Wybrano najwyżej oceniane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzą w międzynarodowym rankingu

QS World University Rankings by Subject wskazuje najlepsze na świecie uniwersytety dla danego kierunku. W tym roku ocenionych zostało 55 dyscyplin naukowych z pięciu obszarów tematycznych: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Management. W rankingu uwzględnionych zostało ponad 1,7 tys. instytucji.

Kierunki na UW uwzględnione w rankingu

Jak poinformował w niedzielę Uniwersytet Warszawski, w zestawieniu występuje 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Wśród najwyżej ocenionych kierunków są: historia starożytna (pozycja w przedziale 51-150) oraz języki nowożytne (92. miejsce).

Pięć dyscyplin prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w rankingu po raz pierwszy. Są to: historia starożytna, antropologia, religioznawstwo, komunikacja i medioznawstwo oraz inżynieria materiałowa.

Ranking QS World University

QS World University Rankings przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank.

Rankingi opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować przodujące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia tego rankingu wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.