Partia Donalda Tuska, choć nadal trzyma się mocno i pozostaje liderem sondaży, odnotowała spadek poparcia w stosunku do analogicznego badania sprzed miesiąca. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę na Koalicję Obywatelską głos oddałoby 31,3 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o 2,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania Opinii24.

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje drugą pozycje partii z najwyższym poparciem politycznym. Według najnowszego sondażu na PiS swój głos oddałoby 22,8 proc. respondentów. Tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego również notuje spadek poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,4 pkt proc.

Te partie zyskują najwięcej

Podium zamyka Konfederacja. Na ugrupowanie kierowane przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Boska głos chciałoby oddać 13,4 proc. badanych. To nieznaczny wzrost, który wynosi 0,8 pkt proc.

Według sondażu Opinii24 największym wygranym byłaby Nowa Lewica. To właśnie kierowana przez Włodzimierza Czarzastego partia może pochwalić się największym wzrostem poparcia. Na Nową Lewicę swój głos chciałoby oddać 9,2 proc. ankietowanych. Jest to wzrost w stosunku do poprzedniego badania aż o 1,7 pkt proc.

Do Sejmu weszliby także przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej kierowanej przez Grzegorza Brauna. Skrajnie prawicowi politycy mogą liczyć na poparcie rzędu 8 proc. To niewielki wzrost, bo 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Poza Sejmem dzisiejsi koalicjanci i opozycja

Według sondażu Opinii24 poza Sejmem znalazłyby się partie, które dziś wchodzą w skład rządowej koalicji. W sejmowych ławach zabrakłoby przedstawicieli Polski2050, która według sondażu może liczyć na 1,7 proc. poparcia wyborców. Także Polskie Stronnictwo Ludowe znalazłoby się poza sejmowym nawiasem. Na PSL swój głos deklaruje oddać 1,6 proc. respondentów.

Najnowsze badanie pokazuje, że poza Sejmem znaleźliby się również politycy partii Razem. Na kierowane przez Adriana Zandberga ugrupowanie głosować chce 3 proc. respondentów.

Co ciekawe, wciąż jest spora grupa ankietowanych, która nie wie, na kogo oddałaby głos w wyborach parlamentarnych. Zdania w tej kwestii nie ma jeszcze 8,1 proc. badanych, a 0,9 proc. ankietowanych chciałoby zagłosować na „inną partię”.

Sondaż został przeprowadzony już po tak zwanej aferze szpitalnej i nieprawidłowościach, jakie zostały ujawnione w Warszawskim Szpitalu Południowym.

* Badanie pracowni Opinii24 przeprowadzono w dniach 6-8 lipca 2026 r. Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków techniką mieszaną: wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów komputerowych (CAWI).