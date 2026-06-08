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Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej. Szybowiec runął na płytę lotniska

Straż pożarna, wóz strażacki, taśma, strażacy, pożar
Tragiczny wypadek w Bielsku-Białej. Szybowiec runął na płytę lotniskaShutterStock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 21:37

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w Bielsku-Białej. Szybowiec spadł z dużej wysokości na płytę lotniska. - W wyniku katastrofy zginęła jedna osoba, a druga w stanie ciężkim trafił do szpitala - przekazał Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej rzecznik bielskich strażaków bryg. Patrycja Pokrzywa.

Rzecznik bielskich strażaków bryg. Patrycja Pokrzywa potwierdziła w rozmowie z PAP, że wypadek wydarzył się po godzinie 19. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

- Na miejscu są trzy zastępy strażaków, którzy zabezpieczają miejsce wypadku i oczekują na przyjazd członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – powiedziała Patrycja Pokrzywa.

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Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.

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Źródło: PAP

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