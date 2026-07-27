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Świadczenia

Nawet 3292 zł wsparcia z MOPS bez względu na dochód. Jak otrzymać specjalny zasiłek celowy?

Mężczyzna trzyma w dłoniach banknoty 100 zł
Rodziny, których zarobki przekraczają progi dochodowe, mogą ubiegać się w MOPS o specjalny zasiłek celowy.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 20:19

Osoby i rodziny znajdujące się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać ze specjalnego zasiłku celowego z pomocy społecznej, nawet jeśli ich dochody przekraczają ustawowe progi. To bezzwrotne świadczenie, w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego, może wynieść w 2026 roku od 1010 zł do nawet 3292 zł dla rodziny czteroosobowej.

Skrót artykułu

Czym jest specjalny zasiłek celowy i kto może go otrzymać?

Standardowe wsparcie z ośrodków pomocy społecznej (OPS/MOPS) uzależnione jest od nieprzekraczania ściśle określonych limitów dochodowych. Przepisy przewidują jednak wyjątkowy tryb, zawarty w art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Mechanizm ten pozwala na wypłatę środków osobom i rodzinom, które mimo wyższych zarobków znalazły się w kryzysowej sytuacji. Świadczenie to:

  • ma charakter uznaniowy i jednorazowy,
  • jest w pełni bezzwrotne,
  • służy sfinansowaniu konkretnego, niezbędnego wydatku.
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Co oznacza „szczególnie uzasadniony przypadek”?

Prawo nie zawiera sztywnej katalogowej definicji „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Zgodnie z orzecznictwem, pojęcie to odnosi się do zdarzeń losowych, nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia. Przez szczególnie uzasadniony przypadek należy rozumieć okoliczności życiowe osoby lub rodziny wynikające z nadzwyczajnych, wyjątkowo niekorzystnych i niecodziennych zdarzeń, które znacząco wpływają na sytuację życiową i których strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec, zachowując przy tym należytą staranność – wskazał w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 962/11).

Należy pamiętać, że urzędnicy MOPS oceniają każdy przypadek indywidualnie. Oznacza to, że brak spełnienia kryterium dochodowego nie przekreśla automatycznie szans na wsparcie finansowe, jeśli wnioskodawca dotknięty został nagłą tragedią lub kryzysem.

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Ile wynosi maksymalna kwota specjalnego zasiłku celowego w 2026 roku?

Górny limit wsparcia jest bezpośrednio powiązany z kwotami kryterium dochodowego obowiązującymi w pomocy społecznej. Oznacza to następujące maksymalne stawki:

  • 1010 zł – maksymalna kwota dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł na osobę – maksymalny limit w przeliczeniu na każdego członka rodziny.

Przykłady wyliczeń wsparcia:

  • Osoba żyjąca samotnie: Może otrzymać maksymalnie 1010 zł.
  • Małżeństwo (2 osoby): Maksymalna łączna kwota świadczenia wynosi 1646 zł.
  • Rodzina czteroosobowa: Maksymalna wysokość wsparcia to 3292 zł.

Na co można przeznaczyć przyznane pieniądze ze specjalnego zasiłku celowego z MOPS?

Pieniądze ze specjalnego zasiłku celowego wypłacanego z MOPS muszą zostać wydane na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych lub likwidację skutków nagłego zdarzenia. Prawidłowo uzasadniony wniosek może obejmować m.in.:

  • zakup żywności, odzieży lub opału,
  • zakup niezbędnych leków, sprzętu medycznego lub pilne leczenie,
  • naprawę szkód po pożarze, zalaniu lub klęsce żywiołowej,
  • zakup wyposażenia mieszkania po zdarzeniu losowym,
  • pokrycie kosztów pogrzebu.
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Jak wygląda procedura ubiegania się w MOPS o zasiłek krok po kroku?

Procedura ubiegania się o pieniądze z MOPS wymaga wykonania kilku kroków. Jakich?

  1. Złożenie wniosku: Pismo wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją (np. rachunkami za leki, kosztorysami naprawy, zaświadczeniami medycznymi) należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.
  2. Wywiad środowiskowy:Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, aby zweryfikować realną sytuację materialną i życiową.
  3. Decyzja administracyjna: Ośrodek wydaje decyzję o przyznaniu wsparcia i jego wysokości lub o odmowie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
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Źródło: gazetaprawna.pl
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