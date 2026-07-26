Dodatek dopełniający to świadczenie wypłacane osobom zmagającym się z najcięższymi stopniami niepełnosprawności. Pieniądze te mają na celu częściowe pokrycie rosnących wydatków związanych z ciągłą opieką osób trzecich, zakupem leków oraz specjalistyczną rehabilitacją.

Wsparcie nie trafia jednak do wszystkich świadczeniobiorców. Ustawa precyzyjnie definiuje warunki formalne:

Pobieranie renty socjalnej – jest to podstawowy wymóg prawny.

– jest to podstawowy wymóg prawny. Orzeczenie lekarskie – konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego jednocześnie całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji .

– konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego jednocześnie oraz . Brak opodatkowania – świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT), co oznacza, że kwota trafia do beneficjenta w pełnej wysokości.

Ustawodawca przewidział stałą kwotę świadczenia, która jest co roku waloryzowana na mocy przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art.6a ust. 5–7 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.o rencie socjalnej, kwota dodatku dopełniającego podlega corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty dodatku przez wskaźnik waloryzacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym). W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota dodatku nie może ulec obniżeniu.

Aktualna stawka: Dodatek wynosi dokładnie 2704,71 zł miesięcznie .

Dodatek wynosi dokładnie . Termin wypłat: Pieniądze są przekazywane przez ZUS w jednym przelewie, łącznie z podstawową kwotą renty socjalnej (która od marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł).

Odciążenie komisji lekarskich – szybsza obsługa spraw w ZUS

Istotnym usprawnieniem proceduralnym było rozszerzenie uprawnień dla personelu medycznego. Wnioski i stan zdrowia wnioskodawców mogą być współoceniane przez uprawnionych pielęgniarzy i pielęgniarki. Rozwiązanie to znacząco skróciło czas oczekiwania na komisje lekarskie, umożliwiając sprawne wydawanie decyzji administracyjnych i redukcję zatorów urzędowych.

Automatyczna wypłata czy wniosek? Jak uzyskać środki

Procedura przyznawania świadczenia zależy od sytuacji prawnej i medycznej świadczeniobiorcy z dnia wejścia w życie przepisów. Co to oznacza w praktyce?

1. Przyznanie z urzędu (bez wniosku)

Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. posiadały już ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie muszą składać żadnych pism. ZUS przyznaje dodatek automatycznie, wysyłając oficjalną informację pocztą oraz zamieszczając ją na koncie Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS).

2. Przyznanie na wniosek

Osoby, które nie posiadały wcześniej takiego orzeczenia, muszą przejść standardową procedurę. Wiąże się to z koniecznością złożenia kompletu dokumentów:

Wniosek EDD-SOC (do pobrania TUTAJ).

(do pobrania TUTAJ). Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 – wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (pobierz TUTAJ).

– wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (pobierz TUTAJ). Dokumentację medyczną – karty leczenia, historię rehabilitacji czy badania profilaktyczne.

Jak złożyć dokumenty? Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, przesłać pocztą lub wysłać drogą elektroniczną przez portal PUE/eZUS (formularz POG).

ZUS ma 30 dni na decyzję. Przykłady rozliczeń

Jak przepisy działają w praktyce w odniesieniu do terminów składania pism oraz ustalania prawa do wsparcia? Wyjaśniamy na przykładach.

Przykład 1: Wypłata z urzędu Pan Tomasz pobiera rentę socjalną i od 2023 roku posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS przyznał mu dodatek dopełniający z urzędu, wypłacając należne świadczenie wraz z wyrównaniem od dnia wejścia w życie przepisów (1 stycznia 2025 r.).

Przykład 2: Złożenie wniosku Pani Anna uzyskała wymagane zaświadczenie OL-9 i złożyła wniosek EDD-SOC w ZUS. Organ rentowy ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności (np. uprawomocnienia się orzeczenia). Świadczenie zostanie jej przyznane od miesiąca, w którym złożyła wniosek.

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia bezpłatnego odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od dnia doręczenia pisma.