Trump zaprzeczył oskarżeniom. Twierdził, że nigdy nie spotkał Carroll, i określił ją jako kłamczuchę kierującą się ukrytymi motywami. Carroll złożyła następnie pozew przeciwko Trumpowi, oskarżając go o zniesławienie.

Finał głośnej sprawy

W 2023 roku federalna ława przysięgłych na Manhattanie zasądziła na rzecz Carroll odszkodowanie w wysokości 5 milionów dolarów. Uznała Trumpa za winnego molestowania seksualnego Carroll i zniesławienia jej. Ostateczna kwota obejmuje odsetki za okres trzech lat.

– Trzy lata temu dziewięcioosobowa ława przysięgłych jednogłośnie uznała prezydenta Trumpa za winnego molestowania seksualnego i zniesławienia E. Jean Carroll. Dzisiaj z radością informujemy, że otrzymała ona odszkodowanie przyznane jej przez ławę przysięgłych w wyniku tego wyroku – powiedziała NPR adwokatka pisarki, Roberta Kaplan.

Z dokumentów sądowych wynika, że pieniądze zostały wypłacone Carroll i jej zespołowi prawników po tym, kiedy sędzia federalny Lewis A. Kaplan nakazał prezydentowi wypłacenie Carroll odszkodowania. Jego postanowienie z minionego tygodnia zapadło, gdy Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia apelacji Trumpa od wyroku.

W sporze między Carroll a Trumpem wciąż oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy potencjalnej wypłaty znacznie większej kwoty. Chodzi o 83 miliony dolarów odszkodowania w odrębnym pozwie o zniesławienie wniesionym przez Carroll. Prezydent złożył odwołanie od tego wyroku; lecz jak dotąd sądy federalne podtrzymały zasądzoną kwotę.

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Źródło: PAP
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Donald TrumpUSAugoda

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