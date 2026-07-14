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Ponad 100 000 zł miesięcznie dla lekarzy. Rząd szykuje twarde cięcia i maksymalne stawki. To koniec eldorado medyków?

Lekarz i lekarka stoją przy rejestracji
Zarobki ponad połowy lekarzy zatrudnionych na etacie mieszczą się w przedziale od 15 do 30 tys. zł bruttoShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:27

Czy publiczną służbę zdrowia stać na kontrakty opiewające na sześciocyfrowe wynagrodzenia dla lekarzy? Gdy światło dzienne ujrzały zarobki medyków łączących wiele umów, w Ministerstwie Zdrowia zawrzało. Na stole leży już gotowy projekt rewolucyjnych zmian, w tym odgórny limit stawki godzinowej.

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1,6 mln w rok i 1000 godzin pracy. Kulisy afery, która wstrząsnęła opinią publiczną

Dyskusja o tym, ile naprawdę zarabiają polscy lekarze, rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności. Wszystko dzięki aferze, w której główną rolę odegrał niespełna trzydziestoletni koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który bez ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,6 mln zł. Oliwy do ognia dolały doniesienia o lekarzu z Braniewa, który w ciągu jednego miesiąca potrafił wykazać ponad tysiąc przepracowanych godzin. Dla rządu to był jasny sygnał: czas na systemowe zmiany i walkę z tak zwanymi kominami płacowymi.

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Kontrakty vs etaty. Finansowa przepaść w zarobkach lekarzy

Ile naprawdę zarabiają lekarze? Jak wynika z danych udostępnionych przez Rzeczpospolitą, okazuje się, że mediana wynagrodzeń jest znacznie powyżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce:

  • Powyżej 100 tys. zł brutto miesięcznie: Taki poziom zarobków osiąga aż 625 specjalistów na kontraktach. Na umowie o pracę taką pensją może pochwalić się zaledwie 49 osób.
  • Wielokrotność umów: Eksperci zaznaczają, że baza danych nie sumuje przychodów lekarzy pracujących w kilku różnych miejscach jednocześnie. Szacuje się, że po zsumowaniu wszystkich umów, odsetek medyków zarabiających miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych może wynosić od 5 do nawet 10% całej grupy zawodowej.
  • Mediana zarobków: Środek stawki dla kontraktów wynosi 25 595 zł brutto, natomiast dla lekarzy etatowych jest to 23 666 zł brutto.

Gdzie najczęściej ląduje większość personelu medycznego? Na umowie o pracę ponad połowa lekarzy zarabia w przedziale od 15 do 30 tys. zł brutto. Z kolei na kontraktach najliczniejsza grupa (około 20%) otrzymuje wynagrodzenie rzędu 10–15 tys. zł, choć to właśnie w tej formie zatrudnienia najłatwiej wspiąć się na sam szczyt drabiny finansowej. Jak donosi „Rz”, aż 7,5 tys. lekarzy zatrudnionych na umowach B2B przekracza barierę 50 tys. zł miesięcznie.

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Koniec eldorado lekarzy? Ministerstwo proponuje twarde limity

Reakcja rządu na doniesienia o rekordzistach była natychmiastowa. Premier Donald Tusk zobligował resort zdrowia do przygotowania planu naprawczego.Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła już pakiet propozycji, które mają uzdrowić publiczny system opieki:

  • Maksymalna stawka godzinowa: Wprowadzenie sztywnego limitu wynoszącego 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznej sieci.
  • Koniec z pośrednikami: Całkowity zakaz zawierania przez szpitale umów ze spółdzielniami lekarskimi i innymi zewnętrznymi podmiotami leczniczymi.
  • Nowa wycena procedur: Korekta wycen świadczeń medycznych.
  • Kary za dyskryminację: Wdrożenie e-rejestracji oraz sankcje dla placówek, które dopuszczają się nierównego traktowania pacjentów bądź omijania kolejek.
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Czy nowe regulacje i narzucony sufit płacowy powstrzymają odpływ lekarzy do sektora prywatnego, czy wręcz go przyspieszą? Przed rządem stoi teraz trudne zadanie zbalansowania budżetu państwa z oczekiwaniami środowiska medycznego.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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