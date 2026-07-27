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Nawet 1500 zł odliczenia w PIT na psa i kota. Dzisiaj Sejm zajmie się petycją w sprawie nowej ulgi

Kobieta z psem na smyczy
Sejm zajmie się petycją w sprawie nowelizacji ustawy o PIT, która zakłada wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na sterylizację i kastrację zwierząt domowych.Materiały prasowe / K.R
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:36

Nawet 1500 zł na psa i 1000 zł na kota – o takie kwoty może pomniejszyć się podatek w PIT. Wszystko za sprawą nowej inicjatywy, którą dzisiaj zajmie się Sejm. Żeby jednak odebrać pieniądze, trzeba będzie spełnić trzy konkretne warunki.

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Pies lub kot w domu? Do Sejmu trafiła petycja w spraiw nowej ulgi. Mowa o sporych kwotach

Do Sejmu trafiła petycja w sprawie nowelizacji ustawy o PIT, która zakłada wprowadzenie nowej ulgi podatkowej na sterylizację i kastrację zwierząt domowych od następnego roku podatkowego. Z preferencji będą mogły skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności hodowlanej, które poddadzą zabiegowi maksymalnie pięć czworonogów. W praktyce miałoby to oznaczać, że za każdego psa odliczymy od podatku 1500 zł, a za kota – 1000 zł.

Proponowane zmiany przewidują obniżenie należnego podatku o kwotę wydatkowaną na profilaktykę weterynaryjną. Odliczenie miałoby mieć charakter jednorazowy na dany przypadek i dotyczyć osób fizycznych. Żeby z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić konkretne wymogi formalne:

  • Obowiązkowy chip: Zwierzę musi posiadać mikroczip umożliwiający identyfikację.
  • Zaświadczenie lekarskie: Właściciel musi wykazać dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury przez uprawnionego lekarza weterynarii.
  • Limit ilościowy: Wsparcie obejmie maksymalnie pięć zwierząt w jednym roku podatkowym.
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Ile wyniosą odliczenia od podatku wg petycji? Przykład rozliczenia

Stawki kwotowe odliczeń zostały zróżnicowane w zależności od gatunku czworonoga:

Gatunek

Kwota odliczenia od podatku za jedno zwierzę

Pies

1 500 zł

Kot

1 000 zł

Przykład praktyczny:

Pani Anna posiada w domu dwa psy oraz trzy koty. W bieżącym roku poddała wszystkie zwierzęta zabiegowi kastracji i sterylizacji, uzyskując wpis o mikroczipie oraz zaświadczenie od weterynarza.

Ile może odliczyć w PIT? Wysokość odliczenia, o który Pani Anna może pomniejszyć swój podatek, wynosi:

  • 2 psy:
  • 3 koty:
  • Łączna suma odliczenia: 6 000 zł

Ważne! Gdyby właściciel posiadał maksymalną przewidzianą limitem liczbę pięciu psów, odliczenie od podatku sięgnęłoby 7 500 zł.

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Zabieg darmowy w gminie a ulga w PIT

Petycja nie ogranicza prawa do preferencji wyłącznie do zabiegów opłaconych z prywatnej kieszeni. W praktyce oznacza to możliwość łączenia wsparcia samorządowego z ulgą państwową. Na zmianach skorzystaliby również mieszkańcy gmin, w których odbywa się darmowa kastracja finansowana z budżetu samorządu. Zgodnie z propozycją zawartą w petycji, kluczowe jest bowiem posiadanie samego zaświadczenia weterynaryjnego i zarejestrowanego chipa – niezależnie od tego, czy samorząd pokrył koszt komercyjny zabiegu (który standardowo wynosi od 200 zł do 300 zł za kastrację kocura oraz od 500 zł do kilkuset złotych za psa).

Eksperci krytycznie o petycji: Luki i porównanie z ulgą na dzieci

Czy zmiany wejdą w życie? Dr Paweł Marek Woroniecki, ekspert z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji cytowany przez Forsal.pl, wskazuje na istotne wady prawne oraz finansowe wniosku, sugerując jego odrzucenie w obecnym kształcie.

  • Wyższa kwota niż na dziecko: Odliczenie na jednego psa (1500 zł) przewyższa podstawową kwotę ulgi prorodzinnej na pierwsze dziecko (1112,04 zł), co budzi wątpliwości z punktu widzenia polityki fiskalnej.
  • Brak regulacji przy współwłasności: Ustawa nie precyzuje, jak dzielić ulgę, gdy zwierzę należy do dwóch osób (np. partnerów lub małżonków rozliczających się osobno).
  • Dublowanie rejestrów: Nakładanie obowiązku czipowania zbiega się z osobnymi regulacjami o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów.
  • Niepewne koszty dla budżetu: Wyliczenia szacunkowych oszczędności samorządowych nie zostały oparte na przejrzystej metodologii badawczej.
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Kiedy decyzja Sejmu w sprawie nowych przepisów?

Losy petycji w sprawie nowelizacji ustawy o PIT ważą się na forum parlamentarnym. Ostateczne stanowisko w kwestii skierowania projektu do dalszych prac legislacyjnych lub jego odrzucenia zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w poniedziałek, 27 lipca 2026 r.

Źródło

  • www.forsal.pl
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