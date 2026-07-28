Biura podróży będą mogły zaproponować klientom voucher zamiast zwrotu pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną, ale tylko po spełnieniu ustawowych warunków i wyłącznie za zgodą podróżnego. Zmiana przepisów jest związana z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Kiedy biuro podróży będzie mogło zaproponować voucher zamiast zwrotu pieniędzy?

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dodaje nowe przepisy regulujące postępowanie w przypadku odwołania wyjazdu z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Nowe rozwiązanie będzie mogło zostać zastosowane wyłącznie wtedy, gdy minister właściwy do spraw turystyki wyda specjalny komunikat przewidziany w przepisach. Dopiero wówczas organizator turystyki będzie mógł zaproponować podróżnemu voucher na poczet przyszłej imprezy turystycznej, jeśli wyjazd nie dojdzie do skutku z powodu nadzwyczajnych okoliczności występujących w Polsce albo w miejscu realizacji imprezy.

Czy trzeba zgodzić się na voucher za odwołaną wycieczkę?

Przyjęcie vouchera będzie całkowicie dobrowolne. Dopiero po wyrażeniu zgody przez podróżnego organizator będzie mógł zastosować takie rozwiązanie. Jeżeli klient zaakceptuje voucher, złożone wcześniej oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu stanie się bezskuteczne. Oznacza to, że wpłacona kwota zostanie zachowana w formie vouchera, który podróżny będzie mógł wykorzystać na zakup kolejnej imprezy turystycznej.

Jak długo będzie ważny voucher za odwołaną wycieczkę? W niektórych przypadkach nawet dwa lata

Zgodnie z ustawą voucher będzie ważny przez rok od dnia, w którym podróżny wyrazi zgodę na jego przyjęcie. Przepisy przewidują jednak możliwość przedłużenia tego terminu o kolejny rok. Nie nastąpi to automatycznie - wymagana będzie zgoda obu stron umowy, czyli organizatora turystyki i podróżnego.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że wartość vouchera nie może być niższa od kwoty wpłaconej przez klienta na poczet odwołanej imprezy turystycznej.

Co jeśli voucher nie zostanie wykorzystany?

Jeżeli voucher nie zostanie wykorzystany w ustawowym terminie - roku albo, jeśli strony uzgodnią przedłużenie, dwóch lat - organizator turystyki będzie musiał zwrócić podróżnemu całą wpłaconą kwotę. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 14 dni od upływu terminu ważności vouchera.

Wykorzystanie vouchera będzie wymagało zmiany umowy. Co trzeba będzie uzgodnić z biurem podróży?

Wykorzystanie vouchera będzie wymagało zmiany zawartej wcześniej umowy o udział w imprezie turystycznej. Strony będą musiały uzgodnić nowe warunki wyjazdu, w tym termin, miejsce realizacji imprezy oraz pozostałe elementy wymagane przez ustawę. Przepisy zakładają również, że środki wpłacone przez podróżnego pozostaną objęte zabezpieczeniem finansowym organizatora turystyki obowiązującym w dniu zawarcia pierwotnej umowy.

Od kiedy nowe przepisy o voucherach za odwołane wycieczki będą obowiązywać?

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 lipca 2026 r. i wejdzie w życie 11 sierpnia 2026 r., po upływie 14-dniowego vacatio legis.

Nowe rozwiązania nie będą stosowane do wszystkich odwołanych wyjazdów. Możliwość zaoferowania vouchera pojawi się jedynie w sytuacjach określonych w ustawie, po wydaniu odpowiedniego komunikatu przez ministra właściwego do spraw turystyki i wyłącznie wtedy, gdy podróżny zgodzi się na takie rozwiązanie.