Koniec biegania do ubezpieczyciela po wymianie dowodu. Rejestr PESEL sam zweryfikuje dane

Jednym z najnowszych i najważniejszych działań deregulacyjnych przyjętych przez rząd jest projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), powołując się na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ubezpieczyciele oferujący polisy na życie zyskają bezpośredni dostęp do rejestru PESEL w celu weryfikacji aktualności dowodów osobistych swoich klientów. Co zmiana oznacza w praktyce?

Obywatele po wymianie dowodu osobistego na nowy nie będą już musieli samodzielnie zgłaszać tego faktu zakładowi ubezpieczeń. Ubezpieczyciel automatycznie pobierze z rejestru PESEL informację o serii, numerze i dacie ważności nowego dokumentu. Rozwiązanie to ma nie tylko drastycznie ograniczyć biurokrację i usprawnić proces wypłaty odszkodowań, ale również wyeliminować błędy w dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko prób wyłudzeń.

Rewolucja w sądach: Prostsze i bardziej zrozumiałe pouczenia w sprawach karnych

Kolejnym kluczowym punktem, o którym donosi PAP, jest przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy dotyczą precyzyjnego określenia zakresu pouczeń dla oskarżonych, pokrzywdzonych oraz świadków na etapie postępowania sądowego. Co zmiana oznacza w praktyce?

Koniec z nieczytelnym, zawiłym językiem prawniczym. Szef resortu sprawiedliwości otrzyma ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzeń określających jednolite, jasne i przejrzyste wzory pisemnych pouczeń o prawach i obowiązkach. Zmiana ta zagwarantuje lepszą ochronę wolności osobistej obywateli oraz ułatwi uczestnictwo w procedurach sądowych m.in. w sprawach dotyczących odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie czy wniosków o skazanie bez rozprawy.

Powstanie Pełnomocnik Rządu ds. promocji marki Polski. Będzie "Księga Marki Polska"

Jak wynika z najnowszych depesz PAP, Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski. Funkcję tę ma pełnić sekretarz lub podsekretarz stanu w KPRM, a projekt przygotował resort sportu i turystyki. Co zmiana oznacza w praktyce?

Rząd stawia na jednolitą i spójną strategię wizerunkową państwa w kraju i za granicą. Do zadań pełnomocnika należeć będzie opracowanie kompleksowej strategii promocji marki narodowej, jej stałe monitorowanie oraz stworzenie tzw. księgi „Marki Polska”. Będzie to oficjalny zbiór standardów komunikacyjnych i wizualnych przeznaczony do jednolitego wykorzystywania przez wszystkie instytucje państwowe.

Rewolucja w ochronie zdrowia: Sztywne limity stawek dla lekarzy i e-kolejki

Na posiedzeniu rząd szczegółowo omówił planowane reformy w publicznej ochronie zdrowia przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt ustawy ma trafić do prac parlamentarnych na początku września, co ma dać czas na szerokie konsultacje społeczne.Co zmiana oznacza w praktyce?

Propozycja wprowadza sztywny limit stawki godzinowej dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto, a także ustala procentowy maksymalny pułap, jaki wynagrodzenia personelu mogą stanowić w całości budżetu danej placówki medycznej. Ponadto dla pacjentów zapowiedziano wdrożenie e-kolejek oraz przyspieszenie pełnego uruchomienia centralnej e-rejestracji.

Wyższa akcyza na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji

Rząd kontynuuje prace nad uszczelnieniem systemu podatkowego oraz walką z uzależnieniem od nikotyny, przygotowując podwyżkę podatku akcyzowego. Co zmiana oznacza w praktyce?

Nowelizacja przepisów przewiduje wzrost stawek akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych oraz nowatorskie wyroby tytoniowe i urządzenia do waporyzacji. Dla konsumentów oznacza to wzrost cen wyrobów w sklepach, a dla budżetu państwa dodatkowe wpływy przeznaczane m.in. na finansowanie ochrony zdrowia.

Pozostałe rozstrzygnięcia rządu: Biegli sądowi, tłumacz języka migowego oraz jakość wody

W pakiecie pozostałych decyzji przyjętych na posiedzeniu znalazły się również:

Reforma biegłych sądowych i kadencyjność: Rozpoczęcie przekształceń mających usprawnić system powoływania ekspertów sądowych oraz wprowadzenie maksymalnie 4-letniej kadencyjności na wybranych stanowiskach podległych MS.

Ułatwienia dla osób głuchych: Gwarancja bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w procedurach urzędowych na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom nieznającym języka polskiego.

Ochrona jakości wody (Prawo wodne): Zaostrzenie kryteriów oceny jakości wody w kąpieliskach (brana pod uwagę będzie jakość z bieżącego sezonu oraz trzech poprzednich lat) zgodnie z wymogami UE.

Bezpieczeństwo i specustawy: Wprowadzenie statusu „wydarzenia specjalnego” nadawanego przez szefa MSWiA (nowela ustawy antyterrorystycznej) oraz specustawa wspierająca organizację XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2027 r.

Źródła informacji: Materiały rządowe (KPRM), depesze Polskiej Agencji Prasowej (PAP) oraz serwisu GazetaPrawna.pl.