Kto może dostać darmową opaskę bezpieczeństwa dla seniora? Sprawdź warunki programu 2026

Opaski bezpieczeństwa są finansowane w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Celem programu jest umożliwienie osobom starszym jak najdłuższego bezpiecznego pozostawania we własnym domu, bez konieczności całodobowej opieki w placówce. Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które:

ukończyły 60 lat,

mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

mieszkają samotnie albo z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im stałej opieki.

O tym, kto otrzyma bezpłatną opaskę SOS, decyduje gmina biorąca udział w programie. To ona prowadzi nabór i kwalifikuje mieszkańców do wsparcia. W 2026 r. program realizują już m.in. Bytom, Ożarów Mazowiecki, Kruklanki, Gliwice i Świebodzice. Samorządy otrzymały dofinansowanie na zakup lub dzierżawę opasek bezpieczeństwa oraz zapewnienie seniorom całodobowej opieki na odległość.

Darmowa opaska SOS dla seniora. Jak działa i jakie funkcje może mieć?

Nowoczesne opaski przypominają zwykły zegarek, ale ich możliwości są znacznie większe. W zależności od modelu mogą być wyposażone m.in. w:

przycisk alarmowy SOS,

detektor upadku,

lokalizator GPS,

czujnik zdjęcia opaski,

pomiar tętna i saturacji,

możliwość połączenia z dyspozytorem,

kontakt z opiekunem lub członkiem rodziny.

Nie każda opaska musi posiadać wszystkie wymienione funkcje. O ich zakresie decyduje gmina przy wyborze urządzeń.

Jak działa opaska bezpieczeństwa dla seniora? Jedno naciśnięcie może wezwać pomoc

Najważniejszym elementem programu jest całodobowa teleopieka. Opaska działa przez sieć GSM i umożliwia szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Jeżeli senior poczuje się gorzej, przewróci się lub znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy SOS. Zgłoszenie odbiera wykwalifikowany dyspozytor (ratownik medyczny, pielęgniarka lub opiekun medyczny), który ocenia sytuację i decyduje o dalszych działaniach. W zależności od potrzeb może skontaktować się z rodziną lub opiekunem albo wezwać pogotowie ratunkowe.

Skuteczność takiego rozwiązania potwierdzają doświadczenia samorządów, które realizowały program w poprzednich latach. Jak poinformowali przedstawiciele Bytomia, w ubiegłym roku odnotowano około 400 zgłoszeń z opasek bezpieczeństwa. W 15 przypadkach konieczna była interwencja służb ratunkowych, które dotarły do seniorów na czas.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 2026. Senior dostaje nie tylko opaskę

Senior nie musi kupować opaski na własny koszt. Program finansuje zarówno zakup lub dzierżawę urządzeń, jak i ich obsługę. Środki mogą zostać przeznaczone między innymi na:

zakup lub wypożyczenie opasek bezpieczeństwa,

całodobową usługę teleopieki,

wymianę zużytych urządzeń,

naprawy pogwarancyjne,

szkolenia pracowników obsługujących program.

Dzięki temu senior otrzymuje nie tylko urządzenie, ale również dostęp do profesjonalnego centrum pomocy działającego przez całą dobę.

Czy twoja gmina rozdaje darmowe opaski? Tak można to szybko sprawdzić

Program realizują wyłącznie gminy, które przystąpiły do rządowej edycji na 2026 rok. Dlatego pierwszym krokiem powinien być kontakt z:

ośrodkiem pomocy społecznej (OPS),

centrum usług społecznych (CUS),

urzędem gminy lub miasta.

To tam można uzyskać informację, czy trwa nabór, jakie obowiązują kryteria oraz jakie dokumenty należy złożyć. W praktyce w wielu gminach liczba opasek jest ograniczona, dlatego z kontaktem z urzędem lub ośrodkiem pomocy społecznej nie warto zwlekać.

FAQ - darmowa opaska bezpieczeństwa dla seniora 2026