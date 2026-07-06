Rozporządzenie zmieniające wzór legitymacji obowiązuje od 1 lipca 2026 r. Jednocześnie ZUS może wykorzystywać dotychczas przygotowane blankiety do 12 lipca. Oznacza to, że pierwsze legitymacje według nowego wzoru będą wydawane od 13 lipca 2026 r. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Wielu seniorów zastanawia się, czy czeka ich obowiązkowa wymiana dokumentów.

Czy trzeba wymieniać legitymację emeryta lub rencisty? Przepisy są jasne

To najważniejsza wiadomość dla obecnych emerytów i rencistów. Wejście w życie nowych przepisów nie oznacza obowiązkowej wymiany dokumentów. Jeżeli legitymacja jest ważna, można z niej korzystać tak jak dotychczas. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani odwiedzać placówki ZUS wyłącznie z powodu zmiany wzoru.

Kto dostanie nową legitymację ZUS? Nie wszyscy emeryci i renciści

Nowy dokument będą otrzymywać osoby, którym ZUS wyda legitymację po raz pierwszy. Nowy wzór trafi również do osób, które będą potrzebowały kolejnego egzemplarza, np. po zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży dotychczasowej legitymacji.

Od 13 lipca ZUS zacznie wydawać dokument według nowego wzoru. Zmiany dotyczą przede wszystkim wyglądu i zabezpieczeń, natomiast uprawnienia emerytów i rencistów pozostają bez zmian.

Nowy wygląd i zabezpieczenia legitymacji ZUS

Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych uprawnień ani nowych obowiązków. Zmiana wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania legitymacji do aktualnych standardów bezpieczeństwa przewidzianych dla dokumentów publicznych. Nowa legitymacja będzie wykonana z trwałego tworzywa PCV i ma być odporna na próby podrabiania. Na dokumencie znajdą się m.in.:

gilosz , czyli skomplikowany i specjalny wzór z cienkich linii,

, czyli skomplikowany i specjalny wzór z cienkich linii, mikrodruk widoczny dopiero pod powiększeniem,

widoczny dopiero pod powiększeniem, indywidualny numer seryjny każdego blankietu.

Na awersie pozostaną najważniejsze dane właściciela, w tym numer PESEL oraz rodzaj pobieranego świadczenia.

Jak wygląda nowa legitymacja ZUS?

Tak wygląda nowa legitymacja emeryta-rencisty, którą ZUS będzie wydawał od 13 lipca 2026 r. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność i nie trzeba ich wymieniać.

Zmieni się również mLegitymacja

Nowy wygląd otrzyma także elektroniczna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel. Będzie ona zawierała zdjęcie właściciela, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu oraz termin jego ważności. Zniknie natomiast informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.

mLegitymacja emeryta i rencisty od 13 lipca - wzór

Ulgi i uprawnienia pozostają bez zmian

Zmiana wzoru dokumentu nie wpływa na prawa emerytów i rencistów. Legitymacja nadal będzie potwierdzać prawo do pobierania świadczeń z ZUS oraz umożliwiać korzystanie z przysługujących ulg i uprawnień. Dokument przydaje się m.in. przy: potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych, korzystaniu z ulg i zniżek dla emerytów i rencistów, uzyskiwaniu zniżek komunikacyjnych, potwierdzaniu uprawnień honorowanych przez różne instytucje, korzystaniu ze zwolnienia z opłat abonamentowych RTV - jeśli spełnione są ustawowe warunki.