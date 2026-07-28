Nowe świadczenie wspierające seniorów. Jak działa bon senioralny?

Bon senioralny to zupełnie nowy instrument wsparcia opiekuńczego w Polsce. W przeciwieństwie do innych form pomocy, nie jest wypłacany bezpośrednio seniorowi lub jego opiekunowi. Zamiast tego pieniądze trafiają do samorządów, które opłacają konkretne usługi opiekuńcze realizowane w domu beneficjenta. Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszych trzech latach realizacji rząd przeznaczy na ten cel łącznie miliard złotych. A co później? W kolejnych latach finansowanie wyniesie 500 mln zł rocznie przez okres 10 lat.

Kto otrzyma wsparcie? Kryteria dochodowe i wiekowe

Nie każdy senior będzie mógł skorzystać z bonu. O przyznanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

Wiek: ukończone minimum 65 lat ,

ukończone , Obywatelstwo: polskie, państwa UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

polskie, państwa UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kryterium dochodowe:średni dochód seniora nieprzekraczający kwoty 3410 zł.

Zakres usług. Na co można przeznaczyć bon senioralny?

Środki w ramach bonu, do maksymalnej kwoty 2150 zł miesięcznie, przeznaczone są na pokrycie kosztów codziennej pomocy. Co to oznacza w praktyce? Gmina organizuje i finansuje pomoc obejmującą m.in.:

przygotowywanie posiłków oraz pomoc przy higienie osobistej ,

oraz pomoc przy , utrzymanie czystości w miejscu zamieszkania i drobne prace domowe ,

w miejscu zamieszkania i , organizację oraz umawianie wizyt lekarskich ,

, załatwianie spraw urzędowych i formalnych,

i formalnych, wspieranie aktywności fizycznej oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.

Przykład praktyczny: Jak działa bon w praktyce?

Pani Maria (72 lata) pobiera emeryturę w wysokości 2800 zł brutto. Mieszka sama i ze względu na ograniczenia ruchowe ma trudności z przygotowywaniem posiłków oraz dojazdem do przychodni.

Ponieważ spełnia kryterium wiekowe (powyżej 65 lat) oraz dochodowe (poniżej 3410 zł), przysługuje jej wsparcie z bonu senioralnego. Gmina kieruje do jej domu opiekuna, który pomaga w codziennych obowiązkach oraz towarzyszy jej podczas wizyt lekarskich. Usługi opłaca bezpośrednio gmina ze środków programu.

Tych świadczeń nie połączysz z bonem senioralnym

Uwaga! Program wyklucza możliwość jednoczesnego korzystania z niektórych innych form pomocy publicznej. Bon senioralny nie przysługuje osobom, które korzystają z:

całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej ( DPS ) ,

, pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL) lub Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (ZPO) ,

lub , określonych usług opiekuńczych finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa,

finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wdrożenie i terminy. Kiedy pierwsze wnioski?

Ustawa wejdzie w życie 7 sierpnia 2026 roku. Wyjątkiem jest przepis dotyczący przekazywania danych z NFZ koordynatorom opieki długoterminowej, który zacznie obowiązywać po 6 miesiącach. Program będzie wdrażany stopniowo w całej Polsce. W pierwszej kolejności ze środków skorzystają gminy, które dotychczas nie realizowały własnych usług opiekuńczych.