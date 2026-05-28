Podrzucał amunicję i cudze dokumenty. Tak działał znany adwokat z Warszawy

Warszawski adwokat Maciej Z. został tymczasowo aresztowany – poinformowało anonimowe źródło redakcji. Sprawa ma wyjątkowo bulwersujący charakter. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany adwokat, podszywając się pod osoby trzecie, składał fałszywe zawiadomienia o różnych zdarzeniach mających charakter przestępczy. Jak informuje prokuratura, zawiadomienia miały formę pisemną.

Co szczególnie szokuje, Maciej Z. miał dbać o to, by jego zgłoszenia brzmiały wiarygodnie. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury, przyznał, że podejrzany do zawiadomień załączał m.in.:

amunicję ,

, dokumenty należące do osób postronnych.

Lista zarzutów jest porażająca. Prokuratura ujawnia szczegóły

Podejrzanemu przedstawiono liczne zarzuty. Wśród nich znajdują się m.in. przywłaszczenie rzeczy, fałszywego zawiadomienia o przestępstwie,kradzież tożsamości, zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie oraz niwelowanie dokumentów.

Sąd nie miał wątpliwości. Te dwa powody zdecydowały o areszcie dla Macieja Z.

Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec adwokata Macieja Z. tymczasowe aresztowanie. Liczba dowodów zabezpieczonych przez śledczych jest ogromna.

- Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wskazując na obawę matactwa oraz wysoką karę grożącą podejrzanemu. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jest bardzo obszerny i różnorodny, jednakże ze względu na dobro śledztwa i tajemnicę postępowania nie możemy podać szczegółów. W toku postępowania przedstawiono zarzuty jedynie podejrzanemu. Jednocześnie na tym etapie postępowania brak jest okoliczności wskazujących na to, by podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – informuje rzecznik prasowy prokuratury.

Areszt i zarzuty. To koniec kariery warszawskiego adwokata?

Sprawa ma charakter rozwojowy, jednak konsekwencje zawodowe dla prawnika będą błyskawiczne. Jak udało się ustalić naszej redakcji, wkrótce Maciej Z. ma zostać oficjalnie zawieszony w prawach wykonywania zawodu adwokata.

Koniec bezkarności hejterów? Prokurator zajmie się atakami na adwokatów i radców