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Blisko trzy godziny rozmów Tuska z posłami KO. „Przed nami bardzo ważny rok”

Krzysztof Kwiatkowski
Senator KO Krzysztof Kwiatkowski po spotkaniu parlamentarzystów KO z premierem Donaldem Tuskiem.PAP / Marcin Obara
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:50

Uczestnicy środowego spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem określili je jako rozmowę o charakterze motywacyjnym, służącą mobilizacji przed rokiem wyborczym oraz dającą posłom możliwość przedstawienia swoich opinii. Narada trwała blisko trzy godziny.

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Donald Tusk rozmawiał z klubem KO. Posłowie o mobilizacji przed rokiem wyborczym

Spotkanie klubu KO z premierem i liderem partii Donaldem Tuskiem w warszawskim hotelu Mercure Grand trwało blisko trzy godziny. Po spotkaniu posłowie niechętnie wypowiadali się o jego przebiegu. Sam premier Tusk, by uniknąć spotkania z dziennikarzami, opuścił hotel tylnym wyjściem.

- Tego typu spotkania mają charakter motywacyjny i tym razem też tak było - powiedziała dziennikarzom wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, która jako jedna z nielicznych chciała się wypowiadać. Podobne spotkania, jak dodała, dają też możliwość wypowiedzenia się posłom.

Podczas obrad była mowa o aferze wokół Szpitala Południowego, ale, jak powiedział dziennikarzom poseł Witold Zembaczyński, „to nie był klub służący temu, aby patrzyć w przeszłość, to był klub na przyszłość”.

- To co się stało w Szpitalu Południowym i to co się dzieje w bardzo wielu szpitalach nas oburza. Na pewno to, co proponuje pani Jolanta Sobierańska-Grenda to są dobre propozycje, będziemy je realizować - zapewniła Lubnauer.

KO omawiała problemy i zadania na najbliższy rok

- Przed nami bardzo ważny rok wyborczy, dużo bardzo dobrych rozmów, przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze - mówił po spotkaniu minister sportu Jakub Rutnicki.

Spotkanie polegało na tym, relacjonowali posłowie, że najpierw głos zabrał premier, potem były wypowiedzi i pytania posłów do premiera oraz jego odpowiedzi. Lubnauer przyznała, że „byli praktycznie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy są w rządzie”. Byli też ministrowie spoza klubu, choć np. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przybył dopiero pod sam koniec spotkania. (PAP)

pś/ rbk/

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Źródło: PAP
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