7 sierpnia 2026 roku wchodzi w życie ustawa wprowadzająca bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie, przeznaczony dla obywateli od 65. roku życia. Nowe świadczenie trafi do seniorów spełniających kryterium dochodowe, finansując usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania.
Nowe świadczenie wspierające seniorów. Jak działa bon senioralny?
Bon senioralny to zupełnie nowy instrument wsparcia opiekuńczego w Polsce. W przeciwieństwie do innych form pomocy, nie jest wypłacany bezpośrednio seniorowi lub jego opiekunowi. Zamiast tego pieniądze trafiają do samorządów, które opłacają konkretne usługi opiekuńcze realizowane w domu beneficjenta. Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszych trzech latach realizacji rząd przeznaczy na ten cel łącznie miliard złotych. A co później? W kolejnych latach finansowanie wyniesie 500 mln zł rocznie przez okres 10 lat.
Kto otrzyma wsparcie? Kryteria dochodowe i wiekowe
Nie każdy senior będzie mógł skorzystać z bonu. O przyznanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- Wiek: ukończone minimum 65 lat,
- Obywatelstwo: polskie, państwa UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
- Kryterium dochodowe:średni dochód seniora nieprzekraczający kwoty 3410 zł.
Zakres usług. Na co można przeznaczyć bon senioralny?
Środki w ramach bonu, do maksymalnej kwoty 2150 zł miesięcznie, przeznaczone są na pokrycie kosztów codziennej pomocy. Co to oznacza w praktyce? Gmina organizuje i finansuje pomoc obejmującą m.in.:
- przygotowywanie posiłków oraz pomoc przy higienie osobistej,
- utrzymanie czystości w miejscu zamieszkania i drobne prace domowe,
- organizację oraz umawianie wizyt lekarskich,
- załatwianie spraw urzędowych i formalnych,
- wspieranie aktywności fizycznej oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.
Przykład praktyczny: Jak działa bon w praktyce?
Pani Maria (72 lata) pobiera emeryturę w wysokości 2800 zł brutto. Mieszka sama i ze względu na ograniczenia ruchowe ma trudności z przygotowywaniem posiłków oraz dojazdem do przychodni.
Ponieważ spełnia kryterium wiekowe (powyżej 65 lat) oraz dochodowe (poniżej 3410 zł), przysługuje jej wsparcie z bonu senioralnego. Gmina kieruje do jej domu opiekuna, który pomaga w codziennych obowiązkach oraz towarzyszy jej podczas wizyt lekarskich. Usługi opłaca bezpośrednio gmina ze środków programu.
Tych świadczeń nie połączysz z bonem senioralnym
Uwaga! Program wyklucza możliwość jednoczesnego korzystania z niektórych innych form pomocy publicznej. Bon senioralny nie przysługuje osobom, które korzystają z:
- całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej (DPS),
- pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL) lub Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (ZPO),
- określonych usług opiekuńczych finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa,
- świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wdrożenie i terminy. Kiedy pierwsze wnioski?
Ustawa wejdzie w życie 7 sierpnia 2026 roku. Wyjątkiem jest przepis dotyczący przekazywania danych z NFZ koordynatorom opieki długoterminowej, który zacznie obowiązywać po 6 miesiącach. Program będzie wdrażany stopniowo w całej Polsce. W pierwszej kolejności ze środków skorzystają gminy, które dotychczas nie realizowały własnych usług opiekuńczych.
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