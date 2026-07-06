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Ci, którzy mają mieszkania z balkonem, muszą teraz słono za to płacić. I nie ma uproś

Ci, którzy mają mieszkania z balkonem, muszą teraz słono za to płacić
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem, muszą teraz słono za to płacićShutterstock
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
dzisiaj, 07:39

Namiastką ogrodu i miejscem wypoczynku dla wielu mieszkańców bloków staje latem balkon. Pojawiają się na nim kwiaty, ozdobne krzewy, a czasem również grill. Choć takie rozwiązania są popularne, warto pamiętać, że urządzane w ten sposób balkonowe zielone zakątki i strefy relaksu wiążą się z określonymi obowiązkami. Nieprzestrzeganie przepisów lub regulaminu wspólnoty może skończyć się nie tylko konfliktem z sąsiadami, ale również mandatem.

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Zielone balkony są coraz bardziej modne

Nie tylko właściciele domów z ogrodami czy działkowcy otaczają się roślinami. Coraz więcej mieszkańców bloków urządza na balkonach własne zielone zakątki. Sadzą kwiaty, pnącza i inne rośliny ozdobne.

– Teraz bardziej niż kiedyś ludzie zwracają na to uwagę – mówi w rozmowie zajmująca się projektowaniem ogrodów architekt krajobrazu Maria Dudek. – Jest większy dostęp do roślin, są piękne donice. Wszystko można kupić nie tylko w szkółkach, ale także w supermarketach, gdzie wzrok przyciągają ładne ekspozycje, a przecież kupujemy oczami. Można mówić nawet o tym, że zapanowała moda na zielone balkony, które dla mieszkańców blokowisk stanowią namiastkę ogrodów i to łącznie z grillowaniem – dodaje Maria Dudek.

Balkon to nie tylko prywatna przestrzeń. Obowiązują określone zasady

Urządzając balkon, nie można kierować się wyłącznie własnym gustem. Znaczenie mają zarówno obowiązujące przepisy, jak i regulaminy wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. To właśnie tam często znajdują się szczegółowe zasady dotyczące korzystania z balkonów.

Kluczową kwestią pozostaje bezpieczeństwo. Doniczki najlepiej ustawiać po wewnętrznej stronie balustrady i odpowiednio je zabezpieczać, aby silny wiatr nie strącił ich na chodnik lub zaparkowane samochody. Należy również zwracać uwagę na sposób podlewania roślin. Woda nie powinna ściekać na balkony sąsiadów ani zalewać elewacji budynku.

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Nie każda roślina będzie dobrym wyborem

Znaczenie ma również dobór gatunków. Niektóre rośliny mogą rozrastać się na tyle intensywnie, że zaczną przeszkadzać sąsiadom. – Są gatunki, które nadmiernie się rozrastają i ingerują w przestrzeń sąsiadów. Szczególnie trzeba uważać na dzikie wino. Można mieć na balkonie ścianę zieleni, ale niekoniecznie wszystkim to odpowiada – tłumaczy Maria Dudek. – Trzeba też pamiętać o tym, że niektóre rośliny mają bardzo intensywny zapach albo pylą, co może być uciążliwe dla alergików – dodaje projektantka.

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Nieostrożność może skończyć się karą

Przepisy przewidują konsekwencje dla osób, które korzystają z balkonu w sposób stwarzający zagrożenie lub powodujący uciążliwości. Zgodnie z art. 75 Kodeksu wykroczeń nieprawidłowe ustawienie ciężkich przedmiotów, jeżeli stwarzają zagrożenie, może skutkować mandatem do 500 zł lub naganą. Kary mogą grozić również za niewłaściwe podlewanie roślin, jeśli woda zalewa elewację budynku albo powoduje szkody.

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Grill na balkonie? Lepiej najpierw sprawdzić regulamin

Latem wielu mieszkańców bloków decyduje się także na grillowanie na balkonach. Polskie przepisy nie wprowadzają ogólnego zakazu takiego sposobu przygotowywania posiłków, jednak w praktyce ograniczenia bardzo często wynikają z regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Najczęściej dotyczą one używania urządzeń wykorzystujących otwarty ogień ze względu na ryzyko pożaru.

Problemem może być również dym oraz intensywny zapach, które przedostają się do mieszkań sąsiadów. Jeżeli grillowanie prowadzi do zakłócania porządku lub spokoju, na przykład z powodu hałasu albo nadmiernego zadymienia, policja może nałożyć mandat na podstawie art. 51 Kodeksu wykroczeń.

Alternatywą bywa grill elektryczny, który nie wytwarza dymu charakterystycznego dla grilli węglowych. Nawet w jego przypadku warto jednak wcześniej sprawdzić regulamin obowiązujący w danej wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ niektóre z nich wprowadzają ograniczenia również dla tego typu urządzeń.

Źródło: gazetaprawna.pl

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