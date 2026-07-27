Gazeta Prawna
Kraj

Nowe ugrupowanie Morawieckiego namieszałoby na prawicy. Jest sondaż IBRiS

Mateusz Morawiecki
Sondaż IBRiS dla „Rz” : na ugrupowanie Morawieckiego zagłosowałoby 7,4 proc. badanychShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:40

Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ugrupowanie Rozwój Plus, gdyby zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, mogłoby liczyć na 7,4 proc. poparcia. Największym poparciem cieszyłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,1 proc., natomiast PiS uzyskałoby 17,3 proc. wskazań.

Skrót artykułu

Sondaż IBRiS, przeprowadzony w dniach 24-25 lipca, uwzględnił hipotetyczne ugrupowanie Morawieckiego.

Sondaż IBRiS: KO liderem, PiS z wyraźnym spadkiem poparcia

Według badania na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,1 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż na początku lipca.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,3 proc. (spadek o blisko 6 pkt proc. w porównaniu do początku lipca).

Trzecie miejsce w badaniu zajęłaby Konfederacja z poparciem 12,3 proc. (spadek o 1 pkt proc.); kolejne - Konfederacja Korony Polskiej europosła Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 10,9 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Dalej uplasowałoby się ugrupowanie Morawieckiego Rozwój Plus, które - jak wynika z badania - mogłoby liczyć na 7,4 proc. głosów.

Powyżej progu wyborczego znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, którą wskazało w sondażu 7 proc. respondentów (spadek o 1,4 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL uzyskałoby 2,8 proc. głosów (spadek o 1,1 pkt proc.); Razem – 1,6 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 - 0,5 proc.

10,1 proc. respondentów nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja wyniosłaby 51,4 proc. (na początku lipca deklarowana frekwencja wynosiła 60,4 proc.).

Rozwój Plus zmienia układ sił na prawicy. PiS największym przegranym

Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo pojawienia się Rozwoju Plus łączne poparcie ugrupowań prawicowych pozostaje zbliżone do notowanego na początku lipca. Jak wskazano, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus uzyskały łącznie 47,9 proc. wskazań wobec 47,5 proc. dla PiS i obu Konfederacji w badaniu z 2–3 lipca.

„Opuszczenie przez Mateusza Morawieckiego Prawa i Sprawiedliwości zmieni układ sił na prawicy, ale najwięcej traci na nim partia Jarosława Kaczyńskiego” - czytamy.

Wskazano ponadto, że „po stronie koalicji nie widać spektakularnych zmian poparcia”.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków. (PAP)

iwo/ sdd/

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sondażMateusz Morawieckipoparcie

Powiązane

Zełenski
ŚwiatSondaż wyborczy na Ukrainie. Badanie pokazuje poparcie dla kandydatów
President Donald Trump
ŚwiatTrump chce wykorzystać obchody 250. rocznicy niepodległości USA, by odbudować poparcie
Karol Nawrocki
PolitykaStała baza USA w Polsce: Nawrocki zabiega o poparcie Trumpa, MON prowadzi negocjacje

Najważniejsze

Mężczyzna trzyma w dłoniach banknoty 100 zł
ŚwiadczeniaNawet 3292 zł wsparcia z MOPS bez względu na dochód. Jak otrzymać specjalny zasiłek celowy?
Kevin Walsh
GospodarkaWojna w Iranie komplikuje sytuację banków centralnych. Czy Fed zmieni w lipcu stopy procentowe?
strażacy, Państwowa Straż Pożarna, strażak
KrajDodatkowe wynagrodzenie za zlecone zadania. MSWiA wprowadza nowe możliwości dla strażaków PSP
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz Stanu Jan Szyszko
PolitykaSzyszko: KPO jest sukcesem Polski 2050
Zbigniew Ziobro
KrajJest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych
Berlin, zamach
KrajBerliński magistrat nie ma wątpliwości. Ofiarą śmiertelną ataku na sobotnią paradę równości była Polka
Katarzyna Kotula
KrajBędą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Chodzi o finansowanie
Mateusz Morawiecki
PolitykaPartia Morawieckiego? Większość mówi „nie”. Największy potencjał na wsi [SONDAŻ DGP]