Skandal w branży suplementów. Wykryto substancję psychoaktywną, a producent unika GIS [LISTA]

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne. W suplementach diety wykryto substancję o działaniu psychoaktywnym. Zdaniem ekspertów, produkty te stanowią realne ryzyko dla zdrowia. Producent suplementów nie odpowiada na próby kontaktu z PIS.
Błyskawiczna decyzja służb. Wykryto poważne zagrożenie
Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wydał 18 maja 2026 roku decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu suplementów diety oraz natychmiastowe wycofanie ich z obrotu. W wyniku kontroli urzędowej wykazano obecność substancji psychoaktywnych (tetrahydrokannabinol, czyli THC) w ich składzie. Przedstawiciele PIS próbowali się kontaktować z producentem suplementów, jednak bez powodzenia. W związku z czym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontynuują postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. O które produkty chodzi?
Te produkty natychmiast znikają ze sprzedaży [LISTA]
O które produkty chodzi? Decyzja dotyczy suplementów firmy Dutch Therapy Maciej Kamiński ze Słupska.
- Fresh Bomb Sweet Strawberry Strong+ (100 ml) – data: 12.2027
- Fresh Bomb Lost Cherry Strong+ (100 ml) – data: 12.2027
- Fresh Bomb Citrus Mix Strong (100 ml) – data: 07.2027
- Fresh Bomb Sour Apple Strong+ (100 ml) – data: 12.2027
- Pure Energy Amnesia Haze (10 ml) – data: 01.2027
- Sour Bears (130 g) – data: 12.2026
Sanepid pukał do drzwi. Producent... milczy
Urzędnicy apelują niespożywanie wskazanych partii. Jak podkreślono w komunikacie GIS, zgodnie z oceną ryzyka opracowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wszystkie analizowane suplementy diety o podanych poniżej numerach partii stwarzają ryzyko dla zdrowia konsumentów.
