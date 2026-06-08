Rodzina może stracić mieszkanie po śmierci bliskiego. Pułapka w przepisach

W praktyce wiele osób, dowiadując się o spadku odczuwa radość. Warto jednak wtedy zachować krytyczne myślenie i odłożyć emocje na bok. Dlaczego? Ponieważ często dochodzi do błędu co do prawa i co do faktów. Nieznajomość rzeczywistego stanu spadku, w tym faktu, że w jego skład wchodzą długi, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Jak uniknąć długów spadkowych?

Przyjęcie i odrzucenie spadku reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 184, 507, dalej jako: KC czy Kodeks Cywilny). Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a konkretnie, w myśl art. 1012, spadkobierca ma do wyboru trzy opcje:

może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste),

może przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),

może spadek odrzucić.

Ważne Aby uniknąć długów spadkowych należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu. Do dotrzymania tego terminu wystarcza złożenie wniosku do sądu o odebranie takiego oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli złożenie oświadczenia wymaga zgody sądu, bieg terminu ulega zawieszeniu na czas trwania tego postępowania. Brak oświadczenia w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W kontekście półrocznego terminu warto pamiętać o dwóch istotnych kwestii:

Oświadczenia spadkowego nie można złożyć za życia przyszłego spadkodawcy , ponieważ byłaby to niedopuszczalna czynność na wypadek śmierci (mortis causa). Skuteczność taka powstaje dopiero po śmierci osoby, której dotyczą. W polskim prawie istnieją tylko dwie takie czynności: testament oraz zrzeczenie się dziedziczenia.

, ponieważ byłaby to niedopuszczalna czynność na wypadek śmierci (mortis causa). Skuteczność taka powstaje dopiero po śmierci osoby, której dotyczą. W polskim prawie istnieją tylko dwie takie czynności: testament oraz zrzeczenie się dziedziczenia. Nie można złożyć oświadczenia zbyt wcześnie. Chodzi o sytuację, gdy zostanie ono złożone po śmierci spadkodawcy, jednak przed rozpoczęciem biegu terminu dla konkretnego tytułu powołania. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 19.10.2018 r. (III CZP 36/18): oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przez osobę, wobec której nie rozpoczął się jeszcze bieg terminu z art. 1015 § 1 KC, jest bezskuteczne.

Czym jest przyjęcie spadku wprost?

Przyjęcie spadku wprost - od momentu przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku (art. 1030 zd. 2 KC). Dochodzi wtedy do połączenia majątku spadkobiercy i masy spadkowej w jeden majątek, z którego odpowiada on za długi. W przypadku nabycia wprost odpowiedzialność ta jest nieograniczona (art. 1031 § 1 KC).

Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - złożenie takiego oświadczenia sprawia, że odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wartości ustalonego w wykazie inwentarza stanu czynnego spadku. Spadkobierca odpowiada za długi zarówno składnikami spadku, jak i własnego majątku. Ograniczenie to działa jednak jedynie wobec wierzycieli, wobec których spadkobierca skutecznie powołał się na nie w toku procesu.

Czym jest odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku - spadkobierca ma pełną autonomię woli i może spadek odrzucić. Powoduje to unicestwienie z mocą wsteczną (ex tunc) jego nabycia, do którego doszło z chwilą otwarcia spadku. Spadkobierca jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie dopuszcza się oceny takiego oświadczenia przez pryzmat nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC), nawet jeśli stawia to wierzycieli zmarłego w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Co powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku? Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu czy odrzuceniu spadku musi zawierać:

dane spadkodawcy (imię, nazwisko, data i miejsce śmierci, ostatnie miejsce zwykłego pobytu),

wskazanie tytułu powołania do spadku,

treść składanego oświadczenia,

wykaz wszystkich znanych składającemu osób należących do ustawowego kręgu spadkobierców oraz wszelkich testamentów (nawet tych, które uważa się za nieważne), wraz z informacją o ich treści i miejscu przechowania.

WZÓR OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIE SPADKU - ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

WZÓR OŚWIADCZENIE I PRZYJĘCIU SPADKU - ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Istotne jest, na kogo przechodzi spadek po jego odrzuceniu. Przykład: jeśli syn odrzuci spadek po matce, a nie ma rodzeństwa, a ojciec (mąż matki) również nie żyje, to w dalszej kolejności spadek przypadnie dzieciom tego syna. Jeśli zatem chce się uchronić rodzinę przed dziedziczeniem długów, wszyscy zainteresowani (lub rodzic w imieniu małoletnich dzieci) powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Osoba, która jako pierwsza w kolejności dziedziczenia zdecyduje się spadek odrzucić, powoduje przejście go na następną osobę zgodnie z ustawową hierarchią dziedziczenia.

Ważne Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 7 lipca 2022 r. (I NSNc 158/21) wskazuje, że dobro dziecka jako zasada konstytucyjna ma kluczowe znaczenie w wykładni przepisów. Czasochłonność, a niekiedy przewlekłość procedury odrzucenia spadku przez małoletniego nie może pozbawiać go ustawowego prawa do „ochrony przed spadkiem”, którego nie chce przyjąć.

Termin na oświadczenie przedstawicieli małoletniego

W kontekście spraw spadkowych istotny jest więc zarząd majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 § 1 KRiO: Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. § 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. § 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.2)), sądu spadku dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. § 4. Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku - jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3.

Niewątpliwie postępowanie, o którym mowa w art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wpływa na bieg terminu do złożenia oświadczenia przez małoletniego. W orzecznictwie przyjmuje się, że jeśli postanowienie sądu opiekuńczego uprawomocni się przed upływem tego terminu, możliwe jest jego dochowanie, a przedstawiciel ustawowy powinien złożyć stosowne oświadczenie. Nie zmienia tego fakt, że w postępowaniu o zgodę sądu uczestniczy tylko jeden z rodziców. Termin do złożenia oświadczenia biegnie bowiem dla małoletniego, którego rodzice reprezentują, a nie dla nich osobiście – podkreślił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 stycznia 2021 r. (V CSK 12/21).

Rodzina może stracić mieszkanie po śmierci bliskiego. Pułapka w przepisach. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd jest związany wnioskiem wyłącznie co do osoby spadkodawcy. Sposób dziedziczenia i krąg spadkobierców ustalane są z urzędu. Obowiązek zbadania, kto jest spadkobiercą, dotyczy zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. W przypadku dziedziczenia ustawowego konieczne jest ustalenie więzi rodzinnych określonych osób ze spadkodawcą (zgodnie z art. 931–937 KC) oraz okoliczności wyłączających poszczególne osoby od dziedziczenia. Dlatego tak istotne jest dokładne rozeznanie się w sytuacji rodzinnej, co w praktyce bywa trudne.

Zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku – zasadnicza różnica

Z praktycznego punktu widzenia należy pamiętać, że zrzeczenie się spadku to nie to samo co jego odrzucenie. Różnica polega na tym, że odrzucić spadek można po śmierci spadkodawcy (w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku), natomiast zrzec się dziedziczenia można wyłącznie, gdy spadkodawca jeszcze żyje. Zrzeczenie spadku wymaga formy umowy w akcie notarialnym zawartej między spadkodawcą a spadkobiercą. Aby natomiast odrzucić spadek, niezbędne jest złożenie oświadczenia woli przed sądem lub notariuszem.

Gdzie można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie takie można złożyć w sądzie lub u notariusza.

Ile kosztuje odrzucenie spadku w 2026?

Opłata od złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 100 zł od każdej osoby odrzucającej. Oświadczenie można złożyć w sądzie lub u notariusza.

Jaki jest właściwy sąd do stwierdzenia nabycia spadku?

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku spadkowego.

Rodzina może stracić mieszkanie po śmierci bliskiego. Pułapka w przepisach

Pułapka polega na tym, że prawo do mieszkania nie zawsze wchodzi w skład spadku. W przypadku lokali komunalnych czy spółdzielczych umowa najmu po śmierci bliskiego nie przechodzi automatycznie na wszystkich krewnych. Aby rodzina nie straciła dachu nad głową, musi spełnić rygorystyczne warunki i dopełnić odpowiednich formalności. Co wskazują przepisy w tej materii?

Art. 691 [Wstąpienie osób bliskich] § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. § 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. § 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. § 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały. § 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Najczęstsze pułapki prawne polegają na tym, że mieszkanie komunalne nie jest własnością, więc nie można go odziedziczyć. Po śmierci głównego najemcy umowa wygasa, chyba że uprawnieni bliscy spełnią wymogi wstąpienia w stosunek najmu na mocy ⁠art. 691 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chodzi o mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem majątkowym, które co do zasady wygasa z chwilą śmierci członka spółdzielni. Zgodnie z ⁠ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, po śmierci jednego z małżonków prawo w całości przypada drugiemu, a dla innych spadkobierców? Pozostali spadkobiercy mają określony czas (zwykle 1 rok) na zgłoszenie roszczeń i uregulowanie wkładu mieszkaniowego. W przeciwnym razie spółdzielnia może ogłosić przetarg na lokal.

Ostatni scenariusz dotyczy mieszkania własnościowego (prywatne lub hipoteczne). Jeśli zmarły posiadał prawo własności, mieszkanie wchodzi do masy spadkowej i jest dziedziczone zgodnie z testamentem lub ustawą. Pułapka polega na zachowku. Jeśli lokal przejmuje jedna osoba, reszta rodziny może zażądać spłaty w gotówce (zachowek), co często zmusza spadkobiercę do sprzedaży nieruchomości.