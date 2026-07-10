Od 2027 r. kara przekroczy 1000 zł. Tyle zapłacą właściciele telewizorów

Wysokość opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika jest powiązana z wysokością abonamentu RTV. Kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. Od 1 stycznia 2027 r. wzrosną zarówno stawki abonamentu, jak i wysokość kar. Obecnie obowiązują następujące kary:

2026 r.: radio - 285 zł, telewizor lub radio i telewizor - 915 zł.

Od 2027 r. będzie to: radio - 324 zł, telewizor lub radio i telewizor - 1035 zł.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2027 r. abonament RTV wzrośnie. Za radio wyniesie 10,80 zł miesięcznie (obecnie 9,50 zł), a za telewizor lub zestaw RTV 34,50 zł miesięcznie (obecnie 30,50 zł). Oznacza to wzrost odpowiednio o 1,30 zł i 4 zł miesięcznie.

Kontrola abonamentu RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolera?

Kontrole prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler powinien okazać legitymację służbową, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, na żądanie również dokument potwierdzający tożsamość.

W praktyce właściciel mieszkania nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do lokalu. Zgodnie z dominującym stanowiskiem prawników odmowa wpuszczenia kontrolera nie jest wykroczeniem i sama w sobie nie powoduje nałożenia kary. Kontroler nie może wejść siłą ani żądać przeszukania mieszkania.

Kontrola abonamentu RTV. Na czym polega

Jeżeli kontrola dojdzie do skutku, sprawdzane jest przede wszystkim czy w lokalu znajduje się radio lub telewizor, czy odbiornik został zarejestrowany, czy nie minął 14-dniowy termin na jego rejestrację. Jeżeli okaże się, że odbiornik nie został zarejestrowany, kontroler sporządza protokół. Następnie wydawana jest decyzja nakładająca opłatę karną oraz obowiązek zarejestrowania odbiornika.

Po kontroli rachunek może być znacznie wyższy niż 1035 zł. Oto dlaczego

Nałożenie opłaty karnej nie kończy sprawy. Po kontroli mogą zostać naliczone zaległe opłaty abonamentowe za wcześniejsze okresy, odsetki za zwłokę, koszty upomnienia oraz - jeśli sprawa trafi do egzekucji- koszty postępowania egzekucyjnego. W praktyce końcowa kwota do zapłaty może być znacznie wyższa niż sama kara wynosząca 915 zł lub - od 2027 r. - 1035 zł.

Jak rozliczana jest wpłata za zaległy abonament RTV? Najpierw odsetki, potem abonament

Osoby spłacające zadłużenie często zakładają, że wpłata zostanie zaliczona na zaległy abonament. Tak jednak nie jest. Najpierw rozliczane są koszty upomnienia, odsetki za zwłokę, a dopiero później pozostała część wpłaty zaliczana jest na zaległy abonament RTV.

Jeżeli należności nie zostaną uregulowane dobrowolnie, Poczta Polska może skierować sprawę do egzekucji administracyjnej. Postępowanie prowadzi naczelnik urzędu skarbowego. Wówczas do zapłaty mogą być: opłata karna, zaległy abonament RTV (nawet za 5 lat wstecz), odsetki oraz inne należności wynikające z decyzji.

Czy za telewizor używany tylko do Netflixa trzeba płacić abonament RTV?

Samo korzystanie z Netflixa, YouTube czy innych platform streamingowych nie zwalnia automatycznie z obowiązku abonamentowego, jeśli telewizor umożliwia natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego.

Za zaległy abonament RTV 2026 skarbówka wyegzekwowała nawet 137 tys. zł

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów przekazanych Interii, w okresie od stycznia do maja 2026 r. najwyższa kwota wyegzekwowana na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 137 tys. zł. Dotyczyła województwa zachodniopomorskiego. W kilku innych województwach najwyższe wyegzekwowane należności również przekraczały 30 tys. zł, m.in.:

łódzkie - 35 tys. zł,

kujawsko-pomorskie - 33 tys. zł,

dolnośląskie - 32 tys. zł,

mazowieckie - 29 tys. zł.

Dane pokazują, że dług z tytułu abonamentu RTV może z czasem osiągnąć bardzo wysoką wartość, zwłaszcza gdy przez wiele lat pozostaje nieuregulowany i zostaje objęty postępowaniem egzekucyjnym.

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany od 2027 r.?

Projekt ustawy UC130 zakłada likwidację abonamentu RTV i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa od 1 stycznia 2027 r. Na razie są to jednak tylko planowane zmiany. Do czasu wejścia nowych przepisów abonament RTV nadal trzeba rejestrować i opłacać na obecnych zasadach.