Jeden z mężczyzn podejrzanych o brutalny napad na ukraińską parę został doprowadzony do wrocławskiej prokuratury. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz, 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. - Tomaszowi M. grozi za to do pięciu lat więzienia - podkreślił prok. Dłubacz.

Do wrocławskiej prokuratury ma jeszcze dziś zostać doprowadzony drugi z zatrzymanych mężczyzn. To 45-letni Adam C. pseudonim Cycu. Prokurator zamierza postawić mu podobny zarzut do tego, który usłyszał Tomasz M.

Sprawa pobicia pary ukraińskiej dobiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Głos w tej sprawie zabrał już minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Do grona komentujących dołączył także szef polskiego rządu Donald Tusk. Jak napisał, w niedzielę we Wrocławiu trzech napastników pobiło ukraińską parę - 20-latkę oraz 21-letniego mężczyznę. - Dwóch mężczyzn zostało już zatrzymanych, a jeden z nich usłyszał zarzuty. - Trzeci też będzie zatrzymany - podkreślił premier.

Premier Tusk przypomniał Polakom jedno wydarzenie

Tusk przypomniał w tym kontekście ogromne zaangażowanie Polaków, którzy po wybuchu na Ukrainie ruszyli z pomocą.

- Do dzisiaj słyszę opinie we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą. A to w tej chwili jest pogrzebane, jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, zwykłym przestępcom tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem - powiedział, dodając, że agresywne zachowania zdarzają się także wobec Polaków ze strony Polaków.

Podkreślił, że jeden z zatrzymanych, który uderzył Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Zaznaczył, że „dobrze wiadomo, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, rujnując de facto naszą opinię, naszą reputację na świecie, a przede wszystkim wprowadzając poczucie zagrożenia”.

Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Kaczyńskiego

Zwrócił się do prezydenta RP Karola Nawrockiego, „żeby przestał milczeć w tej sprawie, bo bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne, to proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z GROMDY (polska organizacja promująca walki bokserskie na gołe pięści - red.)”. „Jak wyglądają słowa i czyny ludzi z od Kamratów (skrajnie prawicowy, nacjonalistyczny i prorosyjski ruch -red.)? Jak wyglądają słowa i czyny tych z Ruchu obrony granic od Bąkiewicza?” - pytał Tusk.

Zwrócił się też do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, „żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno bo mu policja nie odpowiada”.

- Więc wzywam wszystkich, żeby bardzo stanowczo i twardo stanęli po stronie państwa po stronie policji, po stronie słabszych po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi - dodał.

Zwrócił się też do obywateli, by reagowali i natychmiast informowali policję o takich aktach przemocy, żeby nie byli obojętni.

Brutalny atak na Ukraińców we Wrocławiu. Co się wydarzyło?

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Mężczyźni w wieku 27 i 45 lat zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według „Gazety Wyborczej” „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic walczący w MMA”. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała wcześniej podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.