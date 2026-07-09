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Policyjny Mustang rozbity. Funkcjonariusze skasowali samochód po kilku miesiącach

Policyjny Mustang
Mustang należący do Policji został rozbityGazetaPrawna.pl / Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 16:52

To auto miało być postrachem piratów drogowych, a stało się bohaterem policyjnej kroniki wypadków. Wyjątkowy Ford Mustang GT, który zaledwie kilka miesięcy temu zasilił flotę radomskiej Policji jako owoc nowych przepisów o konfiskacie pojazdów za alkohol, brał udział w poważnie wyglądającym zderzeniu.

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Jak doszło do zderzenia na trasie? Koszmarny finał akcji Policji

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze z Radomia w kierunku Zakrzewa, na wysokości miejscowości Bielicha. Radiowóz policyjny, za którego kierownicą siedział funkcjonariusz lokalnej drogówki, jechał na pilne zgłoszenie na sygnałach. W tym samym kierunku przemieszczał się samochód marki Volkswagen.

Czy są ranni? Służby ratunkowe w akcji

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 12:30. Choć widok zniszczonych aut wyglądał poważnie, finalnie to zderzenie zakwalifikowano jedynie jako kolizja drogowa. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a sprawa zakończy się bez ofiar.

Oficjalny komunikat policji. Co mówi rzecznik prasowy?

Przebieg tego niefortunnego spotkania na drodze wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Radomiu. Jak doszło do zdarzenia?

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Niezwykła historia radomskiego radiowozu. Konfiskata auta pijanemu kierowcy

Przypomnijmy, że ten konkretny policyjny Mustang to wyjątkowy egzemplarz w skali kraju. Samochód nie został kupiony z budżetu państwa – przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa orzekł sąd po tym, jak poprzedni właściciel wsiadł za kółko po alkoholu.

Zamiast trafić na licytację, skonfiskowany Ford Mustang ze względu na świetny stan techniczny został przekazany mundurowym. Jako radiowóz zdążył przetrwać w służbie niecałe cztery miesiące. Nie wiadomo jeszcze, jak poważne są uszkodzenia i czy rzadki pojazd radomskiej policji wróci jeszcze na polskie drogi.

Źródło: gazetaprawna.pl

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