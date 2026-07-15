Nowe zasady opieki nad seniorem w domu. Od 31 sierpnia zmieni się zakres pomocy

Projekt rozporządzenia porządkuje zasady świadczenia usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dokument określa nie tylko, jakie czynności może wykonywać opiekun, ale także w jaki sposób usługi powinny być realizowane. Najważniejszą zmianą jest stworzenie jednolitego standardu obowiązującego ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych. Dzięki temu seniorzy oraz ich rodziny będą dokładnie wiedzieli, jakiego wsparcia mogą oczekiwać.

Jaką pomoc otrzyma senior w domu? Opiekun pomoże w codziennych czynnościach

Projekt przewiduje, że pomoc będzie obejmowała cztery główne obszary.

Pomoc w codziennym funkcjonowaniu

Opiekun będzie mógł pomagać m.in. w:

ubieraniu się i zmianie odzieży,

przygotowaniu prostych posiłków, w tym jednego gorącego posiłku dziennie,

karmieniu i podawaniu napojów osobom, które tego wymagają,

ścieleniu łóżka i zmianie pościeli,

zmianie pozycji osoby leżącej,

korzystaniu z balkonika, kul, wózka lub innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

Zakupy, rachunki i lekarz. Opiekun seniora pomoże także w takich sprawach

Opiekun będzie mógł również wspierać seniora w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym:

zrobić lub pomóc zrobić zakupy,

odebrać leki z apteki,

pomóc w korzystaniu z punktów usługowych,

posprzątać w niezbędnym zakresie,

zrobić pranie i wyprasować odzież,

wynieść śmieci,

pomóc w opłaceniu rachunków,

towarzyszyć podczas załatwiania spraw urzędowych,

pomóc podczas wizyty u lekarza.

Czy opiekun może pomóc przy lekach? Nowe zasady wsparcia seniorów

Projekt rozporządzenia przewiduje także wsparcie związane z leczeniem. Jeżeli lekarz zaleci określone czynności, opiekun będzie mógł pomagać m.in. w:

przygotowaniu i podawaniu leków,

wykonywaniu oraz zmianie drobnych opatrunków,

mierzeniu temperatury ciała,

pomiarze ciśnienia tętniczego,

mierzeniu tętna,

oklepywaniu.

Nie zastąpi to oczywiście świadczeń pielęgniarskich, ale pozwoli zapewnić seniorowi pomoc przy prostych czynnościach wykonywanych na co dzień.

Kąpiel, higiena i zmiana pieluchomajtek. Taka pomoc będzie należała do opiekuna seniora

Nowe przepisy wskazują również, że opiekun będzie mógł pomagać w codziennej higienie, w tym podczas:

toalety porannej i wieczornej,

kąpieli,

czesania,

golenia,

higieny jamy ustnej,

korzystania z toalety,

zmiany pieluchomajtek i wkładów higienicznych,

pielęgnacji zdrowych paznokci rąk i nóg.

Projekt zakłada także wykonywanie czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń u osób, które mają ograniczoną możliwość poruszania się.

Opiekun pomoże seniorowi wyjść na spacer i utrzymać kontakty z innymi

Jednym z ciekawszych elementów projektu jest rozszerzenie usług o działania przeciwdziałające samotności i wykluczeniu społecznemu seniorów. Opiekun będzie mógł:

towarzyszyć podczas spacerów,

zachęcać do przebywania na świeżym powietrzu,

prowadzić rozmowy z podopiecznym,

pomagać w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i znajomymi,

czytać prasę lub książki,

towarzyszyć podczas wizyt w bibliotece,

wspólnie wyjść do instytucji kultury lub miejsc rekreacji.

Nie każdy senior dostanie taką samą pomoc. Zakres usług będzie zależał od potrzeb

Projekt rozporządzenia podkreśla, że zakres pomocy powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych osoby korzystającej z usług. Oznacza to, że nie każdy senior będzie otrzymywał identyczny zakres wsparcia - będzie on zależał od stanu zdrowia i codziennych potrzeb. Pomoc będzie mogła być realizowana przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 21.00.

Ponad 111 tys. osób korzysta z pomocy. Nowe standardy obejmą seniorów w całej Polsce

Ministerstwo planuje, że nowe przepisy wejdą w życie 31 sierpnia 2026 r. Ich celem jest ujednolicenie standardów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie osobom starszym i niesamodzielnym bardziej kompleksowej pomocy w codziennym życiu.

Nowe standardy usług opiekuńczych będą miały znaczenie dla dużej grupy osób. Według danych za 2024 r. z pomocy w miejscu zamieszkania korzystało 111 537 osób. Za organizację tych usług odpowiadają gminy oraz 2497 ośrodków pomocy społecznej, a pomoc seniorom świadczy ok. 6 tys. opiekunów.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nr 103 - jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i opiniowania