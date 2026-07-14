Ponad 100 000 zł miesięcznie dla lekarzy. Rząd szykuje twarde cięcia i maksymalne stawki. To koniec eldorado medyków?

1,6 mln w rok i 1000 godzin pracy. Kulisy afery, która wstrząsnęła opinią publiczną

Dyskusja o tym, ile naprawdę zarabiają polscy lekarze, rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności. Wszystko dzięki aferze, w której główną rolę odegrał niespełna trzydziestoletni koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który bez ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,6 mln zł. Oliwy do ognia dolały doniesienia o lekarzu z Braniewa, który w ciągu jednego miesiąca potrafił wykazać ponad tysiąc przepracowanych godzin. Dla rządu to był jasny sygnał: czas na systemowe zmiany i walkę z tak zwanymi kominami płacowymi.

Kontrakty vs etaty. Finansowa przepaść w zarobkach lekarzy

Ile naprawdę zarabiają lekarze? Jak wynika z danych udostępnionych przez Rzeczpospolitą, okazuje się, że mediana wynagrodzeń jest znacznie powyżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce:

Powyżej 100 tys. zł brutto miesięcznie : Taki poziom zarobków osiąga aż 625 specjalistów na kontraktach . Na umowie o pracę taką pensją może pochwalić się zaledwie 49 osób .

: Taki poziom zarobków osiąga aż . Na taką pensją może pochwalić się zaledwie . Wielokrotność umów : Eksperci zaznaczają, że baza danych nie sumuje przychodów lekarzy pracujących w kilku różnych miejscach jednocześnie. Szacuje się, że po zsumowaniu wszystkich umów, odsetek medyków zarabiających miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych może wynosić od 5 do nawet 10% całej grupy zawodowej.

: Eksperci zaznaczają, że baza danych nie sumuje przychodów lekarzy pracujących w kilku różnych miejscach jednocześnie. Szacuje się, że po zsumowaniu wszystkich umów, odsetek medyków zarabiających miesięcznie może wynosić całej grupy zawodowej. Mediana zarobków: Środek stawki dla kontraktów wynosi 25 595 zł brutto, natomiast dla lekarzy etatowych jest to 23 666 zł brutto.

Gdzie najczęściej ląduje większość personelu medycznego? Na umowie o pracę ponad połowa lekarzy zarabia w przedziale od 15 do 30 tys. zł brutto. Z kolei na kontraktach najliczniejsza grupa (około 20%) otrzymuje wynagrodzenie rzędu 10–15 tys. zł, choć to właśnie w tej formie zatrudnienia najłatwiej wspiąć się na sam szczyt drabiny finansowej. Jak donosi „Rz”, aż 7,5 tys. lekarzy zatrudnionych na umowach B2B przekracza barierę 50 tys. zł miesięcznie.

Koniec eldorado lekarzy? Ministerstwo proponuje twarde limity

Reakcja rządu na doniesienia o rekordzistach była natychmiastowa. Premier Donald Tusk zobligował resort zdrowia do przygotowania planu naprawczego.Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła już pakiet propozycji, które mają uzdrowić publiczny system opieki:

Maksymalna stawka godzinowa : Wprowadzenie sztywnego limitu wynoszącego 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznej sieci.

: Wprowadzenie wynoszącego pracy lekarza w publicznej sieci. Koniec z pośrednikami : Całkowity zakaz zawierania przez szpitale umów ze spółdzielniami lekarskimi i innymi zewnętrznymi podmiotami leczniczymi.

: Całkowity zakaz zawierania przez szpitale umów ze i innymi zewnętrznymi podmiotami leczniczymi. Nowa wycena procedur : Korekta wycen świadczeń medycznych.

: Korekta wycen świadczeń medycznych. Kary za dyskryminację: Wdrożenie e-rejestracji oraz sankcje dla placówek, które dopuszczają się nierównego traktowania pacjentów bądź omijania kolejek.

Czy nowe regulacje i narzucony sufit płacowy powstrzymają odpływ lekarzy do sektora prywatnego, czy wręcz go przyspieszą? Przed rządem stoi teraz trudne zadanie zbalansowania budżetu państwa z oczekiwaniami środowiska medycznego.