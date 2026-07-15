Gazeta Prawna
Świat

Lamine Yamal właśnie świętował z kolegami awans do finału mistrzostw świata, gdy do jego posesji włamali się zamaskowani mężczyźni. Policja prowadzi śledztwo

FIFA World Cup 2026 semifinals - France vs Spain
Lamine Yamal podczas półfinału mistrzostw świata 2026PAP/EPA / SAM WASSON
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 13:50

Kilka godzin po półfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata z Francją (2:0) doszło do próby włamania do domu hiszpańskiego piłkarza Lamine’a Yamala w Esplugues de Llobregat. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wspięło się na mur posesji, ale uciekli po interwencji ochroniarzy.

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- Doszło do próby włamania do domu w Esplugues de Llobregat – powiedział agencji AFP rzecznik katalońskiej policji Mossos d’Esquadra. Dodał, że ze względu na ochronę prywatności nie może ujawnić tożsamości właściciela.

Hiszpańskie media: napadnięto na dom Yamala

O zdarzeniu poinformowały katalońskie media. Według dziennika „La Vanguardia” dom należy do Yamala. Do próby włamania doszło o świcie, kilka godzin po zakończeniu półfinałowego meczu, który zakończył się zwycięstwem hiszpańskiej drużyny. Yamal wywalczył w nim rzut karny, po którym padł gol na 1:0. Ostatecznie Hiszpania wygrała 2:0.

„La Vanguardia” przypomniała, że nieruchomość Yamala należała kiedyś do byłego piłkarza Barcelony Gerarda Pique i kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, gdy byli parą.

Katalońska policja poinformowała również, że prowadzi śledztwo w sprawie napadu z użyciem przemocy, do którego doszło w innym domu w Esplugues de Llobregat, niedaleko posesji Yamala.

Włamania do domów piłkarzy w Hiszpanii nie należą do rzadkości. W ostatnich latach ofiarami padli też m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal.

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Źródło: PAP
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