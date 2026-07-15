Gazeta Prawna
Kraj

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjskie Su-30SM2 nad Bałtykiem

Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco
Polskie myśliwce w akcji. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorącoPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:32
aktualizacja dzisiaj, 16:19

Para dyżurna polskich samolotów stacjonujących w Malborku przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie myśliwce Su-30SM2 lecące z obwodu królewieckiego. Jak poinformował szef MON, rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Skrót artykułu

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjskie Su-30SM2 nad Bałtykiem

„Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca” - napisał w środę na platformie X Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. „Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny” - zaznaczył.

Dzień wcześniej, we wtorek, szef MON informował, że tego dnia polska para dyżurna przechwyciła nad Bałtykiem, ok. 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi doszło rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Według Kosiniaka-Kamysza po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.

Minister zauważył wtedy, że to „pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej”. To pokazuje - wskazywał szef MON - że „Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

NATO Baltic Air Policing monitoruje aktywność rosyjskiego lotnictwa

Wcześniej ostatni przypadek przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku przez polskie myśliwce miał miejsce w maju. W tym roku podobnych akcji było już co najmniej kilkanaście.

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. (PAP)

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

MONprzestrzeń powietrznarosyjskie myśliwce

Powiązane

Rada Bezpiecze?stwa Narodowego
KrajOstre spięcie szefa MON z prezydentem. „W czyim interesie kłamiecie?”
Dwóch amerykańskich żołnierzy w umundurowaniu polowym stoi na terenie bazy wojskowej. Na pierwszym planie widoczny jest żołnierz z karabinem i naszywką flagi USA na ramieniu, w tle drugi wojskowy oraz opancerzone pojazdy wojskowe. Zdjęcie wykonane w słoneczny dzień, w naturalnej scenerii wojskowej
PolitykaStała baza USA w Polsce. Wiceszef MON: przygotowania już ruszyły
Władysław Kosiniak-Kamysz
KrajRosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Szef MON komentuje

Najważniejsze

trybunał konstytucyjny
PrawnikOstre stanowiska po wyroku TK. SN i Ministerstwo Sprawiedliwości w sporze
Bastille Day military parade in Paris
ŚwiatJest porozumienie między Brukselą a Kijowem. Szefowa KE ogłosiła dobre wieści
Kardynał Stanisław Dziwisz
KrajKardynał Dziwisz będzie zeznawał w głośnym procesie? Do sądu wpłynęło pismo
kosmos - dane z kosmosu a VAT
VATDane z kosmosu, ale VAT w Polsce? Ważny wyrok NSA
Zbigniew Kapiński prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego
KrajOświadczenia majątkowe sędziów zniknęły z internetu. Pierwszy Prezes SN wyjaśnia decyzję i wskazuje, że wyroki TK obowiązują bez publikacji
opieka, senior, pomoc, opiekun, usługi senioralne
ŚwiadczeniaRewolucja w usługach opiekuńczych dla seniorów. Nowe przepisy określą, na jaką pomoc można liczyć w domu
Biuro
Prawo pracyUzgodnienia HR mogą się skończyć zarzutami UOKiK
Senior trzyma w dłoniach pieniądze
ŚwiadczeniaSeniorzy nie pobierają tego świadczenia, mimo iż wielu się ono należy. To dodatkowe pieniądze bez względu na wysokość emerytury