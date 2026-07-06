Od 1 lipca 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie zmieniające dotychczasowy wzór legitymacji emeryta-rencisty. ZUS ma czas do 12 lipca na wykorzystanie starych blankietów, co oznacza, że pierwsze dokumenty w nowej odsłonie trafią do rąk seniorów już w poniedziałek, 13 lipca. Zmiany obejmą zarówno plastikowe karty, jak i cyfrową mLegitymację w aplikacji mObywatel. Czy czeka nas masowa wymiana dokumentów?
Rozporządzenie zmieniające wzór legitymacji obowiązuje od 1 lipca 2026 r. Jednocześnie ZUS może wykorzystywać dotychczas przygotowane blankiety do 12 lipca. Oznacza to, że pierwsze legitymacje według nowego wzoru będą wydawane od 13 lipca 2026 r. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Wielu seniorów zastanawia się, czy czeka ich obowiązkowa wymiana dokumentów.
Czy trzeba wymieniać legitymację emeryta lub rencisty? Przepisy są jasne
To najważniejsza wiadomość dla obecnych emerytów i rencistów. Wejście w życie nowych przepisów nie oznacza obowiązkowej wymiany dokumentów. Jeżeli legitymacja jest ważna, można z niej korzystać tak jak dotychczas. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani odwiedzać placówki ZUS wyłącznie z powodu zmiany wzoru.
Kto dostanie nową legitymację ZUS? Nie wszyscy emeryci i renciści
Nowy dokument będą otrzymywać osoby, którym ZUS wyda legitymację po raz pierwszy. Nowy wzór trafi również do osób, które będą potrzebowały kolejnego egzemplarza, np. po zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży dotychczasowej legitymacji.
Od 13 lipca ZUS zacznie wydawać dokument według nowego wzoru. Zmiany dotyczą przede wszystkim wyglądu i zabezpieczeń, natomiast uprawnienia emerytów i rencistów pozostają bez zmian.
Nowy wygląd i zabezpieczenia legitymacji ZUS
Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych uprawnień ani nowych obowiązków. Zmiana wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania legitymacji do aktualnych standardów bezpieczeństwa przewidzianych dla dokumentów publicznych. Nowa legitymacja będzie wykonana z trwałego tworzywa PCV i ma być odporna na próby podrabiania. Na dokumencie znajdą się m.in.:
- gilosz, czyli skomplikowany i specjalny wzór z cienkich linii,
- mikrodruk widoczny dopiero pod powiększeniem,
- indywidualny numer seryjny każdego blankietu.
Na awersie pozostaną najważniejsze dane właściciela, w tym numer PESEL oraz rodzaj pobieranego świadczenia.
Jak wygląda nowa legitymacja ZUS?
Zmieni się również mLegitymacja
Nowy wygląd otrzyma także elektroniczna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel. Będzie ona zawierała zdjęcie właściciela, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu oraz termin jego ważności. Zniknie natomiast informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.
Ulgi i uprawnienia pozostają bez zmian
Zmiana wzoru dokumentu nie wpływa na prawa emerytów i rencistów. Legitymacja nadal będzie potwierdzać prawo do pobierania świadczeń z ZUS oraz umożliwiać korzystanie z przysługujących ulg i uprawnień. Dokument przydaje się m.in. przy: potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych, korzystaniu z ulg i zniżek dla emerytów i rencistów, uzyskiwaniu zniżek komunikacyjnych, potwierdzaniu uprawnień honorowanych przez różne instytucje, korzystaniu ze zwolnienia z opłat abonamentowych RTV - jeśli spełnione są ustawowe warunki.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu