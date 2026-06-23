ZUS już od roku wypłaca rentę wdowią. Co ze świadczeniem w 2027 roku?

Kto otrzyma rentę wdowią w 2027 roku?

Renta wdowia, czyli prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu, nie przysługuje obecnie i w 2027 roku nie będzie przysługiwało każdej wdowie lub wdowcowi, ale wyłącznie osobom, które spełnią ustawowo określone warunki. Otrzymanie świadczenia możliwe jest, gdy:

• osiągnąłeś wiek emerytalny, czyli 60 lat do kobiet, a 65 lat dla mężczyzn;

• pozostawałeś ze zmarłym mężem lub żoną we wspólności małżeńskiej aż do chwili ich śmierci;

• nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przed ukończeniem 55. roku życia w przypadku kobiet, a 60. roku życia w przypadku mężczyzn;

• nie wstąpiłaś lub nie wstąpiłeś w nowy związek małżeński.

Trzeba także pamiętać, że punktem wyjścia do ubiegania się o rentę wdowią jest zbieg dwóch świadczeń emerytalnych, czyli prawa do własnego świadczenia oraz renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Renta wdowia nie jest bowiem w istocie nowym świadczeniem, ale sposobem na pobieranie dwóch świadczeń na zasadach określonych prawem.

Renta wdowia z ZUS po zmianach: ile wyniesie?

Z punktu widzenia seniorów najistotniejszą zmianą, która wejdzie w życie od stycznia 2027 roku jest nowy wskaźnik, w oparciu o który obliczana będzie renta wdowia. Obecnie osoba uprawniona może wybrać do wypłaty:

• 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub

• 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Od nowego roku będzie można decydować zaś pomiędzy:

• 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia lub

• 100 proc. własnego świadczenia i 25 proc. renty rodzinnej.

Wyższy wskaźnik oznacza więcej pieniędzy dla seniorów – od kilkuset do nawet 1 tys. złotych. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS nadal nie będzie wypłacał świadczenia bez ograniczeń. Suma połączonych ze sobą świadczeń, czyli renty rodzinnej i własnego świadczenia wdowy lub wdowca, nie będzie mogła nadal przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli suma świadczeń będzie wyższa niż limit, wówczas kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Po waloryzacji z marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, a zatem seniorzy mogą liczyć obecnie na nie więcej niż 5935,47 zł brutto. Zgodnie z przyjętą przez Rząd propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku o 3,48 proc., najniższa emerytura wyniesie 2047,34 zł brutto. Tym samym limit w zbiegu świadczeń dla wdów i wdowców wyniesie 6142,02 zł brutto.

Czy trzeba będzie składać do ZUS nowy wniosek o rentę wdowią?

Otrzymanie renty wdowiej uzależnione jest od złożenia wniosku. ZUS zaczął je przyjmować od 1 stycznia 2025 roku:

• za pośrednictwem portalu PUE/eZUS;

• elektronicznie;

• w tradycyjnej wersji papierowej w dowolnej placówce ZUS;

• listownie (pocztą).

Wypełniając druk ERDW pamiętaj, że możesz samodzielnie wybrać wariant, w którym chcesz pobierać świadczenie (tzn. ile procentowego udziału renty rodzinnej, a ile własnego świadczenia) lub zdać się na ZUS, który zaproponuje korzystniejsze finansowo rozwiązanie.

Co istotne, zaplanowana zmiana wskaźnika nie będzie wiązała się z obowiązkiem składania nowego wniosku. Podwyżka zostanie zatem naliczona automatycznie przez ZUS.