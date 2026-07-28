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Niezapowiedziane kontrole i twardy limit dla lekarzy. Szef NFZ ujawnia, co zmieni nowe prawo

Pukanie do drzwi
Kontrola NFZ w prywatnych gabinetach i szpitalach. Nowe uprawnienia Funduszu i zmiana przepisówShutterstock / shutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 16:19
aktualizacja dzisiaj, 17:20

Niezapowiedziane wizytacje w szpitalach, prześwietlanie grafikowo-finansowe prywatnych gabinetów oraz sztywny limit pracy do maksymalnie dwóch etatów miesięcznie. Do konsultacji publicznych trafił wielowątkowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który wyposaży Narodowy Fundusz Zdrowia w niespotykane dotąd kompetencje władcze. Płatnik zyska możliwość weryfikacji, czy pacjenci omijający kolejki w publicznym systemie nie byli wcześniej przyjmowani odpłatnie przez tych samych lekarzy.

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Koniec z powiadamianiem o kontroli. NFZ wejdzie do placówki z marszu

Dotychczasowy stan prawny w znacznym stopniu ograniczał skuteczność działań weryfikacyjnych podejmowanych przez państwowego płatnika. Jak podkreśla prezes NFZ Filip Nowak, obecny aparat kontrolny nie dysponuje instrumentami pozwalającymi na bieżąco badać poziom zmęczenia personelu medycznego czy powiązań między sektorem publicznym a prywatną praktyką lekarzy.

Zgodnie z zaproponowanymi zapisami nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł powiadomić podmiot medyczny o planowanej kontroli dokładnie w momencie jej rozpoczęcia. Zniesienie obowiązku wcześniejszego uprzedzania placówki o inspekcji ma ukrócić praktyki maskowania nieprawidłowości organizacyjnych i kadrowych.

Wgląd w płatne wizyty i prześwietlenie prywaty. Reakcja na omijanie kolejek

Kluczowym elementem reformy jest rozszerzenie jurysdykcji NFZ na obszar świadczeń komercyjnych realizowanych przez podmioty posiadające umowy z Funduszem. Placówki medyczne łączące kontrakt publiczny z działalnością odpłatną zostaną prawnie zobowiązane do przekazywania NFZ pełnych danych dotyczących płatnych usług.

Działanie to ma na celu bezpośrednią weryfikację, czy pacjenci przyjmowani poza kolejnością do szpitali lub na zabiegi finansowane ze środków publicznych nie korzystali wcześniej z prywatnych konsultacji u tych samych lekarzy lub ordynatorów. Nowela ma wyeliminować zjawisko traktowania publicznych oddziałów jako przedłużenia prywatnych gabinetów.

Maksymalnie 320 godzin w miesiącu. Limity etatowe i rozbudowa korpusu kontrolerów

Projekt ustawy wprowadza odgórne ograniczenie wymiaru czasu pracy dla personelu medycznego – do maksymalnie równowartości dwóch etatów (ok. 320 godzin miesięcznie). Wyjątki przewidziano jedynie dla świadczeń w stanie nagłym podczas pełnienia dyżuru oraz w sytuacjach konieczności zapewnienia ciągłości leczenia, co wymagać będzie uzyskania imiennej zgody NFZ wydawanej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Równolegle Fundusz zapowiada sukcesywną rozbudowę kadrową. Utworzony w 2022 r. korpus kontrolny, liczący obecnie 115 kontrolerów oraz około 200–300 analityków, ma w ciągu najbliższych 10 lat podwoić swoją liczebność. Aby ułatwić rekrutację osób z wykształceniem medycznym, projekt zakłada zniesienie dotychczasowych obostrzeń uniemożliwiających zatrudnianie w charakterze kontrolera osób pracujących jednocześnie w publicznym systemie ochrony zdrowia. Projektowane przepisy zawierają także regulacje ograniczające poziom wynagrodzeń, porządkujące zasady zawierania kontraktów oraz zwiększające uprawnienia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Źródło: Polska Agencja Prasowa (PAP), Ministerstwo Zdrowia, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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Źródło: PAP
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