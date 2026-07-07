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ZUS dopłaci do emerytury tysięcy Polaków. Kto dostanie minimum 791 zł więcej?

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Nawet 1,2 mln seniorów pobierających emeryturę może sięgnąć po świadczenie wspierające z ZUSMateriały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 17:52

Aktualne przepisy otwierają kasę ZUS przed ponad milionem emerytów. Dodatkowe pieniądze można pobierać obok dotychczasowej emerytury, bez limitów dochodowych i rezygnacji z pracy. Jakie warunki trzeba spełnić?

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Ponad milion emerytów ma prawo do dodatkowej gotówki. ZUS wypłaci pieniądze

Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, które mogą pobierać całkowicie niezależnie od wypracowanej emerytury. Wypłata tych środków nie jest uzależniona od spełnienia kryterium dochodowego i nie wymaga rezygnacji z pracy. Co najważniejsze – po marcowej waloryzacji kwoty te robią ogromne wrażenie, bo na konta seniorów może trafiać od 791 zł do nawet ponad 4350 zł każdego miesiąca.

Wszystko dzięki obniżeniu progu punktów, po osiągnięciu którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenie wspierające. Eksperci szacują, że kryteria programu może spełniać nawet 1,2 miliona polskich emerytów – w szczególności ci, którzy zmagają się z powikłaniami chorób przewlekłych, postępującymi ograniczeniami ruchowymi lub utratą pełnej samodzielności. W praktyce oznacza to dla seniorów szansę na całkowicie niezależny od emerytury zastrzyk gotówki. Pieniądze te z założenia mają pomóc w pokryciu rosnących kosztów rehabilitacji, prywatnej opieki asystenckiej czy zakupu niezbędnych wyrobów medycznych.

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Wielkie zmiany dla emerytów. Kto natychmiast dostanie pieniądze?

Kiedy emeryt otrzyma świadczenie wspierające? Obecnie o pieniądze mogą ubiegać się osoby, w tym również seniorzy, u których poziom potrzeby wsparcia został określony na minimum 70 punktów w stustopniowej skali. W poprzednich etapach wdrażania reformy system odrzucał wnioski osób z umiarkowanymi ograniczeniami funkcjonalnymi, koncentrując się wyłącznie na przypadkach skrajnych. Dzisiejsze przepisy zauważają realne potrzeby znacznie szerszego grona Polaków.

Aktualne stawki świadczenia wspierającego. Sprawdź, ile przeleją na konto (TABELA)

Wymiar wsparcia został ściśle powiązany z potrzebą wsparcia oraz wysokością renty socjalnej, która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. W praktyce kwoty, jakie ZUS przelewa bezpośrednio na konta uprawnionych, prezentują się następująco:

Poziom potrzeby wsparcia (w punktach)

Przelicznik renty socjalnej

Dokładna kwota wypłaty miesięcznej

95–100 pkt

220%

4352,70 zł

90–94 pkt

180%

3561,30 zł

85–89 pkt

120%

2374,20 zł

80–84 pkt

80%

1582,80 zł

75–79 pkt

60%

1187,10 zł

70–74 pkt

40%

791,40 zł

Ważne:Maksymalny pułap finansowy przekracza obecnie 4350 zł miesięcznie. Z kolei najniższa możliwa dopłata, przyznawana przy najniższym progu (70-74 pkt), gwarantuje seniorowi dodatkowe 791,40 zł każdego miesiąca.

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Pieniądze ze świadczenia wspierającego nie są przyznawane z urzędu. Aby trafiły na konto emeryta, konieczne jest przejście całej procedury.

  • Etap 1: Ocena funkcjonalna we WZON. W pierwszej kolejności wniosek kieruje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Emeryt musi jednak dysponować już ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie (wystawionym przed 1997 rokiem). Efektem tego etapu jest wydanie decyzji ustalającej konkretną liczbę punktów.
  • Etap 2: Wniosek o wypłatę do ZUS. Dopiero w momencie, gdy decyzja z WZON stanie się ostateczna i opiewa na minimum 70 punktów, można przystąpić do drugiego kroku. Jest nim złożenie formalnego wniosku o wypłatę gotówki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Cały proces został w pełni zdigitalizowany. Seniorzy lub reprezentujący ich pełnomocnicy i opiekunowie mają do wyboru trzy ścieżki elektroniczne:

  1. Oficjalną platformę cyfrową eZUS.
  2. Rządowy system informatyczny Emp@tia.
  3. Bankowość internetową (specjalne formularze urzędowe są zintegrowane z systemami większości wiodących banków komercyjnych w Polsce).

Obniżenie kryteriów punktowych to dla setek tysięcy polskich rodzin realna pomoc w organizacji opieki nad schorowanymi rodzicami czy dziadkami, a dla samych seniorów – krok w stronę większej niezależności finansowej.

Źródło: gazetaprawna.pl

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