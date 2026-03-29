Wybrano najwyżej oceniane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzą w międzynarodowym rankingu

Historia starożytna i języki nowożytne znalazły się wśród najlepiej ocenianych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim według prestiżowego rankingu Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings by Subject.
QS World University Rankings by Subject wskazuje najlepsze na świecie uniwersytety dla danego kierunku. W tym roku ocenionych zostało 55 dyscyplin naukowych z pięciu obszarów tematycznych: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Management. W rankingu uwzględnionych zostało ponad 1,7 tys. instytucji.
Kierunki na UW uwzględnione w rankingu
Jak poinformował w niedzielę Uniwersytet Warszawski, w zestawieniu występuje 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Wśród najwyżej ocenionych kierunków są: historia starożytna (pozycja w przedziale 51-150) oraz języki nowożytne (92. miejsce).
Pięć dyscyplin prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w rankingu po raz pierwszy. Są to: historia starożytna, antropologia, religioznawstwo, komunikacja i medioznawstwo oraz inżynieria materiałowa.
Ranking QS World University
QS World University Rankings przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank.
Rankingi opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować przodujące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia tego rankingu wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.
