Lamine Yamal właśnie świętował z kolegami awans do finału mistrzostw świata, gdy do jego posesji włamali się zamaskowani mężczyźni. Policja prowadzi śledztwo

Kilka godzin po półfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata z Francją (2:0) doszło do próby włamania do domu hiszpańskiego piłkarza Lamine’a Yamala w Esplugues de Llobregat. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wspięło się na mur posesji, ale uciekli po interwencji ochroniarzy.
- Doszło do próby włamania do domu w Esplugues de Llobregat – powiedział agencji AFP rzecznik katalońskiej policji Mossos d’Esquadra. Dodał, że ze względu na ochronę prywatności nie może ujawnić tożsamości właściciela.
Hiszpańskie media: napadnięto na dom Yamala
O zdarzeniu poinformowały katalońskie media. Według dziennika „La Vanguardia” dom należy do Yamala. Do próby włamania doszło o świcie, kilka godzin po zakończeniu półfinałowego meczu, który zakończył się zwycięstwem hiszpańskiej drużyny. Yamal wywalczył w nim rzut karny, po którym padł gol na 1:0. Ostatecznie Hiszpania wygrała 2:0.
„La Vanguardia” przypomniała, że nieruchomość Yamala należała kiedyś do byłego piłkarza Barcelony Gerarda Pique i kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, gdy byli parą.
Katalońska policja poinformowała również, że prowadzi śledztwo w sprawie napadu z użyciem przemocy, do którego doszło w innym domu w Esplugues de Llobregat, niedaleko posesji Yamala.
Włamania do domów piłkarzy w Hiszpanii nie należą do rzadkości. W ostatnich latach ofiarami padli też m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal.
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