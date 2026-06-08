Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej. Szybowiec runął na płytę lotniska

Rzecznik bielskich strażaków bryg. Patrycja Pokrzywa potwierdziła w rozmowie z PAP, że wypadek wydarzył się po godzinie 19. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

- Na miejscu są trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczają miejsce wypadku i oczekują na przyjazd członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – powiedziała Patrycja Pokrzywa.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.