Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula pracuje nad zmianami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o zwiększenie finansowania przeznaczonego na jego realizację.
Rządowy program z większym finansowaniem
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o pracach nad projektem uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o zwiększenie finansowania przeznaczonego na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w latach 2026-2030.
Zwiększone finansowanie ma dotyczyć:
- utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
- realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
- realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową i dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej oraz spełniania na odpowiednim poziomie standardów, głównie w zakresie świadczonych usług specjalistycznych, określonych w obowiązującym porządku prawnym, realizowanych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – podkreślono w uzasadnieniu.
NIK i komitet GREVIO z zaleceniami dla rządu
Jak wskazano, wysokość dodatkowych środków została przez pełnomocnika rządu do spraw równości obliczona na podstawie informacji przedłożonych przez wojewodów.
Zmiany dotyczące zwiększenia finansowania wynikają m.in. z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wykazała ona niewystarczającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ustawowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.
Natomiast komitet GREVIO monitorujący stan wdrożenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wskazał na inny obszar, którym musi zająć się Rada Ministrów. Komitet zalecił, by dokonano przeglądu poziomu wydatków, tak by zaradzić niedostatkom w zakresie świadczenia specjalistycznych usług wsparcia i udzielania schronienia osobom doznającym przemocy domowej oraz zwiększenie środków finansowych przeznaczanych przez rząd na działania w zakresie zapobiegania i zwalczania wszystkich form przemocy wobec kobiet.
Projekt uchwały ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2026 r.
Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – najważniejsze zapisy
Głównymi celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Ma się to udać poprzez:
- zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej.
- zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.
- zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Program określił cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań. Pierwszym jest profilaktyka, diagnoza i edukacja społeczna. Kolejnym - ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej. Trzeci obszar dotyczy oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową. Czwarta część programu związana jest z podnoszeniem kompetencji, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
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