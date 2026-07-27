Jednym z punktów zaplanowanego na godz. 12 posiedzenia rządu jest projekt noweli ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z propozycją resortu cyfryzacji, zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie zyskają dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Ma to odciążyć obywateli, którzy nie będą musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.

Wyższe kary za niszczenie lasów i jazdę quadami

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy o ochronie przyrody. Proponowane zmiany przewidują surowsze kary za tzw. szkodnictwo leśne, w tym wykroczenie nieuprawnionej jazdy quadami po lasach.

Obecnie Kodeks wykroczeń stanowi, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. W projekcie postanowiono dodać regulację, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca powoduje pojazdem znaczny hałas lub niszczy siedliska przyrodnicze i uszkadza rośliny. Za to wykroczenie - jak stanowi projekt - ma być ponadto orzekana nawiązka do 1,5 tys. zł.

Wprowadzona ma być też odpowiedzialność karna za kradzież stroiszy, czyli gałęzi jodłowych pozyskiwanych w celach dekoracyjnych, gdy wartość szkody przekracza 800 zł.

Nowe zasady rejestracji jachtów i małych jednostek pływających

Ministrowie będą pracować również nad projektem zmiany ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. Propozycja przewiduje wprowadzenie obowiązku przeglądu wstępnego, któremu podlegać będą jednostki, które chcą pływać pod polską banderą. Przegląd wstępny ma być przeprowadzany przez instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkami, uznaną przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Nowela upoważni Radę Ministrów do wydania rozporządzenia wprowadzającego zakaz rejestracji określonych jednostek lub nakaz wykreślenia z rejestru, celem zwiększenia bezpieczeństwa państwa „w aktualnie newralgicznej sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Wprowadzi też procedurę wydawania zezwolenia na eksploatację statku bezzałogowego na wniosek armatora złożony do dyrektora urzędu morskiego. Zezwolenie na eksploatację statku bezzałogowego będzie wydawane w drodze decyzji, po przeprowadzeniu inspekcji celem potwierdzenia, że poziom bezpieczeństwa żeglugi - w porównaniu ze statkami obsadzonymi załogą, nie zostanie zmniejszony.

Cyfryzacja dokumentów i zmiany dla branży filmowej

W porządku obrad znalazł się też projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który określa zakres pouczeń oskarżonego, pokrzywdzonego i świadka na etapie postępowania sądowego. Wprowadza także upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia - w drodze rozporządzeń - wzorów pisemnych pouczeń o uprawnieniach, obowiązkach i informacjach niezbędnych do realizacji tych uprawnień i obowiązków dla oskarżonego, pokrzywdzonego oraz świadka w postępowaniu karnym przed sądem.

Określone przez szefa MS pouczenia będą umieszczane na stronie internetowej resortu. Mają być tłumaczone na języki obce, najczęściej wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Kolejny punkt obrad to projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Celem projektu jest uznanie cyfrowych kopii dokumentów za pełnoprawne dokumenty urzędowe, dzięki czemu urzędy będą mogły ograniczyć przechowywanie papieru i obniżyć koszty.

Obecnie, jeśli do urzędu korzystającego z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) trafia papierowy dokument, wykonuje się jego skan, a papierowy oryginał przekazuje się do „składu chronologicznego”. Choć skany stanowią część akt spraw prowadzonych w systemie EZD w postaci elektronicznej, obecnie nie jest jednak uregulowany ich status prawny, co powoduje gromadzenie i składowanie papierowych dokumentów.

Po nowelizacji, dokumenty nieelektroniczne będą mogły zostać zniszczone po dwóch latach. Odwzorowania cyfrowe mają zyskać wartość archiwalną, a także dowodową równoważną oryginałom dokumentów.

Proponowany projekt wprowadza tez możliwość jednorazowego nadawania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odznaki honorowej „Za Zasługi dla Dziedzictwa Archiwalnego”.

Rada Ministrów rozpatrzy również projekt zmiany ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Nowela ma charakter deregulacyjny; ma uprościć procedury i zwiększyć efektywność systemu udzielania wsparcia finansowego dla branży audiowizualnej, przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych obciążeń regulacyjnych dla branży filmowej.

Według resortu kultury, zmiany mają umożliwić szybszy i bardziej racjonalny dostęp do środków finansowych dla projektów realnie gotowych do realizacji. Wśród zmian jest m.in. wprowadzenie możliwości wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego jako zabezpieczenia kredytowego, a także zmniejszenie częstotliwości przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, przez podmioty prowadzące kina, raportów zawierających dane dzienne o liczbie widzów i sprzedanych biletów.

Zgodnie z porządkiem obrad, rząd ma również przyjąć rozporządzenie ws. powołania Pełnomocnika do spraw Marki Polska. Projekt rozporządzenia przedłożył resort sportu i turystyki. (PAP)