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Karol Nawrocki wykonał długo wyczekiwany ruch w sądownictwie. To od prezydenta usłyszeli nowi sędziowie

Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od nowych sędziówX.com
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
53 minut temu

Prezydent Karol Nawrocki wykonał długo wyczekiwany ruch. We wtorek głowa państwa powołała 211 asesorów sądów rejonowych i 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. - Jesteście nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości - mówił.

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- Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jako nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości, z całą pewnością, sędziów – powiedział prezydent Nawrocki po tym, jak powołał w Pałacu Prezydenckim nowych asesorów sądów rejonowych i wojewódzkich sądów administracyjnych. - Jesteście, drodzy państwo, generacją i pokoleniem, w której ja, jako prezydent Polski, widzę wielką nadzieję, także na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości - dodał.

Nawrocki o chaosie w polskim wymiarze sprawiedliwości

Jak ocenił, wtorek w Pałacu Prezydenckim jest „dniem wymiaru sprawiedliwości”. Nawiązał tym do wcześniejszego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry oraz wręczenia powołań czterem sędziom Sądu Najwyższego.

Prezydent ocenił, że wtorkowe uroczystości wskazują, iż „na tym wzburzonym morzu polskiego wymiaru sprawiedliwości jest jedna kotwica, wobec której trzeba złożyć zaprzysiężenie – to jest prezydent RP”. – Nie chodzi tu zupełnie o mnie. To wszyscy poprzedni prezydenci, wszyscy kolejni prezydenci, wobec których zgodnie z wolą całego narodu i zgodnie z Konstytucją RP, każdy sędzia i każdy asesor musi złożyć zaprzysiężenie, bo taka jest wola narodu polskiego - powiedział prezydent.

Nowym asesorom pogratulował także „uporu”. – Wiem, jak długą drogę państwo przeszliście i wasi bliscy z całą pewnością też to wiedzą – mówił Nawrocki, wskazując na ścieżkę akademicką prowadzącą do asesury.

Podziękował też za dokonany przez zgormadzonych wybór. Dodał, że wymiar sprawiedliwości jest od tego, by służyć obywatelom RP i nowo powołani asesorzy takiego wyboru – zdaniem prezydenta – dokonali.

– To wybór z całą pewnością niełatwy, także w obliczu tego, co obserwujemy od wielu lat i obserwujemy, drodzy państwo, także w ostatnich latach – mówił Nawrocki. – Wszyscy jesteśmy, drodzy państwo, dorośli i wiemy, że polski wymiar sprawiedliwości w roku 2026 wygląda po prostu źle. Jest chaos, jest zamieszanie, za które ani państwo, ani ja osobiście nie odpowiadamy – dodał.

Minister Żurek apelował do prezydenta

Na początku lipca minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zaapelował o „pilne zaproszenie” do Pałacu Prezydenckiego oraz umożliwienie rozpoczęcia służby „ponad 200 młodym prawnikom, którzy z sukcesem zdali egzamin sędziowski”.

TK 25 czerwca br. orzekł, że wymóg kontrasygnaty szefa rządu dla skuteczności mianowania przez prezydenta asesorów sądowych, a także obsady niektórych stanowisk w Sądzie Najwyższym, np. przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego SN lub sędziego kierującego pracami SN, jest niekonstytucyjny.

Trybunał przyznał, że konstytucja wprost wymienia te akty urzędowe prezydenta, które nie wymagają kontrasygnaty. Ale - jak zastrzegł - katalog ten „nie może być odczytywany wyłącznie literalnie”. „Obok prerogatyw wprost wymienionych w tym przepisie istnieje kategoria czynności pochodnych, funkcjonalnie niezbędnych do wykonania prerogatywy zasadniczej” - uznał TK. Jako przykład takiej czynności TK wskazał właśnie kwestię nominacji asesorskich, które miałyby być związane zasadniczą prerogatywą niewymagających kontrasygnaty powołań sędziów.

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Źródło: PAP
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Karol Nawrockisędziowie6174 Sędziowie i asesorzy sądowi

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