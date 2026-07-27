Koniec sąsiedzkiej samowoli. Dym z papierosa i mokre pranie pod lupą ustawodawcy

Przez całe dekady kwestia korzystania z balkonów oraz tarasów w budynkach wielorodzinnych pozostawała obszarem nieustannych konfliktów pomiędzy sąsiadami. Zapach dymu tytoniowego wpadający do sąsiednich mieszkań, woda kapiąca z mokrego prania rozwieszonego na zewnątrz czy głośne spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu stanowiły najczęstszą przyczynę sąsiedzkich sporów.

Dotychczasowe regulacje prawne okazywały się często bezskuteczne, a zarządcy nieruchomości mieli ograniczone pole manewru w egzekwowaniu porządku. Jak ujawnił dziennik Fakt, resort rozwoju podjął twarde kroki, przygotowując projekt nowelizacji przepisów, który ma rozwiązać ten problem u samego źródła i jednoznacznie określić zasady panujące w budynkach wielorodzinnych.

Przełom w prawie lokatorskim. Balkon jako część wspólna budynku

Istotą szykowanej reformy jest precyzyjne uregulowanie statusu prawnego elementów konstrukcyjnych mieszkań. Zgodnie z analizowanymi założeniami, balkony oraz tarasy przylegające do lokali mają zostać formalnie zakwalifikowane jako część wspólna budynku.

Taka zmiana definicyjna ma kluczowe konsekwencje prawne. Choć lokator zachowa wyłączne prawo do fizycznego korzystania z przylegającego do jego mieszkania balkonu, to same zasady jego eksploatacji, estetyki oraz utrzymania zostaną włączone pod jurysdykcję wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Oznacza to, że organ zarządzający budynkiem zyska realne narzędzia prawne do wprowadzania wiążących regulaminów i egzekwowania zakazów dotyczących działań uciążliwych dla reszty mieszkańców – w tym palenia wyrobów tytoniowych czy wystawiania suszarek z praniem poza obrys balustrady.

Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców bloków?

Dla lokatorów i właścicieli mieszkań nowelizacja oznacza konieczność dostosowania się do nowych, odgórnych reguł. Przyjęcie rozwiązania, w którym balkon staje się częścią wspólną, pozwoli wspólnotom mieszkaniowym na legalne uchwalanie zapisów zakazujących czynności powodujących tzw. immisje uciążliwe (czyli szkodliwe wpływanie na sąsiednie nieruchomości poprzez dym, zapachy czy hałas).

Eksperci rynku nieruchomości wskazują, że zmiana ta przyniesie ze sobą również drugą stronę medalu – ułatwi kwestie związane z remontami elewacji, hydroizolacją czy naprawami elewacyjnych elementów balustrad, które do tej pory często rodziły spory co do tego, kto powinien finansować ich naprawę (właściciel lokalu czy wszyscy mieszkańcy). Nowe przepisy mają zredefiniować te podziały i wyznaczyć jasne granice odpowiedzialności.