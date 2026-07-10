Cukrzyca jako „cichy zabójca” i wyzwanie finansowe w 2026 roku

Na cukrzycę choruje około 3 mln Polaków. Przy czym aż 1,5 mln z nich nie ma o tym pojęcia. Jakby tego było mało 5 mln Polaków ma stan przedcukrzycowy. Codzienność osoby zmagającej się z tym schorzeniem to nieustanna walka o utrzymanie prawidłowego poziomu glikemii, wymagająca potężnej dyscypliny i nierzadko całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia.

Urzędnicy nie sprawdzą Twoich zarobków. Pieniądze dostaniesz bez względu na dochód

Wielu pacjentów z cukrzycą poszukuje stabilnych form wsparcia finansowego, które oferuje państwo. Jednym z najpopularniejszych świadczeń opiekuńczych, wokół którego narosło wiele mitów, jest zasiłek pielęgnacyjny, który wypłaca bezpośrednio MOPS.

W przeciwieństwie do klasycznych zasiłków z pomocy społecznej, nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe. Co to oznacza w praktyce? Urzędnicy nie sprawdzają dochodów ani statusu materialnego wnioskodawcy. Zasiłek przysługuje każdemu, kto spełni kryteria zdrowotne oraz wiekowe, bez względu na to, czy jest osobą bezrobotną, czy też osiąga wysokie zarobki.

Urzędnicy nie sprawdzą Twoich zarobków. Zasiłek dla czterech grup

Wsparcie to jest uregulowane w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, której przepisy w sposób jednoznaczny definiują zamknięty katalog osób uprawnionych do tego typu pomocy. Każda próba ubiegania się o środki bez spełnienia kryteriów zawartych w tej ustawie jest z góry skazana na niepowodzenie formalne w urzędzie gminy. Ustawodawca precyzyjnie podzielił potencjalnych beneficjentów na cztery główne grupy.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia – pod warunkiem, że posiadają oficjalny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

– pod warunkiem, że posiadają oficjalny dokument potwierdzający niepełnosprawność. Osoby dorosłe do 75. roku życia – pod warunkiem legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu dysfunkcji organizmu.

– pod warunkiem legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu dysfunkcji organizmu. Osoby zmagające się z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – pod warunkiem, że uszczerbek na zdrowiu o charakterze trwałym powstał u nich przed ukończeniem 21. roku życia .

– pod warunkiem, że uszczerbek na zdrowiu o charakterze trwałym powstał u nich . Seniorzy, którzy przekroczyli 75. rok życia – w ich przypadku pieniądze przyznawane są automatycznie z urzędu, bez konieczności przechodzenia jakichkolwiek procedur medycznych.

Sama diagnoza to za mało. Komisja patrzy na te konkretne powikłania

Wśród pacjentów często panuje błędne przekonanie, że sam wpis od lekarza o treści „cukrzyca typu 1” lub „cukrzyca typu 2” jest dokumentem obligującym urząd do wypłaty środków. Sam fakt zdiagnozowania choroby nie uprawnia jednak do pobierania pieniędzy. Kluczowym czynnikiem dla lekarzy orzeczników jest to, w jakim stopniu schorzenie to ogranicza zdolność danej osoby do samodzielnej egzystencji, pracy i wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Jakie są zatem szanse na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego przez cukrzyków? Komisje lekarskie działające w strukturach Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) nie oceniają samej obecności choroby w organizmie, ale przede wszystkim jej realne, mierzalne i długofalowe skutki wpływające na samodzielność i codzienne funkcjonowanie pacjenta. W praktyce oznacza to, że dorosły pacjent chorujący na cukrzycę, który utrzymuje chorobę w stanie stabilnej formie i jest w stanie normalnie pracować oraz prowadzić gospodarstwo domowe, nie otrzyma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a co za tym idzie – nie nabędzie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Sytuacja ulega drastycznej zmianie, kiedy cukrzyca doprowadza do rozwoju ciężkich, nieodwracalnych i wyniszczających organizm powikłań narządowych. To właśnie te wtórne schorzenia stanowią dla lekarzy orzeczników realną podstawę do uznania pacjenta za osobę niepełnosprawną w stopniu kwalifikującym do pomocy finansowej. Do najcięższych i najbardziej powszechnych konsekwencji nefrologicznych, okulistycznych i neurologicznych, które realnie otwierają drogę do uzyskania orzeczenia, zaliczamy następujące stany patologiczne:

Zaawansowana retinopatia cukrzycowa , która doprowadziła do nieodwracalnego i znacznego upośledzenia ostrości wzroku lub niemal całkowitej utraty pola widzenia, uniemożliwiając samodzielne poruszanie się i wykonywanie podstawowych czynności.

, która doprowadziła do nieodwracalnego i znacznego upośledzenia ostrości wzroku lub niemal całkowitej utraty pola widzenia, uniemożliwiając samodzielne poruszanie się i wykonywanie podstawowych czynności. Ciężka nefropatia cukrzycowa skutkująca schyłkową niewydolnością nerek, wymagająca od pacjenta regularnego przechodzenia uciążliwych zabiegów hemodializy w stacjach dializ, co całkowicie dezorganizuje życie i eliminuje możliwość pracy.

skutkująca schyłkową niewydolnością nerek, wymagająca od pacjenta regularnego przechodzenia uciążliwych zabiegów hemodializy w stacjach dializ, co całkowicie dezorganizuje życie i eliminuje możliwość pracy. Rozwinięty zespół stopy cukrzycowej , który skutkował koniecznością przeprowadzenia poważnych operacji chirurgicznych lub amputacji kończyn , co drastycznie ogranicza mobilność chorego i zmusza go do korzystania z wózka lub stałej asysty.

, który skutkował koniecznością przeprowadzenia poważnych operacji chirurgicznych lub , co drastycznie ogranicza mobilność chorego i zmusza go do korzystania z wózka lub stałej asysty. Głęboka i bolesna neuropatia cukrzycowa , objawiająca się trwałym uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego, porażeniami mięśniowymi, drastycznymi zaburzeniami czucia oraz chronicznym bólem odpornym na standardowe leczenie.

, objawiająca się trwałym uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego, porażeniami mięśniowymi, drastycznymi zaburzeniami czucia oraz chronicznym bólem odpornym na standardowe leczenie. Skrajnie chwiejny, wręcz niemożliwy do ustabilizowania przebieg choroby, charakteryzujący się gwałtownymi, niesygnalizowanymi epizodami ciężkiej hipoglikemii (niedocukrzenia) z utratą przytomności lub nawracającymi stanami kwasicy ketonowej, wymagającymi permanentnego nadzoru nad chorym.

Łatwiejsza droga dla typu 1. Chorzy na cukrzycę typu 2 mają pod górkę

Należy również zwrócić uwagę, że pacjenci zmagający się z cukrzycą typu 1 znajdują się w nieco innej sytuacji niż osoby z cukrzycą typu 2. Cukrzyca typu 1, mająca uwarunkowania autoimmunologiczne, objawia się często w wieku dziecięcym lub u osób młodych i wiąże się z bezwzględną, dożywotnią koniecznością zewnętrznego podawania insuliny. W przypadku dzieci do 16. roku życia sprawa jest stosunkowo najbardziej przejrzysta – samo zdiagnozowanie tego typu cukrzycy i konieczność ciągłego nadzoru rodzicielskiego nad dawkowaniem hormonu i dietą pozwala zazwyczaj na bezproblemowe uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, co automatycznie uruchamia wypłatę świadczenia z MOPS.

Z kolei w przypadku cukrzycy typu 2, która rozwija się najczęściej u osób dorosłych i starszych jako choroba metaboliczna powiązana z insulinoopornością i stylem życia, uzyskanie zasiłku jest obwarowane znacznie trudniejszymi do spełnienia kryteriami. Tutaj sama konieczność przyjmowania leków doustnych czy nawet wdrożenie insulinoterapii w wieku dojrzałym nie będzie dla urzędników żadnym argumentem. Jeśli więc pacjent z cukrzycą typu 2 przed ukończeniem 75. roku życia pragnie otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, musi udowodnić przed komisją PZON, że stopień zniszczenia jego organizmu przez chorobę kwalifikuje go do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Sprawdź swoją grupę. Kto ma prawo do zasiłku w 2026 roku? [TABELA]

Kategoria beneficjenta Wymagany dokument lub wiek Kluczowy warunek dodatkowy Dzieci i młodzież do 16 lat Orzeczenie o niepełnosprawności Brak konieczności wykazywania konkretnego stopnia Osoby dorosłe (16–75 lat) Orzeczenie o znacznym stopniu Całkowita zależność od pomocy osób trzecich Osoby młode z dysfunkcją Orzeczenie o umiarkowanym stopniu Niepełnosprawność musiała powstać przed 21. rokiem życia Seniorzy i najstarsi obywatele Ukończenie 75. roku życia Świadczenie przyznawane z urzędu (na mocy prawa)

Dokładnie tyle wynosi zasiłek w 2026 roku. Kwota jest zamrożona

Aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku wynosi niezmiennie 215,84 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że kwota ta nie podlegała żadnej waloryzacji od listopada 2019 roku, kiedy to została ustalona na tym poziomie. Mimo gigantycznego wzrostu kosztów życia, cen leków, wyrobów medycznych oraz usług opiekuńczych w ostatnich latach, stawka pozostaje zamrożona. Jakiekolwiek ustawowe korekty i szanse na podniesienie tego świadczenia pojawią się najwcześniej w okolicach 2027 lub 2028 roku.

Jak odebrać pieniądze z MOPS? Dwa proste kroki [INSTRUKCJA]

Cała procedura ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny przebiega dwuetapowo. Co należy zrobić?

Krok 1: Walka o orzeczenie o niepełnosprawności przed komisją. Pierwszym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego (ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia) oraz całą posiadaną dokumentację medyczną : historię leczenia z poradni diabetologicznej, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań laboratoryjnych (np. hemoglobiny glikowanej HbA1c), opinie okulistyczne czy neurologiczne. Po przeanalizowaniu dokumentów komisja wyznacza termin badania i wydaje stosowny dokument.

Pierwszym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku w właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego (ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia) oraz całą posiadaną : historię leczenia z poradni diabetologicznej, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań laboratoryjnych (np. hemoglobiny glikowanej HbA1c), opinie okulistyczne czy neurologiczne. Po przeanalizowaniu dokumentów komisja wyznacza termin badania i wydaje stosowny dokument. Krok 2: Wniosek o wypłatę gotówki w MOPS/GOPS. Dopiero po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego orzeczenia o odpowiednim stopniu niepełnosprawności (lub niepełnosprawności w przypadku dzieci) można przystąpić do ubiegania się o sam zasiłek pielęgnacyjny. Z gotowym dokumentem w ręku należy złożyć oficjalny formularz wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) lub w specjalnym wydziale świadczeń rodzinnych swojego urzędu gminy. Dla osób preferujących rozwiązania cyfrowe, administracja państwowa umożliwia przesłanie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego Emp@tia.

Urząd wydał decyzję odmowną? Masz dokładnie 14 dni na ten krok

Bardzo często pacjenci w pierwszym odruchu spotykają się z decyzją odmowną ze strony Powiatowego Zespołu. Warto jednak pamiętać, że od niekorzystnego orzeczenia PZON przysługujeprawo do wniesienia oficjalnego odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Pacjent ma na to dokładnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli również instytucja drugiej instancji podtrzyma niekorzystne dla chorego stanowisko, sprawa nie jest ostatecznie przegrana. Wnioskodawca może – za pośrednictwem WZON – skierować sprawę na drogę niezawisłego postępowania sądowego przed Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego Sądu Rejonowego. Postępowanie przed sądem pracy w tych sprawach jest wolne od opłat sądowych dla ubezpieczonego, a powołanie niezależnych biegłych sądowych lekarzy (w tym przypadku diabetologa) bardzo często pozwala na obiektywną zmianę krzywdzącej decyzji urzędniczej.

Pobierasz to świadczenie z ZUS? MOPS kategorycznie odmówi wypłaty

Nawet w skrajnie ciężkim stanie pacjent nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS w trzech sytuacjach. Co wyłącza możliwość uzyskania tego wsparcia?

Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS/KRUS: Zasiłek z gminy i dodatek z ZUS to dwa różne świadczenia. Jeśli pacjent pobiera już dodatek do emerytury lub renty, ustawa bezwzględnie zabrania brania zasiłku z MOPS. Zatajenie tego faktu wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy z odsetkami.

Zasiłek z gminy i dodatek z ZUS to dwa różne świadczenia. Jeśli pacjent pobiera już dodatek do emerytury lub renty, ustawa bezwzględnie zabrania brania zasiłku z MOPS. Zatajenie tego faktu wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy z odsetkami. Pobyt w placówce całodobowej: Pieniądze nie przysługują osobom, które przebywają w DPS, ZOL czy internacie, o ile koszty ich utrzymania są w całości pokrywane z budżetu państwa.

Pieniądze nie przysługują osobom, które przebywają w DPS, ZOL czy internacie, o ile koszty ich utrzymania są w całości pokrywane z budżetu państwa. Świadczenia zagraniczne: Zasiłek nie zostanie wypłacony, jeśli na pacjenta lub członka rodziny pobierane jest już za granicą podobne świadczenie opiekuńcze.

Każdy pracownik z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy