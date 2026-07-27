Sondaż IBRiS, przeprowadzony w dniach 24-25 lipca, uwzględnił hipotetyczne ugrupowanie Morawieckiego.

Sondaż IBRiS: KO liderem, PiS z wyraźnym spadkiem poparcia

Według badania na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,1 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż na początku lipca.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,3 proc. (spadek o blisko 6 pkt proc. w porównaniu do początku lipca).

Trzecie miejsce w badaniu zajęłaby Konfederacja z poparciem 12,3 proc. (spadek o 1 pkt proc.); kolejne - Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Dalej uplasowałoby się ugrupowanie Morawieckiego Rozwój Plus, które - jak wynika z badania - mogłoby liczyć na 7,4 proc. głosów.

Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, którą wskazało w sondażu 7 proc. respondentów (spadek o 1,4 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL uzyskałoby 2,8 proc. głosów (spadek o 1,1 pkt proc.); Razem – 1,6 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 - 0,5 proc.

10,1 proc. respondentów nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja wyniosłaby 51,4 proc. (na początku lipca deklarowana frekwencja wynosiła 60,4 proc.).

Rozwój Plus zmienia układ sił na prawicy. PiS największym przegranym

Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo pojawienia się Rozwoju Plus łączne poparcie ugrupowań prawicowych pozostaje zbliżone do notowanego na początku lipca. Jak wskazano, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus uzyskały łącznie 47,9 proc. wskazań wobec 47,5 proc. dla PiS i obu Konfederacji w badaniu z 2–3 lipca.

„Opuszczenie przez Mateusza Morawieckiego Prawa i Sprawiedliwości zmieni układ sił na prawicy, ale najwięcej traci na nim partia Jarosława Kaczyńskiego” - czytamy.

Wskazano ponadto, że „po stronie koalicji nie widać spektakularnych zmian poparcia”.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków. (PAP)

iwo/ sdd/