Polacy masowo zastrzegają dowody. Jeden błąd i ktoś może wziąć kredyt na twoje nazwisko

Prawie 3 mln zastrzeżonych dokumentów. Polacy reagują coraz szybciej

Najnowszy raport infoDOK opublikowany prze Związek Banków Polskich pokazuje, że skala zjawiska stale rośnie. Na koniec czerwca 2026 roku w Centralnej Bazie Danych Systemu "Dokumenty zastrzeżone" znajdowało się 2 996 514 dokumentów.

Tylko w II kwartale tego roku Polacy zastrzegli 139 342 dokumenty, co oznacza, że każdego dnia do bazy trafiało średnio ponad 1,5 tys. zgłoszeń. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba nowych zastrzeżeń przekroczyła 313 tys. To pokazuje, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z utratą dokumentów i nie zwleka z ich zastrzeżeniem.

Ponad 9 tys. prób wyłudzenia kredytów w zaledwie 3 miesiące

Dane banków pokazują, że ostrożność jest uzasadniona. W II kwartale 2026 roku udało się udaremnić 9 362 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 303,1 mln zł. Oznacza to, że średnio każdego dnia dochodziło do ponad 100 prób wyłudzeń, a ich łączna wartość przekraczała 3,3 mln zł. Statystycznie oznacza to próbę wyłudzenia co około 14 minut.

Największa pojedyncza próba dotyczyła kredytu na 3 mln zł i została odnotowana w województwie kujawsko-pomorskim.

W tych województwach prób wyłudzenia było najwięcej

Najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach:

mazowieckim - 1 383,

śląskim - 1 141,

dolnośląskim - 867.

Mazowsze znalazło się również na pierwszym miejscu pod względem łącznej wartości prób wyłudzeń. Wyniosła ona 73,4 mln. zł. Kolejne miejsca zajęły województwa pomorskie (26 mln zł) i śląskie (22,7 mln zł).

Zgubiłeś dowód? Nie czekaj ani chwili

Eksperci podkreślają, że w przypadku utraty dowodu osobistego, paszportu czy innego ważnego dokumentu liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej dokument zostanie zastrzeżony, tym mniejsze ryzyko, że ktoś wykorzysta go do zaciągnięcia kredytu, podpisania umowy, otwarcia rachunku bankowego lub skorzystania z innych usług wymagających potwierdzenia tożsamości.

Zastrzeżenia można dokonać na kilka sposobów:

w oddziale swojego banku,

telefonicznie – jeśli bank udostępnia taką możliwość,

w aplikacji mObywatel (w przypadku dowodu osobistego lub paszportu),

za pośrednictwem usługi BIK – jeśli konto zostało założone jeszcze przed utratą dokumentu.

Po zgłoszeniu informacja trafia do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, z którego korzystają wszystkie banki w Polsce oraz wiele innych instytucji. Dzięki temu utracony dokument nie powinien zostać wykorzystany przy zawieraniu umów czy zaciąganiu zobowiązań finansowych. Jeśli doszło do przestępstwa należy zgłosić kradzież Policji.

Kiedy już wykonamy powyższe kroki należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Wyłudzenie kredytu może wyjść na jaw dopiero po wielu miesiącach

Eksperci podkreślają, że po kradzieży dokumentów nie warto zwlekać ani z ich zastrzeżeniem, ani ze zgłoszeniem sprawy na Policji. Im szybciej zostaną dopełnione formalności, tym łatwiej później wykazać, że dokument został utracony jeszcze przed próbą wyłudzenia kredytu. Jeśli właściciel dowie się o sprawie dopiero w chwili składania własnego wniosku o kredyt, wyjaśnienie całej sytuacji może potrwać znacznie dłużej. Oznacza to konieczność zgromadzenia dokumentów, złożenia zawiadomienia o przestępstwie i wyjaśnienia sprawy z bankiem, co może opóźnić uzyskanie własnego finansowania.