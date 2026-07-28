Patyra, od którego prezydent Karol Nawrocki odebrał we wtorek ślubowanie, pojawił się później przed siedzibą Trybunału w towarzystwie czworga sędziów wybranych w marcu do TK, z których Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zostali dopuszczeni do orzekania, a Anna Korwin-Piotrowska i Krystian Markiewicz - nie.

„Mawiam stać na straży konstytucji, nie będę jej łamał”

Patyra powiedział, że solidaryzuje się z sędziami TK, którzy „są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału”. Oświadczył, że z tego względu nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w Trybunale Konstytucyjnym, jak w innych postępowaniach związanych ze sprawami organizacyjnymi dotyczącymi TK, dopóki ci sędziowie nie będą mogli orzekać.

- Mam zamiar złożyć oświadczenie o odmowie orzekania, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, abym dzisiaj składając ślubowanie, że będę stał na straży konstytucji, od jutra tę konstytucję łamał. Jest to absolutnie niezgodne z moimi przekonaniami o tym, jak powinien wyglądać etos sędziego Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił Patyra.

Dodał, że wraz z sędziami wybranymi w marcu przez Sejm tworzy zespół sędziów TK, którzy - jak mówił - „są w pełni zmobilizowani do tego, aby przywrócić Trybunałowi Konstytucyjnemu jego właściwy, konstytucyjny, ustrojowy kształt”. Zapewnił, że znając biografie zawodowe tych sędziów, nie ma wątpliwości, że będą oni stanowić „wartość dodaną, jeśli chodzi o merytoryczne podejście do spraw tak ważnych, jak zachowanie gwarancji państwa prawnego”.

Patyra oświadczył też, że ślubowanie złożył „w Pałacu Prezydenckim, ale wobec narodu”. - W rocie ślubowania wyraźnie jest bowiem stwierdzone, że ślubuję dochować wierności narodowi, ale ślubuję też stać na straży konstytucji. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że wszyscy ci państwo, którzy tutaj stoją wraz ze mną, ale także ci, którzy dzisiaj z przyczyn obiektywnych nie mogli się z nami tutaj pojawić, w pełni również ten standard podzielają - powiedział sędzia TK.

Kim jest dr hab. Sławomir Patyra?

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 r. związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 r. pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 2013 r. Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Kontrowersje wokół ślubowań sędziów TK

Jest to trzeci sędzia TK, od którego ślubowanie odebrał prezydent Nawrocki. Do tej pory ślubowanie w jego obecność złożyli w kwietniu Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Prezydent Nawrocki nie odebrał jednak ślubowania od pozostałej wybranej w marcu przez Sejm na sędziów TK czwórki: Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Anny Korwin-Piotrowskiej. Przedstawiciele KPRP wskazywali w kwietniu, że sytuacja tych czworga osób jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.

Sprawa nieodebrania przez prezydenta ślubowania od czworga wybranych w marcu na sędziów TK budzi kontrowersje w środowisku prawniczym. Wybrani w marcu sędziowie TK złożyli skargę do ETPCz. Z kolei Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.