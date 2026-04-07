Rząd planuje zmiany w przepisach dotyczących kolonii i obozów dla dzieci. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. Chodzi m.in. o korzystanie z kąpielisk, szkolenia dla kadry oraz zakres informacji, jakie rodzice muszą przekazać organizatorom. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, ale także wyeliminować nieprawidłowości, które pojawiały się przy organizacji kursów dla kierowników i wychowawców.

Zmiany mają zostać wprowadzone w przepisach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kąpiel tylko w określonych godzinach

Jedną z najważniejszych zmian jest doprecyzowanie zasad korzystania z kąpielisk podczas kolonii i obozów. Projekt przewiduje, że uczestnicy wypoczynku będą mogli kąpać się wyłącznie w godzinach funkcjonowania kąpieliska.

Jeżeli regulamin danego miejsca nie określa takich godzin, kąpiel będzie możliwa jedynie w porze dziennej. W praktyce oznacza to brak możliwości organizowania kąpieli wieczorem lub po zmroku. Według projektodawców ma to ograniczyć ryzyko wypadków – po zachodzie słońca ratownicy zazwyczaj nie pracują, a widoczność jest znacznie gorsza.

Obowiązek informowania uczestników

Nowe przepisy mają także wprowadzić dodatkowe obowiązki dla wychowawców. Opiekunowie będą musieli zapoznać uczestników wypoczynku z regulaminem kąpieliska oraz poinformować ich o godzinach, w których można z niego korzystać.

Szkolenia dla kadry: koniec z „fikcją” online

Zmiany obejmą również szkolenia dla kierowników i wychowawców wypoczynku. Projekt zakłada, że wykłady będą mogły być prowadzone zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Jednocześnie zajęcia praktyczne nadal będą musiały odbywać się w formie stacjonarnej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w ostatnich latach zdarzały się przypadki prowadzenia kursów dla kadry wypoczynku w całości w formule online, choć przepisy nie przewidywały takiej możliwości.

Nowa karta zdrowia dziecka – o co zapyta organizator?

Projekt przewiduje też zmianę wzoru karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Rodzice będą musieli podać więcej informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz jego potrzeb. Zdaniem autorów projektu dzięki temu opiekunowie będą mogli szybciej reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Chodzi m.in. o dane dotyczące:

alergii i uczuleń,

chorób przewlekłych,

przyjmowanych leków,

stosowanej diety,

problemów z funkcjonowaniem w grupie lub wyrażaniem emocji.

W karcie mogą znaleźć się także informacje o chorobie lokomocyjnej, uczuleniach na pyłki lub jad owadów, a także o noszeniu okularów, soczewek czy aparatu ortodontycznego.

Karty na wakacje 2026 pozostaną ważne

Projekt przewiduje również przepis przejściowy. Jeśli organizatorzy przekazali już rodzicom karty kwalifikacyjne na wakacje 2026 przed wejściem nowych przepisów w życie, dokumenty te zachowają ważność.

Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (nr wykazu 109)