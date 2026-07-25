Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności i kto może go otrzymać?

W Polsce obowiązuje trójstopniowa klasyfikacja niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany oraz lekki). Decyzja o zaliczeniu do danej kategorii określa zakres przysługujących praw i form pomocy.

Umiarkowany stopień jest najczęściej przyznawanym statusem w kraju. Odpowiada obecnie za ok. 40% wszystkich orzeczeń wydawanych przez komisje. Kluczowe kryteria przyznania tego stopnia obejmują:

Naruszenie sprawności organizmu: występowanie istotnych zaburzeń zdrowotnych wywołujących czasową lub częściową niesamodzielność .

występowanie istotnych zaburzeń zdrowotnych wywołujących czasową lub częściową . Konieczność wsparcia: zapotrzebowanie na okresową pomoc innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

zapotrzebowanie na okresową w codziennym funkcjonowaniu. Sytuację na rynku pracy: uznanie danej osoby za niezdolną do pracy na standardowych zasadach lub zdolną do zatrudnienia wyłącznie w warunkach pracy chronionej.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności stanowi prawną podstawę do ubiegania się o wsparcie pieniężne. Przy czym wysokość konkretnych wypłat zależy od rodzaju świadczenia i instytucji realizującej wypłaty.

Wsparcie finansowe dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Aktualne stawki

Posiadanie orzeczenia otwiera dostęp do powszechnych wypłat z opieki społecznej oraz ZUS. O jakich mowa?

Zasiłek pielęgnacyjny z gminy (MOPS/GOPS): wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powyżej 16. roku życia, u których niepełnosprawność ujawniła się przed ukończeniem 21 lat. Świadczenie to nie jest zależne od dochodów gospodarstwa domowego.

wynosi miesięcznie. Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powyżej 16. roku życia, u których niepełnosprawność ujawniła się przed ukończeniem 21 lat. Świadczenie to gospodarstwa domowego. Zasiłki okresowe i celowe: przyznawane przez gminę w oparciu o kryterium dochodowe wynoszące:

przyznawane przez gminę w oparciu o wynoszące: 1010 zł – dla osoby gospodarującej samotnie, 823 zł – na osobę w rodzinie.



Zasiłek celowy służy m.in. pokryciu kosztów zakupu leków, opału czy niezbędnych napraw. W szczególnych okolicznościach urząd może przyznać specjalny dodatek celowy nawet po przekroczeniu podanych progów.

Pułapka urzędowa: Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny

Ustawodawca zabrania jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń o podobnym charakterze. Należy wyraźnie odróżnić od siebie dwie formy pomocy:

Zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez MOPS/GOPS) – 215,84 zł .

(wypłacany przez MOPS/GOPS) – . Dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą) – 366,68 zł od marca 2026 r.

Pobieranie dodatku z ZUS automatycznie wyklucza prawo do zasiłku z MOPS. Co to oznacza w praktyce? Osoba, której przyznano dodatek w ZUS, ma prawny obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym urząd gminy.

Przykład praktyczny:

Pan Jan pobierał zasiłek pielęgnacyjny z MOPS. Po przejściu na rentę ZUS przyznał mu dodatek pielęgnacyjny. Pan Jan nie poinformował o tym gminy i przez pół roku odbierał obydwa świadczenia. Po wykryciu nadpłaty urząd wydał decyzję nakazującą zwrot pełnej sumy zasiłków pobranych z MOPS za ten okres wraz z odsetkami ustawowymi.

Świadczenie wspierające w 2026 roku. Ile wynosi wypłata wg punktów?

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o świadczenie wspierające. Warunkiem jest uzyskanie decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia na poziomie minimum 70 punktów (w skali 70–100).

Wysokość tego świadczenia jest bezpośrednio powiązana z kwotą renty socjalnej. Od marca 2026 roku miesięczne stawki brutto kształtują się następująco:

Poziom potrzeby wsparcia Stawka miesięczna (brutto) 70–74 pkt 791,40 zł 75–79 pkt 1187,10 zł 80–84 pkt 1582,80 zł 85–89 pkt 2374,20 zł 90–94 pkt 3561,30 zł 95–100 pkt 4352,70 zł

Ulga w PIT przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nowy limit dochodu

Rozliczenie podatkowe za 2026 rok pozwala odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Jeżeli wydatki odlicza opiekun utrzymujący osobę niepełnosprawną, obowiązuje go sztywny limit dochodu tej osoby. Limit dochodu osoby niepełnosprawnej w 2026 roku wynosi 23 741,88 zł. Przekroczenie tej kwoty przez osobę ze stopniem umiarkowanym całkowicie pozbawia opiekuna możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych.

Uprawnienia dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Co gwarantuje Kodeks pracy?

Osoby zatrudnione posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności korzystają z szerokiej ochrony pracowniczej:

Skrócony czas pracy : maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia).

maksymalnie i (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia). Zakaz pracy w nocy i nadgodzinach: wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi na to zgodę na wniosek pracownika.

wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi na to zgodę na wniosek pracownika. Dodatkowa przerwa: kolejne 15 minut wliczane do czasu pracy z przeznaczeniem na odpoczynek lub gimnastykę.

kolejne wliczane do czasu pracy z przeznaczeniem na odpoczynek lub gimnastykę. Dodatkowy urlop:10 dni roboczych rocznie (prawo to nabywa się po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do stopnia niepełnosprawności).

(prawo to nabywa się po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do stopnia niepełnosprawności). Zwolnienie od pracy: do 21 dni roboczych z zachowaniem prawa do pensji w celu udania się na turnus rehabilitacyjny lub wykonania specjalistycznych badań.

Karta parkingowa i dofinansowania PFRON dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Samo posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie gwarantuje otrzymania karty parkingowej. Dokument ten wydawany jest wyłącznie osobom z ograniczoną zdolnością samodzielnego poruszania się, co musi być jednoznacznie wskazane w orzeczeniu wraz z określonym symbolem przyczyny niepełnosprawności:

04-O (choroby narządu wzroku),

(choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu),

(upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroby neurologiczne).

Osoby z orzeczeniem mogą również składać wnioski za pośrednictwem PCPR o środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich czy dofinansowanie kursu prawa jazdy.

Jak odwołać się od decyzji PZON? Ścieżka formalna

W przypadku otrzymania niekorzystnego orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) przysługuje dwuetapowe odwołanie:

Odwołanie do WZON: wniosek składa się do Wojewódzkiego Zespołu za pośrednictwem zespołu powiatowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Postępowanie sądowe: od niekorzystnego rozstrzygnięcia WZON przysługuje odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni. Postępowanie przed sądem jest wolne od opłat.

Brak danych może uniemożliwić przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego