Gazeta Prawna
Kraj

Berliński magistrat nie ma wątpliwości. Ofiarą śmiertelną ataku na sobotnią paradę równości była Polka

Berlin, zamach
Berlin, zamachPAP/EPA / CLEMENS BILAN
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 13:54

Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował w poniedziałek, że kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Zgodnie z jego słowami Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.

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Wegner powiadomił, że złożył kondolencje kierownikowi polskiej ambasady w Niemczech Janowi Tombińskiemu. - Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.

Berlin wyciągnie konsekwencje z ataku terrorystycznego

- Ten zamach terrorystyczny był motywowany nienawiścią. Potrzebujemy więcej współpracy, większej solidarności, mniej nienawiści i mniej wojen na świecie – powiedział burmistrz Berlina.

O tym, że ofiarą jest Polka Wegner poinformował podczas otwarcia w berlińskim Czerwonym Ratuszu wystawy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu.

Jak przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór, konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne.

We wtorek upamiętnienie zabitej Polki w Berlinie

We wtorek o godz. 15 przed Bramą Brandenburską odbyć ma się uroczystość upamiętniająca zmarłą kobietę.

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Niemiecka policja prowadziła obławę.

Podejrzanego zastrzelono w niedzielę podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Służby zidentyfikowały sprawcę jako 21-letniego Abdula B., sympatyka Państwa Islamskiego.

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Źródło: PAP
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