NIK zbadała działalność Warszawskiego Szpitala Południowego w okresie między 2022 r. a 2025 r. Opublikowany w środę raport po kontroli wskazuje na wiele nieprawidłowości.

Co znalazło się w raporcie NIK? Skala nieprawidłowości jest spora

Zastrzeżenia NIK budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.

Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala.

Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które – choć szeroko reklamowane – formalnie nie istniało w strukturach szpitala.

W raporcie wskazano także, że zakres świadczeń publicznych, opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.