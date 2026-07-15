Gazeta Prawna
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Są wyniki kontroli NIK w Warszawskim Szpitalu Południowym. Oto najważniejsze wnioski

szpital południowy
Koniec kontroli NIK w Szpitalu Południowym. Wnioski są przytłaczająceShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:34

Nieprawidłowości w zarządzaniu, organizacji pracy i rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. To tylko część uchybień, do jakich dochodziło w Warszawskim Szpitalu Południowym. W środę Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w tej sprawie.

Skrót artykułu

NIK zbadała działalność Warszawskiego Szpitala Południowego w okresie między 2022 r. a 2025 r. Opublikowany w środę raport po kontroli wskazuje na wiele nieprawidłowości.

Co znalazło się w raporcie NIK? Skala nieprawidłowości jest spora

Zastrzeżenia NIK budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.

Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala.

Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które – choć szeroko reklamowane – formalnie nie istniało w strukturach szpitala.

W raporcie wskazano także, że zakres świadczeń publicznych, opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.

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Źródło: PAP
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