Miliony Polaków muszą bezwzględnie zgłosić się w urzędzie i zapłacić za nowy, obowiązkowy dokument. Termin już wskazali, podali też nowy cennik

Od lat korzystają z dokumentów wydanych bezterminowo, ale ten przywilej wkrótce przejdzie do historii. Miliony kierowców czeka obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Dlaczego trzeba to zrobić? Wymuszają to unijne przepisy. Skala tej operacji będzie ogromna. Urzędy już przygotowują się na wzmożony napływ wniosków

Bezterminowe prawo jazdy przejdzie do historii

Przez lata kierowcy posiadający bezterminowe prawa jazdy nie musieli martwić się o wymianę dokumentu. Wkrótce jednak sytuacja ulegnie zmianie. Nowe przepisy, które wynikają z regulacji obowiązujących w całej Unii Europejskiej, wprowadzają jednolite zasady dotyczące okresu ważności prawa jazdy.

Docelowo każde prawo jazdy będzie mieć określony termin ważności – maksymalnie 15 lat. Oznacza to, że obowiązkową wymianą zostaną objęte wszystkie dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku, czyli tak zwane bezterminowe prawa jazdy. Zachowanie dotychczasowego dokumentu nie będzie możliwe.

Proces nie rozpocznie się jednak od razu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wymiana będzie prowadzona etapami od 2028 do 2033 r. W tym czasie dokumenty będzie musiało wymienić nawet 15 mln kierowców. Tak duża liczba osób oznacza, że urzędy spodziewają się stopniowego wzrostu liczby składanych wniosków.

Ile będzie kosztowała wymiana dokumentu?

Sama procedura wymiany prawa jazdy nie jest skomplikowana, jednak wiąże się z określonymi kosztami. Jak przypomina dziennik.pl, od 2026 r. wzrosły opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych. Obecnie wydanie prawa jazdy kosztuje 115,50 zł zamiast dotychczasowych 100 zł. Z kolei za międzynarodowe prawo jazdy trzeba zapłacić 40,50 zł.

To jednak nie wszystkie wydatki. Do kosztów należy doliczyć wykonanie fotografii, która zazwyczaj kosztuje około 50 zł, a w przypadkach wymagających przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego również badania, których cena może wynieść około 200 zł.

Jak złożyć wniosek o nowe prawo jazdy?

Wniosek o wymianę dokumentu należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Może to być urząd miasta, starostwo powiatowe, a w Warszawie również urząd dzielnicy.

Do wniosku trzeba dołączyć aktualną fotografię spełniającą wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów, dokument tożsamości, dotychczasowe prawo jazdy oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Formularz można pobrać wcześniej ze strony internetowej właściwego urzędu albo wypełnić na miejscu. Dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów pocztą. Po złożeniu kompletnego wniosku nowe prawo jazdy jest zazwyczaj gotowe do odbioru w ciągu dziewięciu dni roboczych. Gotowy dokument odbiera się osobiście.

To efekt unijnych przepisów

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy nie jest decyzją podjętą wyłącznie przez polskiego ustawodawcę. Jak wyjaśniała Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury w wypowiedzi cytowanej przez dziennik.pl, wynika ona wprost z obowiązujących przepisów. – Obowiązek wymiany dokumentów wynika z art. 124 ustawy o kierujących pojazdami – wskazuje Szumańska.

Jak podkreśla resort, celem zmian jest pełne dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej oraz ujednolicenie zasad obowiązujących kierowców we wszystkich państwach członkowskich.

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Kierowcy mają jeszcze kilka lat

Choć obowiązkowa wymiana obejmie miliony osób, nie oznacza to konieczności natychmiastowej wizyty w urzędzie. Posiadacze bezterminowych praw jazdy mają jeszcze kilka lat na dopełnienie formalności.

Pierwsze wnioski będzie można składać dopiero od 2028 roku a cały proces potrwa do 2033 r. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie warto odkładać wymiany dokumentu na ostatni moment. Rozłożenie obowiązku na pięć lat ma ograniczyć kolejki w urzędach, jednak pod koniec okresu przejściowego zainteresowanie wymianą może być znacznie większe.