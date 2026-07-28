Czternasta emerytura to dodatkowe, jednorazowe świadczenie, które otrzymuje każdy, kto pobiera emeryturę lub rentę na dzień 31 sierpnia danego roku. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi świadczenie bazowe. Poniżej pewnego limitu czternastka ląduje na koncie w całości; powyżej niego maleje „złotówka za złotówkę", aż w końcu znika zupełnie.

Kiedy 14. emerytura 2026 trafi na konta?

ZUS rozpoczyna wypłatę we wrześniu. Harmonogram jest rozłożony na kilka standardowych terminów, dopasowanych do dat, w których poszczególni świadczeniobiorcy co miesiąc odbierają emeryturę:

1 września (wtorek)

5 września – uwaga: 5 września przypada w sobotę, więc pieniądze zostaną wypłacone wcześniej, najpóźniej do piątku 4 września

10 września (czwartek)

15 września (wtorek)

20 września – uwaga: 20 września wypada w niedzielę, więc przelew otrzymasz wcześniej, do piątku 18 września

25 września (piątek)

Warto więc sprawdzić swoją stałą datę wypłaty emerytury — to ona wyznacza dzień, w którym pojawi się czternastka.

Ile wynosi 14. emerytura 2026 w pełnej kwocie?

W 2026 r. maksymalna wysokość 14. emerytury to 1978,49 zł brutto. Tę kwotę otrzymują osoby, których miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe brutto nie przekracza 2900 zł. Powyżej tej granicy czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia złotówka za złotówkę.

Minimalna wypłacana kwota czternastki to 50 zł brutto. Niższych świadczeń się nie wypłaca. Jeśli pomniejszenie dałoby mniej niż 50 zł, emeryt nie dostaje nic. Oznacza to, że osoby pobierające zwykłe świadczenie od około 4828 zł brutto wzwyż (2900 zł limitu + 1928,49 zł pomniejszenia) nie otrzymają czternastej emerytury w ogóle.

14. emerytury 2026: Kwoty brutto i szacunkowe netto

Emerytura brutto (miesięczna) / Szacunkowe netto

1978 zł / ok. 1638 zł

2900 zł / ok. 1546 zł

3000 zł / ok. 1460 zł

3400 zł / ok. 1150 zł

3600 zł / ok. 995 zł

3800 zł / ok. 840 zł

Co jeszcze warto wiedzieć o "czternastce"?

Czternastka jest wolna od potrąceń. Nie wlicza się jej do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej ani do wielu innych progów dochodowych.

Świadczenie jest jednorazowe. Traktuje się je jako dodatek roczny, wypłacany we wrześniu, a nie jako stały element comiesięcznej emerytury.

Prawo do czternastki mają wszyscy uprawnieni. Dotyczy to emerytów i rencistów pobierających świadczenie w dniu 31 sierpnia danego roku.

14. emerytura 2026 [PODSUMOWANIE]

We wrześniu 2026 r. ZUS wypłaci 14. emeryturę w kwocie do 1978,49 zł brutto. Pełne świadczenie otrzymają osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy czternastka będzie pomniejszana złotówka za złotówkę, aż do 50 zł, poniżej którego wypłata w ogóle nie przysługuje. Data wypłaty dodatkowego świadczenia odpowiada stałej dacie comiesięcznej emerytury.