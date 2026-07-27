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Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o finansowanie

Katarzyna Kotula
Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o finansowanieEast News / Hornet/REPORTER
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 10:22

Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula pracuje nad zmianami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o zwiększenie finansowania przeznaczonego na jego realizację.

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Rządowy program z większym finansowaniem

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o pracach nad projektem uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o zwiększenie finansowania przeznaczonego na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w latach 2026-2030.

Zwiększone finansowanie ma dotyczyć:

  • utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
  • realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
  • realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową i dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej oraz spełniania na odpowiednim poziomie standardów, głównie w zakresie świadczonych usług specjalistycznych, określonych w obowiązującym porządku prawnym, realizowanych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – podkreślono w uzasadnieniu.

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NIK i komitet GREVIO z zaleceniami dla rządu

Jak wskazano, wysokość dodatkowych środków została przez pełnomocnika rządu do spraw równości obliczona na podstawie informacji przedłożonych przez wojewodów.

Zmiany dotyczące zwiększenia finansowania wynikają m.in. z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wykazała ona niewystarczającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ustawowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Natomiast komitet GREVIO monitorujący stan wdrożenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wskazał na inny obszar, którym musi zająć się Rada Ministrów. Komitet zalecił, by dokonano przeglądu poziomu wydatków, tak by zaradzić niedostatkom w zakresie świadczenia specjalistycznych usług wsparcia i udzielania schronienia osobom doznającym przemocy domowej oraz zwiększenie środków finansowych przeznaczanych przez rząd na działania w zakresie zapobiegania i zwalczania wszystkich form przemocy wobec kobiet.

Projekt uchwały ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2026 r.

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Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – najważniejsze zapisy

Głównymi celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Ma się to udać poprzez:

  • zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  • zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej.
  • zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.
  • zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Program określił cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań. Pierwszym jest profilaktyka, diagnoza i edukacja społeczna. Kolejnym - ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej. Trzeci obszar dotyczy oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową. Czwarta część programu związana jest z podnoszeniem kompetencji, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

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