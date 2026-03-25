Od 10 kwietnia 2026 r. podróżujący samolotami mogą spotkać się z utrudnieniami na lotniskach ze względu na wprowadzenie nowego systemu przez Unię Europejską. Dotyczy wjazdu-wyjazdu (EES) w strefie Schengen.

Na czym polega zmiana?

Zmiana dotyczy odejścia od tradycyjnych pieczątek w paszportach na rzecz cyfrowej rejestracji biometrycznej podróżnych spoza UE, m.in. z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Dla podróżujących z tych krajów oznacza to, że pracownicy kontroli paszportowej zrobią im zdjęcie twarzy lub zeskanują ich odciski palców przy pierwszym przekroczeniu granicy UE w ramach nowego systemu, który w dłuższej perspektywie ma za zadanie usprawnić zarządzanie granicami.

Jednak w początkowym okresie wprowadzania zmian mogą one spowodować wolniejsze kontrole i wydłużenie kolejek na europejskich lotniskach ze względu na wzmożone obciążenie personelu oraz zmiany w organizacji ruchu. Mimo że bezpośrednio zmiany dotyczą podróżnych spoza Unii, pośrednio mogą je odczuć wszyscy pasażerowie.

Od 10 kwietnia 2026 r. pieczątki w paszportach będą stopniowo eliminowane, a osoby, które pierwszy raz podróżują do UE, będą musiały zarejestrować swoje dane biometryczne.

Kiedy zmiany będą najbardziej odczuwalne?

Największego wpływu tych zmian można spodziewać się w okresach wakacji szkolnych, jednak wydłużenie kolejek prawdopodobnie będzie można zauważyć już w kwietniu. To wtedy zaczyna się szczyt sezonu turystycznego w Europie. Mowa o tzw. city breakach i długich weekendach. Sporo osób wyjeżdża również w okresie Wielkanocy, co również może przyczynić się do opóźnień.

O czym podróżujący powinni pamiętać?

Vykintas Maknickas, dyrektor generalny Saily, przygotował następujące rady dla podróżnych, aby mogli przygotować się na zmiany i uniknąć stresu na lotnisku:

zaplanuj sobie więcej czasu po przylocie, zwłaszcza gdy masz go niewiele na ewentualną przesiadkę;

otwórz paszport na stronie ze zdjęciem, aby był gotowy do kontroli;

ściśle przestrzegaj oznaczeń na lotnisku, ponieważ w niektórych terminalach mogą pojawić się oddzielne kolejki dla podróżnych objętych EES;

zadbaj o dostęp do internetu po przyjeździe, aby bezproblemowo korzystać z kart pokładowych, biletów na przejazdy i aktualizacji podróży na żywo.



Jak informuje UE, system w dłuższej perspektywie ma za zadanie usprawnić zarządzanie granicami dzięki cyfrowej rejestracji wjazdów i wyjazdów. Jednak jak w przypadku każdego dużego wdrożenia, pierwsze tygodnie mogą jednak wiązać się z pewnymi utrudnieniami, dlatego podróżni, którzy planują wyjazdy wiosną, powinni uwzględnić dodatkowy czas na lotnisku oraz uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Saily