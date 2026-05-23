Skandal w branży suplementów. Wykryto substancję psychoaktywną, a producent unika GIS [LISTA]

Błyskawiczna decyzja służb. Wykryto poważne zagrożenie

Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wydał 18 maja 2026 roku decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu suplementów diety oraz natychmiastowe wycofanie ich z obrotu. W wyniku kontroli urzędowej wykazano obecność substancji psychoaktywnych (tetrahydrokannabinol, czyli THC) w ich składzie. Przedstawiciele PIS próbowali się kontaktować z producentem suplementów, jednak bez powodzenia. W związku z czym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontynuują postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. O które produkty chodzi?

Te produkty natychmiast znikają ze sprzedaży [LISTA]

O które produkty chodzi? Decyzja dotyczy suplementów firmy Dutch Therapy Maciej Kamiński ze Słupska.

Fresh Bomb Sweet Strawberry Strong+ (100 ml) – data: 12.2027

(100 ml) – data: 12.2027 Fresh Bomb Lost Cherry Strong+ (100 ml) – data: 12.2027

(100 ml) – data: 12.2027 Fresh Bomb Citrus Mix Strong (100 ml) – data: 07.2027

(100 ml) – data: 07.2027 Fresh Bomb Sour Apple Strong+ (100 ml) – data: 12.2027

(100 ml) – data: 12.2027 Pure Energy Amnesia Haze (10 ml) – data: 01.2027

(10 ml) – data: 01.2027 Sour Bears (130 g) – data: 12.2026

Sanepid pukał do drzwi. Producent... milczy

Urzędnicy apelują niespożywanie wskazanych partii. Jak podkreślono w komunikacie GIS, zgodnie z oceną ryzyka opracowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wszystkie analizowane suplementy diety o podanych poniżej numerach partii stwarzają ryzyko dla zdrowia konsumentów.