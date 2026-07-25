Pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień i jeszcze dostanie za to odszkodowanie. Ma na to 30 dni

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Jakie prawa daje Kodeks pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym najczęściej kojarzy się z tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym, czyli decyzją pracodawcy podjętą w odpowiedzi na rażące zaniedbania podwładnego. Warto mieć jednak świadomość, że prawo pracy opiera się na zasadzie równej ochrony stron stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik posiada analogiczne narzędzie prawne, umożliwiające mu rezygnację z pracy z dnia na dzień, jeśli warunki zatrudnienia zagrażają jego zdrowiu lub gdy przełożony rażąco łamie przepisy.

Umowa o pracę wiąże się z istnieniem praw i obowiązków obu stron. Pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania zadań pod kierownictwem pracodawcy, w wyznaczonym miejscu i czasie. W zamian przedsiębiorca jest zobligowany do regularnego i terminowego wypłacania wynagrodzenia oraz zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP). Gdy szef nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, podwładny nie musi pozostawać w podległości służbowej przez standardowy okres wypowiedzenia – może zdecydować się na natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy pracodawcy.Rodzi to określone konsekwencje finansowe i prawne. Przy zachowaniu odpowiednich procedur pracownik nie tylko odzyskuje wolność zawodową bez konieczności odpracowywania tygodni czy miesięcy, ale nabywa również prawo do odszkodowania finansowego od dotychczasowej firmy.

Powód pierwszy: Stan zdrowia pracownika potwierdzony orzeczeniem lekarskim

Pierwsza z przesłanek umożliwiających natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę wiąże się ze stanem zdrowia zatrudnionego. Zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy, podstawą do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia jest oficjalne orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Dokument ten musi jednoznacznie stwierdzać, że praca wykonywana na dotychczasowym stanowisku wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika. Sama opinia lekarza nie powoduje jednak automatycznego rozwiązania stosunku pracy. Przepis nakłada najpierw obowiązek na pracodawcę: firma musi przenieść pracownika do innej, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje pracy, w terminie wskazanym w orzeczeniu.

Kluczowe zasady przeniesienia pracownika na inne stanowisko:

Zgodność z kwalifikacjami: Nowe stanowisko nie musi gwarantować identycznych zadań, lecz musi odpowiadać wiedzy, umiejętnościom oraz ograniczeniom zdrowotnym etatowca.

Nowe stanowisko nie musi gwarantować identycznych zadań, lecz musi odpowiadać wiedzy, umiejętnościom oraz ograniczeniom zdrowotnym etatowca. Brak dodatkowych formalności: Pracodawca dokonuje przeniesienia bez konieczności wręczania wypowiedzenia zmieniającego ani uzyskiwania odrębnego wniosku od pracownika.

Pracodawca dokonuje przeniesienia bez konieczności wręczania ani uzyskiwania odrębnego wniosku od pracownika. Dopuszczalność obniżki pensji: Jeżeli nowe stanowisko charakteryzuje się niższą siatką płac, pensja pracownika może ulec obniżeniu do poziomu przewidzianego dla danej roli, chyba że odrębne przepisy branżowe stanowią inaczej.

Ważne!Jeżeli przełożony zignoruje orzeczenie lekarskie, przekroczy wyznaczony w nim termin lub poinformuje o braku wolnych etatów spełniających wymagania zdrowotne, pracownik uzyskuje prawo do natychmiastowego odejścia z firmy.

Powód drugi: Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy

Drugą, częściej spotykaną w praktyce przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest sytuacja, w której pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy). Co to oznacza w praktyce?

Pojęcie „podstawowych obowiązków” odnosi się bezpośrednio do katalogu zawartego w art. 94 Kodeksu pracy. Żeby naruszenie zostało uznane za „ciężkie”, musi charakteryzować się wysokim stopniem winy (umyślnością lub rażącym niedbalstwem) i stwarzać realne zagrożenie dla interesów pracownika – zarówno materialnych, jak i osobistych. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy ma miejsce wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie stwarza zagrożenie dla istotnych interesów pracownika, w tym w szczególności prawa do terminowego wynagrodzenia za pracę oraz ochrony zdrowia i życia w bezpiecznych warunkach pracy (wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., II PK 220/11).

Przykłady rażących zaniedbań pracodawcy w praktyce:

Niewypłacanie wynagrodzenia lub notoryczne opóźnienia: Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów pracy, powtarzające się nieterminowe przelewanie pensji lub niewypłacenie jej w całości stanowi bezpośrednią przesłankę do odejścia bez wypowiedzenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy opóźnienie wynikało z problemów finansowych firmy.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów pracy, powtarzające się lub niewypłacenie jej w całości stanowi bezpośrednią przesłankę do odejścia bez wypowiedzenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy opóźnienie wynikało z problemów finansowych firmy. Ignorowanie zasad BHP: Brak odzieży ochronnej, zmuszanie do obsługi uszkodzonych maszyn, niezapewnienie odpowiednich badań okresowych czy szkoleń wstępnych to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia .

Brak odzieży ochronnej, zmuszanie do obsługi uszkodzonych maszyn, niezapewnienie odpowiednich badań okresowych czy szkoleń wstępnych to bezpośrednie . Mobbing i szykany: Systematyczne nękanie, psychiczne zastraszanie, dyskryminacja ze względu na płeć, religię, poglądy czy orientację, a także publiczne naruszanie godności osobistej i dóbr osobistych pracownika.

Systematyczne nękanie, psychiczne zastraszanie, ze względu na płeć, religię, poglądy czy orientację, a także publiczne naruszanie godności osobistej i pracownika. Niewłaściwe gospodarowanie czasem pracy: Umyślne blokowanie przysługującego urlopu wypoczynkowego, zmuszanie kobiet w ciąży do pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej.

Ile wynosi odszkodowanie dla pracownika i jak je wyliczyć?

Odejście z pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy nie wiąże się wyłącznie z zakończeniem relacji zawodowej. Zgodnie z art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

Wysokość rekompensaty finansowej jest bezpośrednio powiązana z długością okresu wypowiedzenia, jaki obowiązywałby pracownika, gdyby umowa została rozwiązana w standardowym trybie. Ile wynosi?

Umowa na czas nieokreślony i określony: Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy).

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za (od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy). Umowa na okres próbny: Kwota odszkodowania odpowiada wynagrodzeniu za czas, do którego umowa miała trwać (nie więcej jednak niż okres wypowiedzenia).

Staż pracy u danego pracodawcy Standardowy okres wypowiedzenia Wysokość przysługującego odszkodowania Poniżej 6 miesięcy 2 tygodnie Równowartość 2-tygodniowego wynagrodzenia Od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc Równowartość 1-miesięcznego wynagrodzenia Powyżej 3 lat 3 miesiące Równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia

Ważne!Odszkodowanie wylicza się według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ryzyko dla pracownika. Kiedy szef zażąda pieniędzy od pracownika?

Choć prawo do natychmiastowego odejścia stanowi skuteczne narzędzie ochrony, jego niewłaściwe zastosowanie niesie ze sobą istotne ryzyko dla pracownika. Dlaczego? Jeśli zatrudniony złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, a pracodawca uzna przedstawione argumenty za bezpodstawne lub nieprawdziwe, ma prawo skierować sprawę do sądu pracy. Zgodnie z art. 61¹ Kodeksu pracy: W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Jeżeli sąd pracy po analizie materiału dowodowego przyzna rację pracodawcy i orzeknie, że do naruszenia obowiązków nie doszło (lub nie miało ono charakteru ciężkiego), rola stron się odwraca. Wówczas to pracownik zostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz firmy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Ponadto w aktach osobowych sposób zakończenia umowy może zostać zakwestionowany.

Procedura i formalności. Jak prawidłowo złożyć oświadczenie w 30 dni?

Skuteczne rozwiązanie umowy w trybie art. 55 Kodeksu pracy wymaga bezwzględnego przestrzegania określonych reguł formalnych. Błąd w procedurze może przesądzić o przegranej przed sądem. O czym należy pamiętać?

1. Forma pisemna

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać sporządzone na piśmie. Pismo można doręczyć osobiście (za pisemnym potwierdzeniem odbioru na kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) na adres siedziby firmy.

2. Precyzyjne uzasadnienie

W treści dokumentu należy dokładnie opisać powody decyzji. Ogólne sformułowania typu „z powodu braku wywiązywania się z umowy” są niewystarczające. Należy podać konkretne fakty.

3. Rygorystyczny termin 30 dni

Zgodnie z art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 Kodeksu pracy, oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca (30 dni) od dnia, w którym pracownik dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jest to tzw. termin prekluzyjny.Jego przekroczenie powoduje, że oświadczenie staje się wadliwe.

Co powinien zrobić pracownik przed podjęciem decyzji?

Przed złożeniem pism w sekretariacie lub wysłaniem ich pocztą, warto skrupulatnie przeanalizować swoją sytuację i podjąć środki zaradcze. O czym pamiętać?

Zabezpieczenie dowodów: Zanim pracownik złoży pismo, powinien zabezpieczyć dokumentację potwierdzającą uchybienia. Uwaga: Po złożeniu pisma można natychmiast stracić dostęp do komputera i poczty służbowej.

Zanim pracownik złoży pismo, powinien zabezpieczyć dokumentację potwierdzającą uchybienia. Po złożeniu pisma można natychmiast stracić dostęp do komputera i poczty służbowej. Ustalenie listy świadków: Czy inni współpracownicy również padli ofiarą opóźnień w wypłatach lub nieprzestrzegania BHP? Czy ktoś słyszał groźby lub widział przejawy mobbingu?

Czy inni współpracownicy również padli ofiarą opóźnień w wypłatach lub nieprzestrzegania BHP? Czy ktoś słyszał groźby lub widział przejawy mobbingu? Kontrola daty: Należy zweryfikować, kiedy dokładnie miało miejsce ostatnie zdarzenie lub kiedy pracownik dowiedział się o naruszeniu. Ma dokładnie 30 dni na doręczenie pisma pracodawcy.

Należy zweryfikować, kiedy dokładnie miało miejsce ostatnie zdarzenie lub kiedy pracownik dowiedział się o naruszeniu. Ma dokładnie na doręczenie pisma pracodawcy. Weryfikacja poprawności treści:Warto upewnić się, że w piśmie zawarte są: dane pracownika i firmy, wyraźne powołanie się na art. 55 Kodeksu pracy, szczegółowe uzasadnienie oraz wniosek o wypłatę należnego odszkodowania wraz z podaniem numeru konta bankowego.

Natychmiastowe odejście z pracy. Jak skorzystać z art. 55 i nie przegrać w sądzie?

Możliwość natychmiastowego porzucenia etatu z winy pracodawcy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy stanowi potężne narzędzie w rękach zatrudnionego. Zapewnia ochronę godności, zdrowia i praw. Jednak ze względu na potencjalne ryzyko sporu sądowego, decyzja o zastosowaniu tego trybu musi być poparta rzetelnym zgromadzeniem materiału dowodowego i bezwzględnym przestrzeganiem 30-dniowego terminu.