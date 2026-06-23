Gazeta Prawna
Emerytury i renty

ZUS już od roku wypłaca rentę wdowią. Co ze świadczeniem w 2027 roku?

renta wdowia, ZUS, emerytura
Co z rentą wdowią w 2027 roku?Shutterstock
Justyna Makowska-Tomalczyk
Justyna Makowska-TomalczykPrawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, autorka specjalistycznych treści prawniczych. Od blisko dziesięciu lat w przystępny sposób tłumaczy zawiłości polskiego prawa, redaguje poradniki i FAQ, umowy, regulaminy.
dzisiaj, 17:07

Mija rok od kiedy ZUS zaczął wypłatę pierwszych tzw. rent wdowich. Choć pojęcie to zostało odmienione przez ten czas niemal przez wszystkie przypadki, wciąż jeszcze budzi wiele wątpliwości wśród seniorów. Powodem niejasności są m.in. zmiany, które mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, a także waloryzacja, niepozostająca bez wpływu na limit świadczenia. Co z rentą wdowią w 2027 roku?

Skrót artykułu

Kto otrzyma rentę wdowią w 2027 roku?

Renta wdowia, czyli prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu, nie przysługuje obecnie i w 2027 roku nie będzie przysługiwało każdej wdowie lub wdowcowi, ale wyłącznie osobom, które spełnią ustawowo określone warunki. Otrzymanie świadczenia możliwe jest, gdy:

• osiągnąłeś wiek emerytalny, czyli 60 lat do kobiet, a 65 lat dla mężczyzn;

• pozostawałeś ze zmarłym mężem lub żoną we wspólności małżeńskiej aż do chwili ich śmierci;

• nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przed ukończeniem 55. roku życia w przypadku kobiet, a 60. roku życia w przypadku mężczyzn;

• nie wstąpiłaś lub nie wstąpiłeś w nowy związek małżeński.

Trzeba także pamiętać, że punktem wyjścia do ubiegania się o rentę wdowią jest zbieg dwóch świadczeń emerytalnych, czyli prawa do własnego świadczenia oraz renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Renta wdowia nie jest bowiem w istocie nowym świadczeniem, ale sposobem na pobieranie dwóch świadczeń na zasadach określonych prawem.

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Renta wdowia z ZUS po zmianach: ile wyniesie?

Z punktu widzenia seniorów najistotniejszą zmianą, która wejdzie w życie od stycznia 2027 roku jest nowy wskaźnik, w oparciu o który obliczana będzie renta wdowia. Obecnie osoba uprawniona może wybrać do wypłaty:

• 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub

• 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Od nowego roku będzie można decydować zaś pomiędzy:

• 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia lub

• 100 proc. własnego świadczenia i 25 proc. renty rodzinnej.

Wyższy wskaźnik oznacza więcej pieniędzy dla seniorów – od kilkuset do nawet 1 tys. złotych. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS nadal nie będzie wypłacał świadczenia bez ograniczeń. Suma połączonych ze sobą świadczeń, czyli renty rodzinnej i własnego świadczenia wdowy lub wdowca, nie będzie mogła nadal przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli suma świadczeń będzie wyższa niż limit, wówczas kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Po waloryzacji z marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, a zatem seniorzy mogą liczyć obecnie na nie więcej niż 5935,47 zł brutto. Zgodnie z przyjętą przez Rząd propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku o 3,48 proc., najniższa emerytura wyniesie 2047,34 zł brutto. Tym samym limit w zbiegu świadczeń dla wdów i wdowców wyniesie 6142,02 zł brutto.

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Czy trzeba będzie składać do ZUS nowy wniosek o rentę wdowią?

Otrzymanie renty wdowiej uzależnione jest od złożenia wniosku. ZUS zaczął je przyjmować od 1 stycznia 2025 roku:

• za pośrednictwem portalu PUE/eZUS;

• elektronicznie;

• w tradycyjnej wersji papierowej w dowolnej placówce ZUS;

• listownie (pocztą).

Wypełniając druk ERDW pamiętaj, że możesz samodzielnie wybrać wariant, w którym chcesz pobierać świadczenie (tzn. ile procentowego udziału renty rodzinnej, a ile własnego świadczenia) lub zdać się na ZUS, który zaproponuje korzystniejsze finansowo rozwiązanie.

Co istotne, zaplanowana zmiana wskaźnika nie będzie wiązała się z obowiązkiem składania nowego wniosku. Podwyżka zostanie zatem naliczona automatycznie przez ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emerytura i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2025 poz. 1749.

Źródło: gazetaprawna.pl

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