Dla kogo? Program skierowany jest do pełnoletnich osób zmagających się z szeroko pojętymi schorzeniami narządu ruchu, w tym zmianami zwyrodnieniowymi i skutkami urazów.

Na czym polega? To aż 32 godziny profesjonalnej opieki, indywidualnie dobranych zabiegów i edukacji prozdrowotnej, rozłożonych na cztery intensywne tygodnie.

Kto za realizuje? Kompleksową realizacją zajmie się Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ.

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 roku rusza darmowa, kompleksowa rehabilitacja dla mieszkańców jednej z gmin: przeciwko bólom stawów i kręgosłupa

Schorzenia układu ruchu należą obecnie do najczęstszych przyczyn ograniczenia aktywności fizycznej i pogorszenia ogólnego komfortu życia. Doskonale wiedzą o tym sami seniorzy, dla których codzienne zmagania z bólem bywają ogromnym wyzwaniem. Program uchwalony przez Radę Miasta Krakowa to bezpośrednia odpowiedź na te potrzeby.

„Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków”. Kto może odzyskać sprawność?

Rozszerzony „Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków” został przygotowany z myślą o dorosłych mieszkańcach, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia. Z bezpłatnych zabiegów mogą skorzystać osoby pełnoletnie, posiadające zdiagnozowane schorzenia narządu ruchu. Wśród głównych wskazań do udziału w programie wymienia się:

zmiany zwyrodnieniowe stawów,

uciążliwe zespoły bólowe kręgosłupa,

choroby przeciążeniowe,

dolegliwości wymagające żmudnej rehabilitacji po leczeniu operacyjnym,

skutki amputacji.

„Gdy dopada nas choroba przeciążeniowa lub zmiany zwyrodnieniowe, świat często kurczy się do rozmiarów własnego mieszkania” – słyszymy w opiniach starszych, schorowanych osób. „Dla seniora po operacji czy zmagającego się z amputacją, możliwość skorzystania z indywidualnie dobranych zabiegów pod okiem specjalistów bez ponoszenia kosztów to szansa na odzyskanie niezależności. To nie tylko leczenie ciała, ale przede wszystkim powrót wiary we własne siły.”

Intensywny cykl: aż 32 godziny profesjonalnej opieki

Organizatorzy kładą ogromny nacisk na to, aby program nie ograniczał się do kilku powierzchownych wizyt. Uczestnicy zostaną objęci prawdziwie kompleksową opieką specjalistów ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ. W ramach projektu przewidziano nie tylko konsultacje fizjoterapeutyczne, ale także indywidualnie dobrane zabiegi i ćwiczenia prowadzone pod ścisłym nadzorem zespołu rehabilitacyjnego. Ważnym elementem będzie również edukacja prozdrowotna – pacjenci otrzymają cenne wskazówki, jak dbać o kondycję fizyczną na co dzień, aby zapobiec nawrotom dolegliwości.

Ważne Cały cykl rehabilitacji trwa cztery tygodnie. Zajęcia odbywają się w rytmie czterech spotkań w tygodniu, a każdego dnia uczestnicy poświęcą na nie minimum dwie godziny. Przekłada się to na co najmniej 32. godziny profesjonalnej, ukierunkowanej rehabilitacji, co daje realne szanse na trwałą poprawę stanu zdrowia.

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 roku rusza darmowa, kompleksowa rehabilitacja dla mieszkańców jednej z gmin: przeciwko bólom stawów i kręgosłupa. Jak się zapisać? Nie warto zwlekać!

Zapisy do programu zostały już oficjalnie otwarte, jednak organizatorzy zastrzegają, że liczba miejsc jest ograniczona. Program będzie realizowany w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 roku, a pierwsze zajęcia z udziałem pacjentów rozpoczną się już 3 sierpnia 2026 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w turnusie powinny jak najszybciej skontaktować się z rejestracją. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. Konsultacje i rejestracja prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–14:00.