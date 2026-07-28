Gazeta Prawna
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Ostra reakcja z Kijowa po brutalnym pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Jeden z zatrzymanych to zawodnik MMA

Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu
Pobicie ukraińskiej pary we WrocławiuX.com / Andrij Sybiha
Aleksandra Gruszczyńska
Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
dzisiaj, 11:15

Nie milkną echa po brutalnym pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wiadomo już, że jednym z zatrzymanych napastników jest pseudokibic i zawodnik MMA, a drugim gangster z więzienną przeszłością. Mocne stanowisko w tej sprawie zabrał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Skrót artykułu

Do brutalnej napaści na ukraińską parę doszło w niedzielę we Wrocławiu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment pobicia 20-letniej kobiety i 21-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch z trzech widocznych na nagraniu napastników.

Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Wiadomo, kim są agresorzy

Według ustaleń „Gazety Wyborczej” jednym z trzech podejrzanych o brutalne pobicie jest znany w środowisku przestępczym gangster z więzienną przeszłością Adam C. pseudonim Cycu. Drugim z zatrzymanych jest pseudokibic i zawodnik MMA.

O zatrzymaniu napastników za pośrednictwem platformy X informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak napisał, brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. - Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław - dodał we wpisie Kierwiński.

Mocne stanowisko Kijowa po pobiciu pary Ukraińców

Incydent z Wrocławia nie uszedł uwadze władz w Kijowie. Głos po brutalnej napaści zabrał za pośrednictwem platformy X minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

W obszernym wpisie podkreślił, że Kijów oczekuje „pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności i motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców”. Jednocześnie Sybiha podziękował polskim policjantom.

– Dziękuję władzom polskim, organom ścigania oraz prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za szybką, zdecydowaną i natychmiastową reakcję – napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dodał, że Kijów będzie śledził sprawę, a poszkodowani mogą liczyć na wszelką pomoc konsularną.

Jednocześnie zaapelował do polskich polityków. Sybiha podkreślił, że Polska i Ukraina muszą opierać relację na pragmatycznej współpracy i działaniu na rzecz bezpieczeństwa.

- Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści - napisał.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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