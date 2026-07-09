Burza w szpitalach. Związek pielęgniarek chce zablokować podwyżki dla części personelu?

Związkowy front przeciwko pielęgniarkom? Kulisy głośnej decyzji

W polskiej służbie zdrowia doszło do zaskakującej sytuacji. Oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) wywołało ogromne poruszenie. Zamiast walczyć o wyższe pensje dla wszystkich, związkowcy stanęli po stronie Ministerstwa Zdrowia i oficjalnie zaapelowali o niezwiększanie wynagrodzeń dla medyków wykonujących praktykę na kontraktach i umowach cywilnoprawnych.

Gotowe szablony trafiają na biurka dyrektorów szpitali. Związek nie wspiera pielęgniarek?

Co ciekawe, OZZPiP masowo rozsyła do kierownictwa placówek medycznych specjalne wytyczne. Związek przygotował nawet gotowy wzór pisma, który lokalne struktury mają składać bezpośrednio na biurka dyrektorów. Cel jest jeden: dopilnować, by dodatkowe pieniądze trafiły tylko do wybranych.

Dlaczego podwyżki ominą kontrakty? Kluczowe fakty:

Decyzja Ministerstwa Zdrowia i AOTMiT: Resort oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jasno określiły, że fundusze z NFZ na tegoroczne podwyżki są przeznaczone wyłącznie dla etatowców .

Resort oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jasno określiły, że na tegoroczne podwyżki są przeznaczone . Presja na stabilne zatrudnienie: Nowa polityka państwa ma na celu zmuszenie personelu i szpitali do przechodzenia na tradycyjne umowy o pracę , co ma rzekomo poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

Nowa polityka państwa ma na celu zmuszenie personelu i szpitali do przechodzenia na , co ma rzekomo poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Brak dodatkowych funduszy: Szpitale nie otrzymają ani grosza więcej z publicznych środków na rewaloryzację stawek dla osób na samozatrudnieniu.

Środowisko grzmi. Czy grozi nam paraliż oddziałów?

Taka postawa budzi gigantyczne kontrowersje i oburzenie w kuluarach. Krytycy zauważają, że olbrzymia część personelu medycznego w Polsce pracuje na kontraktach nie z własnego widzimisię, ale dlatego, że zostali do tego zmuszeni przez oszczędzających pracodawców. Pozbawienie ich wzrostu stawek w dobie inflacji może doprowadzić do fali wypowiedzeń i paraliżu wielu oddziałów.

Historyczny przełom czy rozłam na lata? Trudna sytuacja pielęgniarek

Związkowcy bronią jednak swojego stanowiska, uznając odcięcie kontraktów od państwowej kasy za historyczny przełom. Ich zdaniem to jasny sygnał, który ma uzdrowić strukturę zatrudnienia w polskich szpitalach. Gra toczy się o wielkie stawki, a konflikt na linii etatowcy kontra kontraktowcy właśnie przybrał na sile.