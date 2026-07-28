Gazeta Prawna
Kraj

Decyzja w PiS zapadła. Na liście aż 44 osoby. Morawiecki reaguje bez ogródek

Mateusz Morawiecki
Mateusz MorawieckiPAP / Albert Zawada
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 20:48

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę 44 osób, które w wyznaczonym terminie nie złożyły oświadczeń o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych lub wypełniły je na złym formularzu. Sprawy niepokornych działaczy trafią teraz do rzecznika dyscypliny partyjnej. Do decyzji władz ugrupowania odniósł się już były premier Mateusz Morawiecki.

Skrót artykułu

Lista 44 osób trafia do rzecznika dyscypliny partyjnej

Jak poinformował we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek, Komitet Polityczny formacji oficjalnie zatwierdził zestawienie parlamentarzystów i działaczy, którzy do 23 lipca nie wywiązali się z nałożonego obowiązku. Chodzi o złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych – w tym przede wszystkim do stowarzyszenia „Rozwój Plus”, założonego przez byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

– Na liście znajdują się 44 osoby. Są to nie tylko członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus”, ale również kilka osób, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu – przekazał Rafał Bochenek po zakończeniu obrad władz partyjnych.

Rzecznik PiS podkreślił, że przekazanie spraw do rzecznika dyscypliny partyjnej jest wymogiem statutowym i kończy etap procedowania przed Komitetem Politycznym. Zapewnił również, że każdy przypadek będzie analizowany w sposób indywidualny, a cała procedura musi zostać dopięta pod względem formalno-prawnym.

Mateusz Morawiecki odpowiada: „Próba przeciągania kiepskiego serialu”

Do wtorkowych rozstrzygnięć Komitetu Politycznego PiS odniósł się lider stowarzyszenia „Rozwój Plus”, były premier Mateusz Morawiecki.

– To, co dziś zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu – skomentował krótko były szef rządu.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

PiSrozwójMorawiecki

Powiązane

Sławomir Patyra
Zawody prawniczeZłożył ślubowanie przed prezydentem i natychmiast odmówił orzekania. Kategoryczna decyzja Sławomira Patyry
Donald Tusk
KrajWtorkowe posiedzenie rządu. Wielkie zmiany dla pacjentów, kierowców, właścicieli polis i świadków w sądach
Pukanie do drzwi
KrajNiezapowiedziane kontrole i twardy limit dla lekarzy. Szef NFZ ujawnia, co zmieni nowe prawo

Najważniejsze

Mateusz Morawiecki
KrajDecyzja w PiS zapadła. Na liście aż 44 osoby. Morawiecki reaguje bez ogródek
Donald Tusk
KrajWtorkowe posiedzenie rządu. Wielkie zmiany dla pacjentów, kierowców, właścicieli polis i świadków w sądach
Sławomir Patyra
Zawody prawniczeZłożył ślubowanie przed prezydentem i natychmiast odmówił orzekania. Kategoryczna decyzja Sławomira Patyry
Elity odwrócą się od Putina [BLISKI ŚWIAT]
Bliski światRosja pęka od środka? Ekspertka: Putin ma coraz większy problem [BLISKI ŚWIAT]
balkon
Prawo mieszkanioweWspólnota zabroni Ci palić i wieszać pranie na balkonie? Projekt UD312 rozwiewa wszelkie wątpliwości
Pukanie do drzwi
KrajNiezapowiedziane kontrole i twardy limit dla lekarzy. Szef NFZ ujawnia, co zmieni nowe prawo
Transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych niezgodna z Konstytucją
PrawnikTrybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy o transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych
Krzysztof Inglot
GospodarkaMniej etatów nie oznacza braku pracy. Problemem staje się niedopasowanie kompetencyjne